“ขวัญ” สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง” ทรงเคยช่วยชีวิตคุณพ่อเอาไว้ ไลฟ์ขายของฟรีช่วยครอบครัวทหาร-ตร.

“ขวัญ อุษามณี” ผุดโครงการไลฟ์ขายของฟรีช่วยครอบครัวทหารตำรวจและแบรนด์เล็ก เผยทำเพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระพันปีหลวง” ทรงเคยช่วยชีวิตคุณพ่อไว้
ได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมาก หลังจากที่นางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” ออกมาไลฟ์สดช่วยครอบครัวทหารตำรวจขายของ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจว่า ที่ทำก็เพราะตนเป็นลูกตำรวจเหมือนกัน คุณพ่อเคยได้เข้าโครงการของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับคุณพ่อเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชื่อว่าคุณพ่อก็คงอยากให้ตนทำแบบนี้เช่นกัน
“อย่างที่ทุกคนทราบว่าหนูเป็นลูกตำรวจ และเราอยู่กองปราบตั้งแต่เด็ก สถานการณ์แบบนี้เราก็คิดว่าเราอยากทำอะไรที่แทนคุณพ่อคุณแม่บ้าง แล้วสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ช่องทางการทำงานมันก็เปลี่ยน พอเรามาทำตรงนี้ก็จะได้ช่วยในครอบครัวตำรวจด้วย แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระพันปีหลวงด้วยอยากจะบอกว่าคุณพ่อขวัญเคยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย เมื่อก่อนคุณพ่อหนูเคยเจ็บมากเกือบเสียชีวิต พระองค์ท่านเสด็จมา ทรงช่วยชีวิตคุณพ่อหนู ให้คุณพ่อหนูอยู่ในโครงการพระองค์ท่าน หนูคิดว่าถ้าพ่ออยู่พ่อก็ให้หนูทำอะไรสักอย่างเพื่อแบบนี้
หนูก็เลยเลือกสิ่งที่หนูสามารถทำได้ แล้วก็ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะ ขวัญไม่ได้เก็บเงินนะ แล้วอย่างวันนั้นที่พี่ๆ เขามาไลฟ์ ก็ให้ทุกคนอัดคลิปหน้าหนูแล้วก็ไปต่อยอด ทำทุกอย่างเชิงพาณิชย์ได้เลย เพราะว่าขวัญเข้าใจหัวอกครอบครัวของทหารตำรวจ คือเหนื่อยแล้วก็ลำบาก ขวัญต้องเลือกสิ่งที่มันใกล้ตัวหนูมากที่สุดก่อน อย่างครอบครัวขวัญเดือนนึงเจอพ่อ 4-5 ครั้ง เพราะพ่อต้องไปอยู่เวรบ้าง ติดตามนายบ้าง
สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำคืออยู่ในจิตใจเราตลอด อะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ เราไม่เคยลืมอยู่แล้ว เราไม่ลืมบุญคุณของใครก็ตาม เราเป็นลูกก็ต้องตอบแทนให้ได้ดีที่สุด ก็อยากจะส่งต่อแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เราคิดว่าเราสามารถทำได้ เราโตได้เพราะแฟนคลับ เราโตได้เพราะประชาชนทุกคน พอวันนึงที่หนูสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้ว นอกจากการที่หนูขายของของหนู หนูก็สามารถแบ่งเวลาที่ให้ทุกคนมีแอร์ไทม์ของหนูไป อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เสียต้นทุนอะไร แล้วก็ได้มากกว่าเสียด้วย”
บอกไม่ได้ช่วยแค่ครอบครัวทหารตำรวจ แต่แบรนด์ใหม่ๆ ก็ยินดีช่วยเช่นกัน
“คือมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยในเรื่องของคนเลยนะ วันนั้นหนูไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสาม หนูไม่กล้าไลฟ์ที่บ้านด้วยเพราะคิดว่ามันไม่สวย แต่สุดท้ายคือบ้งมาก เพราะว่าระบบเดี๋ยวก็เสี่ยงไม่ได้ เน็ตไม่ดี หนูก็ให้พวกพี่เขาขึ้นไลฟ์รอกัน แล้วก็รอคลิปเอาไปยิงโฆษณาต่อ หรือเอาคลิปไปขึ้นที่ช่องเขา วันนั้นมีประมาณ 10-20 แบรนด์มั้ง ตอนแรกก็มีแค่ทหารตำรวจ แต่ตอนหลังก็แบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวไม่ถึง 6 เดือนบ้าง ไม่ถึง 1 ปีบ้าง เขาบอกขอให้ช่วยได้ไหม เขาขายลำบากมาก ในแพลตฟอร์มเขาปิดกั้นการมองเห็น เราก็โอเคหนูก็ไลฟ์ให้ได้
แล้วหนูก็นอนเป็นผักอยู่สองวัน หนูไลฟ์ไปเกือบสองวันค่ะ วันแรกหนูไลฟ์ให้นอกสถานที่เลย ส่วนวันที่สองก็ไลฟ์เฉยๆ ขึ้นหน้าจอคู่ แต่แป๊บเดียว 5 นาที เพราะหนูเขิน คือหนูก็อยากให้ทุกคนพูดกับหนูภาษากลาง เพราะบางทีภาษาใต้หนูฟังไม่ออก (หัวเราะ) ถามว่าที่ติดต่อมาเรารับหมดไหม คือถ้าเป็นลูกหลานตำรวจหนูก็ช่วยในยศชั้นเหมือนพ่อหนู แต่ถ้าเป็นลูกนายพลมาอันนี้ก็ต้องช่วยหนูแล้วแหละ ไม่ใช่ว่าหนูไปช่วยเขา
หนูคิดว่าทุกคนให้กำลังใจหนู หนูก็ขอบคุณ ก็จะมาสู้กับระบบติ๊กต๊อกไปพร้อมๆ กันนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะละเมิดบ้างถูกบ้างผิดบ้าง ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยอยู่กับเราถึงแม้ว่าระบบอาจจะไม่เสถียร ยังไงโครงการนี้ช่วยเหลือครอบครัวทหารตำรวจ ก็จะเป็นอะไรที่หนูจะทำต่อไปเรื่อยๆ แล้วกันค่ะ ก็ตั้งใจช่วยไปเรื่อยๆ เดือนนึง 1-3 วัน ก็เอามารวมกันกับตอนที่หนูไลฟ์ของแบรนด์หนู หรือขายของให้แบรนด์ลูกค้าก็ได้”
บอกคุณแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนตลอด คอยทำอาหารให้
“วันนั้นคุณแม่ไปเป็นเพื่อนด้วย เตรียมอาหาร อยู่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงตีสามครึ่ง แม่อยู่เป็นเพื่อน แม่ก็บอกว่าขอบคุณนะที่ทำอะไรเพื่อพ่อ แต่ก่อนจะทำโปรเจกต์นี้มีการคุยกับคุณแม่ก่อนค่ะ คือรูปคุณพ่อเราเดินเข้าเดินออกเราเห็นอยู่ทุกวัน เราก็รู้สึกว่าครึ่งนึงเราเป็นของคุณแม่ ครึ่งนึงเราเป็นของคุณพ่อ เราต้องทำอะไรสักอย่าง เพราะเราอยู่ในครอบครัวข้าราชการตำรวจ หลังจากนี้ก็เดือนนึงอาจจะสองถึงสามครั้ง ยังไงก็สามารถติดต่อมาได้ในช่องทางที่ขึ้นไว้หน้าโปรไฟล์ในติ๊กต๊อก
ส่วนต้องเฉพาะทหารตำรวจไหม ก็อาจจะเป็นคอนเซปต์เดิมก็ได้ค่ะ ทหารตำรวจชั้นผู้น้อย วิธีเช็กว่าใครที่เป็นทหารหรือตำรวจจริง คือเขาจะมีบัตรประจำตัวค่ะ บัตรข้าราชการ เขาก็จะมีบัตรทหารตำรวจเลขอันนี้รหัสอันนี้เลย แล้วพี่คนไหนที่เพิ่งเปิดกิจการไม่ถึง 6 เดือน ก็อาจจะส่งเข้ามาในโปรไฟล์ของหนูได้ แต่วันนึงอาจจะไม่ได้ชั่วโมงนึงแบรนด์นึง ก็สลับกันไป เพื่อเปิดการมองเห็น แต่เอาคลิปเอาหน้าหนูไปยิงโฆษณาก็ทำได้เลย”