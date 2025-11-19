คนร้ายบุกบ้าน “นานะ” อ้างเฉย! ไม่รู้เป็นบ้านคนดัง ก่อนต่อสู้จนถูกไอดอลสาวล็อกแขนรวบตัวคาที่

หนุ่มบุกบ้าน “นานะ” อ้างตกงาน-เงินขาดมือ ไม่รู้เป็นบ้านคนดัง ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกาย
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุบุกรุกบ้านของ นานะ (Nana) นักร้อง–นักแสดงชื่อดัง อดีตสมาชิกวง After School เมื่อชายวัยประมาณ 30 ปีปีนเข้าบ้านพักในเขตอาเชอนดง เมืองกูรี จังหวัดคยองกี เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมอาวุธในมือ ก่อนทำร้ายร่างกายนานะและมารดาเพื่อเรียกเงิน
ตามรายงานของตำรวจ ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของคนดัง พร้อมให้การว่า “ผมไม่รู้ว่าเป็นบ้านของคนดัง ผมเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย”
นานะและมารดายืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้มาก่อน ตำรวจระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นคนว่างงาน และไม่มีประวัติการเป็นแฟนคลับหรือการติดต่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนานะมาก่อนเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า ผู้ต้องหาน่าจะเดินสำรวจพื้นที่ก่อนพบประตูที่ไม่ได้ล็อก จึงปีนขึ้นมาทางระเบียงด้วยบันได และบุกเข้าภายในบ้าน ก่อนทำร้ายและบังคับขู่เอาเงิน รวมถึงบีบคอแม่ของนานะจนได้รับบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตาม นานะและมารดาสามารถช่วยกันจับกุมผู้บุกรุกได้ด้วยแรงกาย โดยล็อกแขนของผู้ต้องหาไว้จนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
ตำรวจได้ตั้งข้อหา พยายามชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ แทนการแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์ธรรมดา โดยพิจารณาจากเอกสารการรักษาพยาบาลของมารดานานะ ศาลได้อนุมัติหมายจับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหามีความเสี่ยงต่อการหลบหนี
ปัจจุบันผู้ต้องหาอยู่ระหว่างควบคุมตัว และตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้อัยการดำเนินการสอบสวนต่อไป ด้านเจ้าหน้าที่ระบุว่า บาดแผลของผู้ต้องหาเกิดจากการต่อสู้ขัดขืนและถือว่าเข้าข่ายการป้องกันตัวโดยชอบของนานะและมารดา