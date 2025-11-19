“ต้นหอม ศกุนตลา” เสียดายความสวยทำมาแพง โสด 5 ปีไม่มีผู้ชายจีบ เผยเงื่อนไขแรกต้องรวย - ดีให้ได้ครึ่งลูก

“ต้นหอม ศกุนตลา” เสียดายความสวยที่ทำมาจากเกาหลี โสดไม่มีใครจีบ ผู้ชายที่เข้ามาต้องดีให้ได้สักครึ่งของลูก เผยเงื่อนไขแรกต้องรวย ไม่เป็นภาระกันก็พอ 5 ปีเทศกาลเจ็บสุดคือปีใหม่ เชื่อใครได้เป็นแฟนจะมีความสุขที่สุด เผยเป็นตลาดความรู้ ค้นพบคุณค่าแล้ว ทำประโยชน์อะไรให้ประเทศบ้าง แจงช็อตน้ำตาแตก ถูก “นัท นิสามณี” ฟาดต่อหน้า ผิดจริงแต่สะใจ 20 ปีไม่เคยมีใครทำมาก่อน
แทบไม่ต้องมีแฟนแล้ว เพราะลูกชาย “น้องปกป้อง” ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้คุณแม่ ดูแลทุกเรื่องให้ดีมากๆ ทำเอา “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ถึงขั้นเผยว่าอยากได้แฟนที่เหมือนลูกชาย ต้องดีให้ได้สักครึ่งของลูก
“แฟนจำเป็นอยู่ (หัวเราะ) เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเลย อะไรโรแมนติก อะไรหวานๆ ปกป้องเป็นคนนั้นและทำได้ดีมากๆ ด้วย เขาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับเรา จนเรารู้สึกว่าไม่ได้ขาด แต่ถ้าใครสักคนจะเข้ามาก็เวลคัมอยู่ เข้ามาได้ แต่เข้ามาแล้วต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้กับเรา เราเติมเต็มให้เขา เขาเติมเต็มให้เรา ผู้ชายที่เข้ามาต้องดีเหมือนลูกให้ได้สักครึ่งนึงที่ลูกทำ
ซึ่งทุกวันนี้ไม่มีเข้ามา (หัวเราะ) ก็เหมือนจะมี แต่ก็อายุห่างกันเกินไป มันไม่พอดี รอบนี้โสดนานมาก ตั้งแต่มีลูกชีวิตก็แฮปปี้ แต่เสียดายความสวยที่ทำมาจากเกาหลีเหมือนกัน รู้สึกว่าเอ๊ะ มันไม่มีใครมาใช้จริงๆ เหรอ เราไม่ได้ใฝ่หาแล้วค่ะ อาจไม่ได้เชื้อเชิญเข้ามาด้วย ปกติถ้าเราชอบใครหรือเรารู้สึกว่าใครน่าสนใจ เราจะเป็นฝ่ายรุกด้วย ทีนี้เราก็กดความง่ายของเราลง เรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้”
โสด 5 ปี ผู้ชายเข้าหายาก เงื่อนไขแรกต้องรวย ไม่เป็นภาระกันและกัน
“คนอาจไม่ค่อยกล้าเข้าด้วย ดูความเป็นตัวเราด้วยแหละ (คนคิดว่ามีแฟนอยู่แล้ว?) หอมว่าตามนิสัยหอมผู้ชายเข้าหายาก ผู้ชายจะกลัว จริงๆ มีหลายช่องเลยนะคะ ขอเพียงท่านบอกมา ช่องจะเปิดให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเลยค่ะ โสดหลายปีค่ะ ประมาณ 5 ปีอย่างต่ำ มันไม่มีโอกาสได้เจอด้วยค่ะ มีแต่ฝากเพื่อนมาบอกว่าชอบมากเลยนะ
