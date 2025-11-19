ตีแสกหน้าคนบูลลี่! “รัศมีแข” ภูมิใจ สร้างตำนานแบกลัง 50 กิโล สู่เกียรติยศสูงสุดวิ่งถือคบเพลิงซีเกมส์ ครั้งที่ 33

“รัศมีแข” มือสั่น รับเกินฝันวิ่งถือคบเพลิงไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลั่นเป็นเกียรติสูงสุดของวงศ์ตระกูล ภูมิใจแข่งเรียลลิตี้ระดับโลก คนแกร่งแข่งอึด สร้างตำนานแบกลัง 20 กิโล บทพิสูจน์ตัวตนชีวิตที่ผ่านการถูกบูลลี่ ไม่มีใครออกมารับผิดชอบ อย่าดูคนแค่ภายนอก ไม่เคยทิ้ง LGBTQIA+ พิสูจน์ให้เห็นเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
หลังจาก “รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปสร้างตำนานให้คนทั้งโลกได้เห็น ด้วยการแบกลัง 50 กิโลโดยไม่ลาก ไม่เข็น ในรายการ “คนแกร่งแข่งอึด Physical:Asia คนแกร่งแข่งอึด : ศึกแห่งเอเชีย” เรียลลิตี้จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้รัศมีแขภูมิใจมาก เพราะได้พิสูจน์ตัวตน จากคนที่เคยถูกบูลลี่มาตลอด
นอกจากนี้เจ้าตัวได้เผยความภาคภูมิใจสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล หลังได้เข้าร่วมพิธีวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา
“จริงๆ ก็ตกใจก่อน เราไม่กล้าพูดมากว่ารายการเลือกไปเพราะความสวยของเราไปสะดุดตาเขา คนจะหมั่นไส้เราได้ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกและคาแรกเตอร์ของแขมากกว่าที่ได้เลือกไป บวกกับการที่แขฝึกซ้อมประมาณ 5 เดือน ตั้งใจไปเพื่อไปอยู่ตรงนั้น อยากทำให้มันออกมาดีที่สุด แต่ว่าท้ายสุดแล้วแขกับทีมได้คุยกันแล้ว สิ่งแรกแขต้องขอบคุณรายการที่ให้แขเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ สองแขคิดว่าแขทำหน้าที่ตัวเองในฐานะคอมเมดี้ไทยที่ไปอยู่ตรงนั้นและสามารถสร้างความสุขให้คนดู แขว่าอันนี้น่าจะเป็นงานตลกที่แขประสบความสำเร็จที่สุดแล้ว สามแขได้ทำสิ่งที่ตกลงกับรายการไว้ได้คือเราไม่ได้อยากให้บุคลิกภายนอก หรือรูปลักษณ์ภายนอก เป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นยังไง คนนั้นแข็งแรง หรือไม่แข็งแรงยังไง
เอาจริงๆ นักกีฬาทุกคนจะนิสัยไม่เหมือนกัน ตรงนั้นเครียดมาก บางคนรีแลกซ์ เขย่าแขนเขย่าขา บางทีเห็นนักกีฬาเต้นเพลงแบล็กพิงก์ด้วย ใส่หูฟังเต้น แต่ ณ ตอนนั้นของแข ด้วยความเราเป็นตุ๊ดเนอะ เราก็มาค่ะ พร้อมแล้ว เจอเลย อะไรก็เจอ นั่นคือการที่แขได้สลัดความเครียดออก ณ ตรงนั้น ถ้าให้แขนั่งเงียบแขคงกดดันมาก พอเป็นตัวเอง แขสะบัดทุกอย่างออกมาเป็นตัวเอง ผลลัพธ์ก็อย่างที่ได้เห็น มันเจ็บจริงๆ นะคะ ไม่ใช่การแสดงค่ะ
ใส่เต็มแบกลัง 50 กิโล บอกพาวงการบันเทิงไทยไปแข่งด้วย
