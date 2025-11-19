โดพามีนพุ่งไม่ยั้ง! “โดม–MEAN” จัดเพลงคัฟเวอร์เพราะไฟลุก ใน Cover Night Live ECHOES DOPAMIN

เหลือเชื่อ! ว่านี่คือฟรีคอนเสิร์ตที่ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ของบ้าน ATIME จัดใหญ่ ส่งท้ายปีอย่างสวยงามกับ Cover Night Live ECHOES DOPAMINE ครั้งนี้จับสายโวคอลอย่าง โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และวง MEAN มาเจอกันเป็นครั้งแรกบนเวที ใส่สุดแสงสีเสียงแบบจัดเต็ม พาทุกคนปล่อยฮอร์โมนโดพามีน ให้อุณหภูมิความสุขพุ่งขึ้นจนถึงขีดสุด
เปิดเวทีด้วยเพลง ยอมอยู่แล้ว แค่เพลงแรกก็ทำเอาทุกคนอึ้งกับพลังเสียงทั้ง โดม และ โปเต้ MEAN ที่เพราะจนขนลุก ก่อนส่งให้ โดม โชว์เดี่ยวก่อนแบบไม่มีออมแรง โดมเล่าว่าไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วยังคิดถึงเวทีคัฟเวอร์ไนท์อยู่เสมอ เพราะเป็นเวทีที่ได้ร้องเพลงที่อยากร้องมานาน เลยจัดแบบไม่มีแผ่วครบทุกแนวทั้ง คั่นกู / รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา / อยู่ต่อได้หรือเปล่า แต่ที่ทำเอาทุกคนขนลุก คงเป็นเพลง โลกทั้งใบ ที่อินเนอร์ดีจัด! ก่อนยกเซ็ทเพลงฮิตวงการ T-POP ทั้งเพลง ภาพสุดท้าย กับพลังเสียงล้นๆและทำเอาว้าวสุดยกให้เพลง ละลายของต้าห์อู๋ ที่โดมได้แต่งและโปรดิวเพลงนี้ให้ เล่นเอาโดมเอ่ยปาก “เหมือนเป็นกรรมสนองเหมือนกัน แต่ละท่อนแต่ละฮุคใช้พลังล้นเหลือเกิน เล่นเอาหอบ” เรียกว่าทั้งโยก ทั้งร้องชนิดร้อนแรงสุดในรอบปีของโดมก็ว่าได้!
ต่อด้วยคิวของ วง MEAN ที่ถึงจะมาเวทีคัฟเวอร์ไนท์เป็นครั้งที่ 4 แล้ว แต่ยังเต็มที่และสร้างความประทับใจในทุกครั้ง นอกจากขนเพลงฮิตทั้งเพลง พอเถอะ / วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ มาฝากแล้ว ยังเลือกเพลงที่ชอบมาคัฟเวอร์เพียบ อาทิ เธอยัง / ไม่ธรรมดา / สองรัก / คนสุดท้าย แต่ละเพลง กรูฟดนตรีให้โมเดิร์นและใส่เอกลักษณ์ของวง MEAN เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นฮอลล์
ปิดท้ายด้วยซีนดูเอทเพลงคัฟเวอร์ทิ้งทวนอีกรอบของ โดม และ MEAN ทั้งเพลง เล่นของสูง / โปรดส่งใครมารักฉันที และ คู่ชีวิต สร้างความสนุก สุดฟิน ช่วยกันสร้างเสียงสะท้อนของความสุขให้ดังกระหึ่ม สมกับเป็น Cover Night Liveส่งท้ายปลายปีของกรีนเวฟที่ตั้งใจเสิร์ฟให้ทุกคนได้แฮปปี้ เก็บครบทุกโมเม้นท์ความประทับใจจริงๆ