แต่เรามีเงื่อนไขเยอะจริงๆ เงื่อนไขแรกท่านต้องรวยก่อน แค่นั้น ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านรวยท่านมั่นคง ท่านมีเหลือเผื่อแผ่ ท่านเปิดโอกาสเข้ามาเลยค่ะ ท่านมีโอกาสสูงมากๆ เลย ด้วยวัยตอนนี้ต้องเป็นฐานะการเงินแล้ว ต้องมาแล้วไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน ท่านต้องมีพร้อมของท่านแล้ว เราก็ต้องมีของเรา เราไม่ได้บอกว่ารวยมาแล้วเราจะไปเกาะเขานะ ไม่ใช่นะ แค่เราไม่เกาะซึ่งกันและกัน ปัญหาของท่าน ท่านแก้ได้ ปัญหาของเรา เราแก้ได้ อย่างนี้ดีกว่า”
ถูกเพื่อนกันซีน จนมาไม่ถึงตน
“เพื่อนน้อยค่ะ (หัวเราะ) แล้วเพื่อนเป็น LGBT มันเลยไม่ถึงเรา ถ้ามีอะไรน่าสนใจ มันจะผ่านเขาก่อน จะมีการกันซีนด้วยค่ะ มันไม่ค่อยถึงค่ะ อย่างอิมะตูม อุ้ย คุณมะตูม (เตชินท์ พลอยเพชร) คือคนชอบเข้าทางมะตูมบอกว่าชอบพี่หอมจังเลย แต่เขาไม่รู้ว่ามะตูมน่ากลัวที่สุด กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว อะไรที่เคยผ่านเขาแล้วมันก็ไม่ได้ เดี๋ยวมองหน้ากันลำบากค่ะ”
5 ปีเทศกาลที่เจ็บสุดคือปีใหม่ ยันไม่งี่เง่าแล้ว ขอแค่สเตทเมนต์ถึง
“มีแว็บๆ เข้ามาว่าเอ๊ะ เวลานี้เราควรอยู่กับใครสักคนไหม บางทีปกป้องไม่อยู่บ้าน ไปทำกิจกรรมของเขาข้างนอกกับพ่อแม่เขา เรารู้สึกว่าเหลือเราอยู่คนเดียวที่ไม่มีกิจกรรมทำเลย ในขณะที่คนอื่นออกไปข้างนอกกันหมด ทำไมเหลือเราคนเดียว มันค่อนข้างเหงา
5 ปีเทศกาลเจ็บสุดคือปีใหม่ มันควรหันมาพูดว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะกับใครสักคนนึง แต่ปกป้องหลับแล้ว เที่ยงคืนมันก็ไม่ได้ นี่ก็ใกล้จะถึงแล้ว เจ็บทุกสิ้นปีค่ะ ในชีวิตให้คำปรึกษาคนมาตั้งแต่เด็ก เลยไม่ได้คิดว่าสิ่งไหนเป็นปัญหา แต่คนอาจมองว่าอีนี่ฉลาดเกินหรือเปล่า แต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆ เราเป็นคนเล่นบทแกล้งโง่ได้นะ เราเคยได้รางวัลนักแสดงสมทบนะ
แล้วตอนนี้เราบอกเลยว่าเราไม่งี่เง่าเหมือนแต่ก่อนแล้ว เราจะปิดหูปิดตาเลย ขอแค่สเตทเมนต์ท่านถึงปุ๊บท่านบอกมาเลย อยากทานนอกบ้านเหรอคะวันนี้ท่านดูแลตัวเองได้เลยค่ะ (หัวเราะ) ด้วยวัยเปลี่ยน ความคิดหอมเปลี่ยน หอมสื่อสารได้ง่ายมากขึ้น อย่างตรงไปตรงมามากขึ้น ชอบได้ใช่อะไรบอกได้เลยค่ะ”
เชื่อใครเข้ามาเป็นแฟนตนตอนนี้จะมีความสุขมากๆ บอกพร้อมซัปพอร์ต ซื่อสัตย์ คลั่งรัก ใช้เงินเป็น ทำงานเก่ง
“ไม่ได้คุยนะคะใครเข้ามาเป็นแฟนหอม ในวันที่หอมตกผลึกแล้ว คุณจะมีความสุขแบบมากๆ เลย ผู้หญิงคนนี้จะทำให้คุณมีความสุขพร้อมซัปพอร์ตเต็มที่ คุณไม่ต้องกังวลใจเลยว่าในอดีตคุณอาจเจอผู้หญิงงี่เง่ามาห้ามทำโน่นทำนี่ อันนี้ไม่ต้องค่ะ อยากทำอะไรบอกมาค่ะ พร้อมซัปพอร์ต เป็นคนคลั่งรักด้วย แล้วก็ซื่อสัตย์ด้วย ใช้เงินเป็น ทำงานเก่งด้วย แอดไลน์มาได้เลยค่ะ (หัวเราะ) ปักตะกร้าตรงนี้เลย กดตะกร้าได้เลยค่ะ”
