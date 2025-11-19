“คิมม่อน วโรดม” พร้อมโชว์หุ่นแซ่บ หลังเข้าผ่าตัดศัลยกรรมซิกแพค

ก็เพราะปัจจุบันคนบันเทิงมากมายโดยเฉพาะหนุ่มๆ ทั้งพระเอกดัง นักร้องดัง หันมาออกกำลังกายฟิตซิกแพคพร้อมโชว์ทั้งในเรื่องของงานและเอาไว้อวดเบาๆ เรียกเรตติ้งในโซเชียลฯ ส่วนตัว แต่ก็จะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองทั้งการออกกำลังกายอย่างหนัก ควบคุมอาหารตามเกณฑ์ บางครั้งมันก็ยากสำหรับคนที่รีบเร่งและมีเวลาที่จำกัด เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มหน้าใส “คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา” วัย 34ปี ที่เพิ่งไปตกปากรับคำกับงานแสดงชิ้นใหม่ล่าสุด โดยในผลงานเรื่องดังกล่าวเจ้าตัวจะต้องถอดเสื้อโชว์หุ่น ทำเอานักแสดงหนุ่มคนดังเครียดจัดกันเลยทีเดียว
“ตอนนั้นบอกตามตรงว่าเครียดมาก เพราะคิดเลยว่าเราจะฟิตซิกแพคยังไงทัน เพราะทางทีมงานก็เร่งจะเปิดกล้อง เราเองก็ผอมมากช่วงนั้น ทำเอาตอนนั้นบอกเลยว่าเราเร่งมาก ว่างปุ๊บเข้าฟิตเนสปั๊บ เพราะเราก็อยากมีซิกแพคอย่างที่ทีมงานต้องการให้เร็วที่สุด ช่วงนั้นคือเล่นทุกอย่าง ควบคุมอาหารหนักมาก เสียเงินจ้างเทรนเนอร์ เรียกว่าทำทุกอย่าง คือถามว่ามันมาไหม มัยมีไหม ก็พอมีแต่ยังบางเบา ยังดูไม่ชัดอย่างที่ต้องการ จนมีเพื่อนๆ พี่ๆ หลายคนทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการก็แนะนำเราให้เข้าไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท อยู่แถวสนามบินดอนเมืองนี่เอง
ซึ่งหลายคนก็บอกเยอะมากว่าที่นี่เขาเก่งในเรื่องของการศัลยกรรม มีทีมแพทย์ฝีมือระดับเทพมากมาย เราเลยรีบเข้าไปหาข้อมูลในโซเชียลฯ ดูว่ามันเป็นยังไง แล้วเราก็เห็นคลิปว่ามีศิลปินดาราหลายคนไปทำศัลยกรรมที่นี่เยอะมาก แล้วก็ไปเจอว่ามันมีศัลยกรรมซิกแพค เราก็เลยโทรติดต่อแล้วพอได้คิวเราก็ไม่รอช้าขับรถพุ่งตัวไปทันที ผมมีโอกาสได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วเค้าก็แนะนำเราหลายๆ อย่างสุดท้ายเราก็ตัดสินใจทำหัตถการดูดไขมันสร้างซิกแพค
ครั้งนี้ถือเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิต เอาตรงๆ ตอนแรกๆ ยอมรับว่ากลัวมาก เพราะปกติ เราก็จะเห็นเวลาคนทำศัลยกรรมก็จะทำจมูก เสริมหน้าอก ทำหน้าเรียว หรือหนักสุดก็ผ่าตัดเปลี่ยนหน้าไปเลย แต่นี่เราทำซิกแพคแล้วเป็นการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิต แต่คุณหมอก็พูดให้กำลังใจเรา ทำให้เราผ่อนคลายสบายใจขึ้น จนมาถึงวันที่เราต้องขึ้นเขียงศัลยกรรมเราก็เตรียมตัวเตรียมใจมาพร้อมคิดอยู่อย่างเดียวว่าหลับไปตื่นมาเราจะต้องมีซิกแพคเหมือนหนุ่มๆ คนอื่นๆ แล้วทุกคนรู้มั้ยอันนี้เซอร์ไพรส์เรามาก เพราะพอทำเสร็จอีกวันต่อมาเราก็เดินเหินได้ตามปกติ คือมันไม่เจ็บเลยจริงๆ อันนี้ไม่โกหก สาบานได้เลย มันเหมือนหลับไปแล้วตื่นมาได้หุ่นใหม่ใกล้ฉันเลย
คือมันไม่มีแผลไม่มีอะไรเลย มันมีแต่ซิกแพคที่ชัดมาก เราส่องกระจกมองแล้วมันมีความสุขมาก สำหรับซิคแพคนี้ก็อยากขอบคุณคุณหมอคิด (นพ. วิสรุตม์ ตันพัฒนรัตน์) คุณหมอมีเทคนิคซ่อนแผลได้ดีมาก ไม่เห็นแผลเลยสักนิด ตอนนี้ผมกล้าโชว์ พร้อมถอดเสื้อโชว์ซิกแพค เรียกว่าอวดเลยก็ได้ ถือว่าเป็นการตัดสินใจผ่าตัดศัลยกรรมครั้งแรกไม่ผิดเลยจริงๆ ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจถูกที่ทำตรงนี้”