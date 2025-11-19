xs
วุ่นอีก! กรรมการฝรั่งเศสถอนตัวประกวด MU 2025 แฉยับ “ราอูล” ไม่โปร่งใส ล็อกผล Top 30

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นปีที่วุ่นวายและสารพัดดรามา สำหรับการประกวด Miss Universe 2025ที่ประเทศไทย สถานการณ์ตึงเครียดทุกวัน 1 วัน พันเรื่องราว ล่าสุดคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้ว หลังมีภาพ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 จับมือหัวเราะร่า “ราอูล โรชา คันตู”นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO)” ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหากัน ถึงขั้นทำณวัฒน์ร้องไห้ด้วยความอัดอั้น

โดยดรามาล่าสุด เกิดจาก “โอมา ฮาร์ฟูช”นักดนตรีและนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกรรมการและคนที่จะขึ้นโชว์แสดงเปียโนรอบตัดสินบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส วันที่ 21 พ.ย. ประกาศขอถอนตัวจากคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe 2025 พร้อมแฉเดือดความไม่โปร่งใสของการตัดสิน ที่มีการคัดเลือก Top 30 ล่วงหน้า โดยอ้างว่ามี “คณะกรรมการเฉพาะกิจอย่างไม่เป็นทางการ” (impromptu jury) ที่ได้คัดเลือกผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายไว้ล่วงหน้าแล้ว ก่อนการประกวดจริง โดยที่กรรมการทั้ง 8 คนรวมถึงเจ้าตัว ไม่ได้อยู่เลือกด้วย แฉเดือดต่อว่า มีคณะกรรมการที่ไม่ใช่ทางการ มีข่าวลือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เข้าประกวด

นายโอมา ฮาร์ฟูชอ้างอีกว่าได้พูดคุยกับ ราอูล เพื่อขอให้มีความโปร่งใสกับผู้เข้าประกวด แต่คุณราอูลปฏิเสธ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออก ไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง และเรียกการประกวดนี้ว่า “เรื่องตลก”

ต่อมา ราอูล ได้โพสต์แถลงการณ์โต้ตอบจากมิสยูนเวิร์ส ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดของโอมา ฮาร์ฟูช และยืนยันในความมุ่งมั่นต่อกระบวนการที่โปร่งใส



