“หลายคนเซอร์ไพรส์ เกมส์แรกเราอาจตกรอบเร็ว คนไม่ได้เห็นความแข็งแรงของเรา พอไปเกมส์ที่สองก็เกิดเหตุการณ์หลายๆ อย่างขึ้น ที่ตัดมานั่นคือส่วนหนึ่งของรายการ แต่เป็นเหตุการณ์จริงที่ทีมเราเริ่มไม่ไหวแล้ว การลำเลียงกระสอบก็เริ่มมีปัญหา หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น ลังนี้มัน 50 กิโล ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่ด้วยความใหญ่ของมันจะยังไง ต้องเดินข้ามน้ำ เดินขึ้นไป แขประมวล 1 2 3 4 5 แขคิดว่าแขได้ แขไหว ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ ต้องขอบคุณเสียงคำรามที่ออกมา ทุกคนอาจมองว่าคำรามอยู่ดีๆ ตะโกนออกมา มันเป็นเรื่องระบบหายใจ แขต้องหายใจตลอดเวลา มันเป็นเรื่องจังหวะที่ทำให้แขก้าวจังหวะ อยู่กับสมาธิอยู่กับตัวเองตรงนั้น
เอาจริงๆ เราไม่ประมาทใครเลย เรารู้ว่าทุกคนที่ไปมีดีพอตัว ทุกคนแข็งแรงพอ ทุกคนใส่เต็มที่ เราอยู่ตรงนั้นก็สู้เต็มที่ แขได้บอกทีมงานเกาหลีไว้ก่อนไปว่าตัวแขนอกจากความแข็งแรงที่เขาอยากได้เห็นแล้ว ความเอนเตอร์เทนเนอร์ ฉันพาทั้งวงการไทยมาทำงานกับทีมงานรายการที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับโลก ทุกอย่างเป็นหน้าเป็นตาเราหมด เราไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าทำงานกับนักแสดงไทยแล้วทำไมเป็นแบบนี้ มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร แม้กระทั่งเราแพ้เรามายืนรอ แขเอนเตอร์เทนทุกคน พยายามไม่ให้งอม เพราะงอมปุ๊บ จังหวะพร้อมแล้ว กล้องเอาปุ๊บ ทุกอย่างมันไม่ได้ เราเอนเตอร์เทนทุกคน เราคุยกับปาเกียว เราคุยกับคนนั้นคนนี้เราเลยกลายเป็นตัวร่าเริง เราถ่าย 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเช้าอีกวัน”
พิสูจน์ตัวตน กับชีวิตที่ผ่านการถูกบูลลี่ ไม่มีใครออกมารับผิดชอบ แบก LGBTQIA+ ไม่เคยทิ้ง ให้เห็นว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
“มันอะราวเดอะเวิลด์แล้ว แขถูกบูลลี่ที่เชียงรายเยอะมาก ในหมู่บ้าน แล้วทุกวันนี้ไม่มีใครออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น แขเข้ามาในวงการยังถูกบูลลี่อยู่ ไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเรา ไม่มีใครออกมาปกป้องเรา สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำได้วันนี้คือเราแสดงให้เห็นแล้วว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก แขว่าทุกคนได้เห็นว่าอย่าดูแขแค่ภายนอก อย่าเห็นว่าแขตลก แขอาจทำสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้ก็ได้ แล้วอีกอันที่แขภูมิใจมาก การที่แขเป็นนักแสดง ดารา แขมีชื่อเสียง ทุกวันนี้แขมีความรักจากคนไทยทุกคน แต่สิ่งหนึ่งที่แขไม่เคยหันหลังให้เลยคือ LGBTQIA+ แขแบกคนพวกนี้มาด้วยนะ เพราะเราอยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราก็เป็นมนุษย์คนนึง การที่เราเป็นคนแข็งแรงคนนึง เป็นนักกีฬาได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเป็นใคร ผิวสีแบบไหน เพศสภาพแบบไหน แต่ตอนนี้แขได้ทำให้ทั้งโลกเห็นแล้วว่าอย่าดูแค่ภายนอก
