xs
xsm
sm
md
lg

“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอฟซีเดือดแตก หลังจากที่ “เต๋า ทีวีพูล” ไลฟ์สดแซะ “เจฟ ซาเตอร์” ทำนองไม่รู้จัก เป็นศิลปินพื้นบ้านที่จะขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดโดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” คู่กรณี อีกทั้งยังบอกว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สเขาเอาแต่นักร้องระดับโลก เพลงก็ดังระดับโลก ไม่ใช่ศิลปินพื้นบ้าน รู้เลยว่าไม่มีเงิน

งานนี้ ทำ “หนุ่มเจฟ” สุดทน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่า “ในโลกนี้มันจริงๆ นะ คนที่เกลียดคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน” รวมทั้งชาวเน็ตรวมใจกันฟาดเดือดที่เต๋าด้อยค่าเจฟ อาทิ ป้าดดด ยุคนี้ไม่รู้จัก เจฟ ซาเตอร์ , เจฟดังทั่วแหละลุง โดยเฉพาะฝั่งละติน เพลงเจฟดังมากๆ, บัตรคอนเสิร์ตมาเลฯ ไต้หวัน ฮ่องกง ละติน sold out นะคะ พื้นบ้านกี่โมงเอ่ย ฯลฯ












“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!
“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!
“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!
“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!
“เต๋า ทีวีพูล” ด้อยค่า “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินพื้นบ้าน ทัวร์ลงยับ เจ้าตัวฟาดกลับ!
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น