ไม่พึ่งแชตจีพีที เพราะบางทีก็ไม่ฉลาด สู้ถามเพื่อนในโซเชียลไม่ได้ รู้สึกตัวเองมีค่า เป็นตลาดความรู้ ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ
“เป็นคนรู้สึกว่าเคยคิดว่าแชตจีพีทีจะทำหน้าที่ได้เร็วกว่า ปรากฏว่าบางครั้งแชตจีพีที ไม่ฉลาด ตอบคำถามผิด เคยให้หาเบอร์รพ.นี้ เอาอีกเบอร์มาให้ เลยบอกว่าเธอผิดพลาดแล้วนะ ก็คิดว่าเพื่อนในโซเชียลนี่แหละตอบได้เร็วที่สุด และหลากหลาย ฉะนั้นบ้านน้ำไม่ไหล ไฟดับ ทุกอย่างจะถามโพสต์เพื่อนๆ ในโซเชียลได้ผล แม้กระทั่งล่าสุดซื้อไอโฟน 17 แล้วหาปุ่มบันทึกหน้าจอไม่เจอ ก็มีคนมาตอบ แล้วตอบเคลียร์มาก
ตอนแรกคิดว่าเราควรหยุดทำ เขาจะรำคาญเราไหม แต่มีคอมเมนต์บอกว่าพี่ขอบคุณมากที่โพสต์ เพราะเขากำลังหาคำตอบกับสิ่งเหล่านี้ เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราเป็นตลาดความรู้ ต้นหอมมีค่าและคุณประโยชน์กับประเทศแล้ว ถ้าถามว่าเราทำประโยชน์อะไรให้ประเทศบ้าง เนี่ยแหละสิ่งนี้เป็นประโยชน์ เราค้นพบแล้วค่ะ
เราทำอะไรไม่ได้เลย เราลองถามโซเชียลสิ เขาตอบมาเลยนะ งูเข้าบ้านตัวเบ้อเร่อต้องทำยังไงวะ เคยแจ้งเขาไปแล้ว เมื่อไม่เห็นตัวงูเขาด่าด้วยนะ เรียกมาจับอะไร แล้วใครจะจับตัวงูได้วะ เราก็โพสต์ถามโซเชียล โซเชียลจะบอกเบอร์ลุงคนนี้เลย ลุงคนนี้จะบอกวิธีการดักงู วันนี้ไม่เจองูก็ดักสิ เขาขึ้นตาข่ายดักงูเลย ไม่เกิน 3 วัน โอ้โห มาตามนัดเลย มาบะเร่อเลย หมายถึงงู (หัวเราะ) อยากให้เป็นอย่างอื่นมา แต่บะเร่อบะร่าใช้กับลุงไม่ได้นะ (หัวเราะ)”
เผยถูก “นัท นิสามณี” ฟาดแหลกในรายการ The Social Warrior อีพี 4 จนน้ำตาแตก ยกมือไหว้ถึง 3 ครั้ง ยอมรับสะใจ 20 ปีไม่เคยมีใครตำหนิมาก่อน บทเรียนสำคัญหลุดความเป็นมืออาชีพ
“ตั้งแต่ทำงานมา 20 ปี ไม่เคยมีใครตำหนิการทำงานหอมตรงหน้า แต่หอมรู้สึกสะใจ มันผิดจริง ตอนที่เราทำรายการอยู่ เราเอาใจลงไปเล่นเกม เราลืมว่าเราทำพิธีกรอยู่แล้วทุกคนสนิทกัน ทุกคนรบกัน มันรู้สึกหมั่นเขี้ยว อิน อยากลงไปเล่นด้วย ลืมว่าหัวโขนที่ใส่คือหัวโขนพิธีกร
พอนัทพูดมาระเบิดอารมณ์ เขาโดนมาเยอะ มันตันความรู้สึกเขาแล้ว แทนที่เราจะทำให้ทุกอย่างมันขมวดได้ดีขึ้น เราดันไปปั่นเพิ่ม สิ่งที่เขาพูดมาวันที่ถ่ายทำ หอมสแกนตัวเองได้เร็วมาก เหมือนมนุษย์โรบอตสแกนตึ๊ดๆ พอพบความผิดหอมยกมือไหว้เขา 3 ครั้ง บอกว่าอันนี้ผิดจริงๆ เลย