จริงๆ รายการให้เราเต็มที่ รายการไม่ได้มาบรีฟอะไรเขาให้ข่มขู่คู่ต่อสู้หน่อย เราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว ไม่ได้อยากไปบลัฟอะไรเขา อย่างที่บอกว่าเธอมีกิมจิ ฉันมีส้มตำ เธอมีโคเรียแอร์ ฉันมีไทยแอร์เวย์ เธอมีจีซู แบล็กพิงก์ ฉันมีลิซ่า แบล็กพิงก์ ไปวัดกันในเกมค่ะ ตั้งแต่เกมแรกที่เขาเห็นแข เขารู้สึกว่าคนนี้มีอะไรบางอย่าง เพียงแต่อาจอ่านไม่ออก แล้วอีกอย่างที่อยากบอก ไม่มีใครบูลลี่นะในรายการ แต่ระบบแข ผิวสี พูดไทยแว้ดๆ สามเราเป็น LGBT การแสดงออกของเรา แน่นอนว่าที่สวีเดนก็ตกใจกัน เมืองไทยอาจไม่ตกใจ ความหมายก็อย่างที่บอก ไม่มีอะไร ทุกอย่างเท่ากันหมด ไปวัดที่เกมส์ที่เกิดขึ้น ทีมไทยอาจไม่ได้ชนะเกาหลีในวันนั้น แต่ความสามารถในการแบกลัง 6-7 ลังของแข ผู้ชายเขาก็ไม่คิดว่าเขาอาจจะไหว เราก็ทำได้ หลังจากจบรายการ ทีมเกาหลีเดินมาหาแขทั้งทีมเลย รู้ว่าเขาอยากทำความรู้จักมากขึ้น เขาบอกว่ายูมีของ ยูเป็นใคร มาจากไหน ออกกำลังกายยังไง”
เกียรติสูงสุดแก่ตระกูล วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
“เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ตระกูลมาก ไม่คิดว่าชีวิตหนึ่งจะได้ทำอย่างนั้น จับปุ๊บมือสั่นเลย หนัก 2 กิโล ไม่ใช่ (หัวเราะ) ตื่นเต้น เพราะมันไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่ โอลิมปิกเราก็คงไม่มีโอกาสขนาดนั้น เอเชียนเกมส์ก็ไม่มีโอกาสขนาดนั้น พอมาถึงซีเกมส์ แม้ไม่ใหญ่เท่ามากมาย แต่มันคือหนึ่งความภาคภูมิใจ เกินฝันมากที่สุด และภูมิใจด้วย จะจัดขึ้นในประเทศของเรา แล้วกีฬาคนอาจมองว่าเป็นการแข่งขันแต่ไม่ใช่แค่ศักยภาพของนักกีฬาเท่านั้น พิธีเปิดพิธีปิด นั่นคือวัฒนธรรมของเรา รากเหง้าทุกอย่าง ที่เราจะแสดงถึงความเป็นไทย เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมีการแข่งขันกีฬาแบบนี้บ่อยๆ
ใครที่ได้เห็นอย่ามองแค่ว่าคบเพลิงนะ ปีนี้เราเป็นเจ้าภาพ คุยกับนักกีฬาทุกคนอยากได้เหรียญ เหรียญในบ้านเป็นอะไรที่นักกีฬาภูมิใจมาก เราเป็นเจ้าภาพด้วย เสียงเชียร์ของพวกคุณอย่าคิดว่านักกีฬาไม่ได้ยิน เขารู้ว่ามาเชียร์แค่ต้องโฟกัสที่เกมส์เท่านั้น เสียงเชียร์คุณสำคัญมาก ฝากเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้ เจอกันได้ค่ะ นักบอลหล่อมาก แต่นักวอลเล่ย์บอล อาจจะยังน้า (หัวเราะ)”