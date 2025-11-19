มิจฉาชีพคราบอินฟลูฯ สาวสวยใส่ Prada ตระเวนกินร้านหรูไม่จ่าย–ขอแลกรีวิวแทนเงิน ตำรวจนิวยอร์กจับซ้ำแล้ว 5 ครั้ง

ตำรวจนิวยอร์กเผยการจับกุม เพ่ย์ ชุง วัย 34 ปี ชาวบรูคลิน ผู้แต่งตัวหรูหราด้วย Prada, Louis Vuitton และ Hermès แล้วปลอมตัวเป็น “ฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์” เพื่อกินฟรีตามร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ ก่อนหนีไม่จ่ายเงินหลายครั้งทั่วเมือง
เพ่ย์ ชุง ซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมราว 13,000 คน ถูกจับมาแล้ว 5 ครั้งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม จากการก่อเหตุฉ้อโกงค่าอาหารในร้านดัง เช่น Peter Luger และ Francie ย่านวิลเลียมส์เบิร์ก โดยเธอมักจะเข้าไปพร้อมกล้องและชุดไฟเหมือนทำงานรีวิวอาหารจริง แล้วโพสต์รูปอาหารหรูลงโซเชียลเหมือนเป็นงานที่ร้านจ้าง
ตำรวจเผยว่า เธอเคยถึงขั้น เสนอบริการทางเพศเพื่อแลกค่าอาหาร ที่ร้าน Peter Luger อีกด้วย
พนักงานร้าน Meadowsweet หนึ่งในร้านที่ถูกหลอกเล่าให้ The Post ฟังว่า “เธอแต่งตัวจัดเต็มมาก มั่นใจสุด ๆ เหมือนเป็นเซเลบสายอาหารตัวจริง แต่พอถึงเวลาจ่ายเงิน บัตรทุกใบถูกปฏิเสธหมด ทีมงานงงกันทั้งร้าน”
แหล่งข่าวเปรียบเหตุการณ์นี้กับ “Bling Ring” กลุ่มโจรวัยรุ่นหมกมุ่นชื่อเสียงที่เคยบุกบ้านดาราฮอลลีวูดเมื่อสิบกว่าปีก่อน
เหตุการณ์หนึ่งที่ถูกบันทึกไว้คือ 22 ตุลาคม ชุงเข้าไปกินที่ Francie สั่งตั้งแต่ฟัวกราส์ 15 ดอลลาร์ คาร์ปาชโช 32 ดอลลาร์ ไปจนถึงแกะ 52 ดอลลาร์ รวมบิล 188 ดอลลาร์ ก่อนจะพยายามขอ “แลกด้วยการลงรูปและเขียนบล็อกรีวิวแทน”
จอห์น วินเทอร์แมน เจ้าของร้าน Francie เล่าว่า “ผมบอกเธอว่า สิ่งนี้ต้องตกลงกันก่อนล่วงหน้า เราไม่ได้จ้างคุณ คุณต้องจ่ายบิลครับ”
เมื่อบัตรถูกปฏิเสธ เธออ้างว่ามีเงินกำลังจะถูกส่งมาจากครอบครัว และยังกลับมาที่ร้านอีกหลายครั้งก่อนถูกปฏิเสธการให้บริการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน เธอกลับมาอีกครั้ง กินอาหารมูลค่า 83.83 ดอลลาร์ ก่อนปฏิเสธการจ่ายเงิน ตำรวจจึงถูกเรียกมาควบคุมตัวทันที
วินเทอร์แมนเล่าว่า “ตำรวจมาสองคัน สี่นาย พอเห็นหน้าเธอก็บอกทันทีว่า ‘ใช่เลย คนนี้เรารู้จัก’”
ลูกค้าในร้านกลับเฉยเมยกว่าที่คิด “มันคือโมเมนต์แบบนิวยอร์กสุด ๆ คนยังคงกังวลว่าเป็ดราคา 148 ดอลลาร์ของตัวเองจะเย็นก่อนมากกว่าเรื่องตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา”
วันก่อนหน้า เธอเพิ่งก่อเหตุที่ร้าน Lavender Lake ย่านใกล้เคียง กิน 97 ดอลลาร์แล้วเดินหนี ก่อนหน้านั้น 27 ตุลาคม ไปกินที่ Peter Luger มูลค่า 146 ดอลลาร์แล้วไม่จ่าย วันที่ 11 พฤศจิกายน ไปที่ Motorino Pizza แล้วปฏิเสธการจ่ายบิล 135 ดอลลาร์อีกครั้ง ก่อนถูกจับ
แม้จะถูกตำรวจควบคุมตัวหลายครั้ง เธอยังคงโพสต์รีวิวอาหารสุดหรูลงบล็อกของตัวเองต่อเนื่อง เช่นการบรรยายสเต็กของ Peter Luger ว่า “แต่ละชิ้นเผยเนื้อสีชมพูเข้ม ใต้เปลือกคาราเมล… ไขมันละลายเหมือนผ้าไหม”
ผู้จัดการร้าน Peter Luger เผยว่า ชุงหายตัวไป 45 นาที ตอนถึงเวลาเช็กบิล ก่อนพบว่าเธอหลบอยู่ในห้องน้ำ เมื่อออกมา เธอเสนอให้พนักงาน “ช่วยออกค่าอาหารแทน” แล้วเธอจะ “ตอบแทนในรูปแบบอื่น ไม่ใช่เงินสด”
ผู้จัดการเล่าว่า “เราตอบกลับทันทีว่า จะเรียกตำรวจนะครับ” ตำรวจต้องใส่กุญแจมือโดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยประคองเพราะ “มือของเธอเล็กมาก”