บรรยากาศในสตูฯ เงียบมาก เพราะมันไม่เคยมีรายการไหนที่พิธีกรถูกตำหนิรุนแรงกลางรายการ แต่เราต้องถ่ายต่อ เพราะเอกกี้ (เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ) ไม่ช่วยเรา เอกกี้เล่นเพลย์เซฟ เวลาจะให้เราพูดอะไรมันจะสะกิดขา ให้เราพูด พอเราเกิดเรื่องปุ๊บ ไม่มีฝ่ายซัปพอร์ตเลย มันหันหน้าหนีเลย
แต่เรารู้ว่าเราผิด สิ่งแรกที่ทำคือการขอโทษ หอมยกมือไหว้ 3 ครั้ง นิสากำลังด่าเลย เพราะอารมณ์เขาขึ้นแล้ว แต่เขาก็มีสปิริตพอ พอเรายกมือขอโทษ เขาก็บอกโอเคค่ะ แต่หอมรู้ว่าอารมณ์เขายังไม่ลงหรอก แต่เราต้องฮึบ เนื่องจากรายการเราต้องรันต่อ ลูกค้าก็รออยู่ พิธีกรต้องโฮลงานทั้งหมดให้ได้ พอคัตปุ๊บมะตูมเข้าชาร์ตก่อน กล้องเบื้องหลังเข้าชาร์ตเรา มะตูมเข้านิสาก่อนว่ายูโอเคไหม ไหวไหม ซึ่งเขาบอกว่าไม่โอเคเลย
เราได้ยินแหละว่าเขาตำหนิเราอยู่มันก็เหมือนตันคอ รู้สึกว่าเราทำให้คนนึงเสียใจได้ขนาดนี้เลยเหรอ แล้วทุกคนสนิทกับเราหมดเลย เราไม่ชอบทำให้คนสนิทเราเสียใจ เราทำทำไมวะ ไม่รู้ว่าใครพูดว่าจะร้องไห้แล้ว พอพูดว่าจะร้องไห้แล้ว มันก็ร้องเลย มันเลยเหมือนเบรกรายการไว้แป๊บนึง
ซึ่งก็เป็นบทเรียนสำหรับเราเลย ว่านี่คือยูกำลังหลุดความเป็นมืออาชีพอยู่นะ ซึ่งหอมรู้สึกสะใจมาก มันต้องโดนแบบนี้ ถูกต้องหมดเลย ไม่งั้นจะไม่มีใครดึงหอมลงมา หอมต้องรู้ตัวเองว่าหอมทำอะไรอยู่ มันทำให้หอมได้บทเรียนค่ะ เราขอโทษเขาไปมากๆ เลย เพราะรู้สึกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรออกมาจากมืออาชีพ
เอาจริงๆ ตอนกลับไปทำรายการ เราไม่ได้เคลียร์ มีเส้นบางอย่างที่เป็นรอยร้าว เข้ากันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกัน จนกระทั่งล่าสุดที่ไลฟ์แล้วเชิญเขามา อันนั้นเป็นรอบเปิดใจจริงๆ เป็นครั้งแรกที่พูดต่อหน้าว่าเราเสียใจขนาดไหน หอมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ปลดล็อก รู้สึกดีขึ้นมากๆ เลยค่ะ ณ วันนี้หาย ไม่มีอะไรคาใจ แต่มันไม่แน่ (หัวเราะ) นัทไม่แน่ เขาก็พูดว่าตอนแรกเขาจะไม่ตอบข้อความหอมด้วยซ้ำ เขาจะตอบแค่คำว่าค่ะ หอมพิมพ์ยาวมาก เขารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ลง และพี่หอมควรได้รับบทเรียน
เขาพิมพ์แค่คำว่าค่ะคำเดียว หอมเป็นโรคซึมเศร้าได้เลย ถ้าเรารู้สึกผิดกับอะไรสักเรื่องนึง แล้วเราอยากรู้ว่าได้รับการอภัยไหม ต่อให้พูดคำว่าค่ะ มันเป็นการบอกว่าเขายังไม่ให้อภัย เราตายแน่ แต่ดีที่เขาก็ให้เกียรติเรา ตอบเราให้เราสบายใจ แต่สุดท้ายแล้วการเคลียร์กันเจอกันต่อหน้าดีที่สุด มันปลดล็อกเลย เหมือนยกภูเขาออกจากอกค่ะ”