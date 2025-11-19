“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!

เอฟซีเดือดแตก หลังจากที่ “เต๋า ทีวีพูล” ไลฟ์สดแซะ “เจฟ ซาเตอร์” ทำนองไม่รู้จัก เป็นศิลปินพื้นบ้านที่จะขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดโดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” คู่กรณี อีกทั้งยังบอกว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สเขาเอาแต่นักร้องระดับโลก เพลงก็ดังระดับโลก ไม่ใช่ศิลปินพื้นบ้าน รู้เลยว่าไม่มีเงิน
งานนี้ ทำ “หนุ่มเจฟ” สุดทน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่า “ในโลกนี้มันจริงๆ นะ คนที่เกลียดคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน” รวมทั้งชาวเน็ตรวมใจกันฟาดเดือดที่เต๋าด้อยค่าเจฟ อาทิ ป้าดดด ยุคนี้ไม่รู้จัก เจฟ ซาเตอร์ , เจฟดังทั่วแหละลุง โดยเฉพาะฝั่งละติน เพลงเจฟดังมากๆ, บัตรคอนเสิร์ตมาเลฯ ไต้หวัน ฮ่องกง ละติน sold out นะคะ พื้นบ้านกี่โมงเอ่ย ฯลฯ