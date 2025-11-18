“ฉลามจัส” ยอมรับคลิปหลุดช่วยตัวเองของจริง! ลั่นย้อนเวลาได้ก็ยังทำเพราะมีความสุข

“ฉลามจัส” ไม่ซีเรียสคลิปคอลสยิว ช่วยตัวเองหลุดว่อนโซเชียล บอก 3-4 ปีที่แล้วอยู่ในวัยคึกคะนอง ปัจจุบันไม่ทำแล้ว เน้นเจอตัวจริง มองเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป หากย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะทำ เพราะตอนนั้นมีความสุขมาก
มีให้เห็นไปทั่วโซเชียลกับคลิปของ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ ขณะกำลังปฎิบัติภารกิจส่วนตัวอย่างเมามันมือ กับประเด็นนี้เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นตนจริงๆ เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่กำลังอยู่ในวัยคึกคะนอง วิดีโอคอลทำกิจกรรม ไม่รู้ว่าใครอัดไว้บ้าง
“ต้องบอกว่ามันไม่ได้มาจากทางฝั่งจัสอยู่แล้ว ในคลิปนั้นประมาณ 3-4 ปี ช่วงที่มาอยู่กรุงเทพฯ แรกๆ ก็คึกคะนอง วัยกำลังนะ เพิ่งได้เจอสังคม เพิ่งได้เจอโลก ก็ได้มีการพูดคุยตามในคลิป ตอนที่เห็นคลิปมีตกใจ แต่น้อย รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำอย่างนี้อาจจะมีหลุดหรือไม่มีก็ได้ ใจนึงคิดไว้แล้วว่าวันใดวันนึงจะมีให้เห็นออกมาตามสื่อเมื่อเรามีชื่อเสียงมากขึ้น
ตอนแรกงง มัน 3-4 ปีแล้วทำไมเพิ่งมีออกมา ตอนแรกคิดว่าถ้าจะมีจริงๆ คงจะเป็นช่วงโอลิมปิก ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพิ่งมามีตอนนี้ ผมก็เห็นจากฟีด จากติ๊กต๊อก ขึ้นฟีดมาเองเลย ผมเลื่อนแล้วเจอเอง เห็นแว็บแรกตอนนั้น ดี เป็นช่วงผอมลง ไม่ซีเรียสเพราะช่วงนั้นหล่อ ตัวผมไม่เครียด ไม่อะไรเลย มันเป็นความจริงที่เราได้ทำลงไปแล้ว ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรด้วย คนที่ผิดคือคนที่ปล่อยออกมา ตอนคุยก็คุยกันสองคนแต่เขาเลือกจะปล่อยออกมา”
ไม่รู้ใครเป็นคนปล่อยคลิป ช่วงนั้นอยู่ในวัยคะนอง ไม่กังวลหากมีคลิปออกมาอีกเพราะทำจริง ถ้าย้อนเวลากลับได้ก็ยังทำเหมือนเดิม เพราะตอนนั้นมันมีความสุข
“จำไม่ได้ (ไม่ได้มีคลิปเดียว?) ก็วัยคึกคะนอง มีคลิปอีกไหมผมก็ไม่รู้ สารภาพเลยว่าไม่รู้ตัวคนปล่อยจริงๆ เลย ก็มีการพูดคุยกับหลายคน แต่ละคนจะอัดไหมคือผมก็ไม่รู้ไง ผมก็ไม่ได้จะวิดีโอคอลกับทุกคน อยู่ที่เคมี
ไม่กังวลนะ เราทำจริงไง (จะเป็นตราบาปไหมเราเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติ?) ถ้าเปรียบเทียบถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่มีอะไรแบบนี้ให้เห็น แต่เราเป็นนักกีฬา มีชื่อเสียงขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าคนส่วนมากทำไหม มันก็เป็นเรื่องปกติของทุกคน เอาจริงๆ ถ้าย้อนเวลากลับได้ก็ยังทำเหมือนเดิม ตอนนั้นมันมีความสุข ส่วนที่คนคิดว่าเป็นเคสล่าสุดที่เพิ่งเลิกกันไปก็ไม่ใช่ เขาอาจจะโยงให้เข้าใจว่าแฟนของคนนี้นะ แค่นั้น น้องไม่เกี่ยว”
ไม่ซีเรียสคนวิจารณ์เรื่องขนาดหลังเห็นคลิป
“ก็มีมาแซวว่าจริงหรือเปล่า เราก็บอกไปว่าหาวันติดต่อมา จะได้มาเจอกัน ผมไม่ซีเรียส ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเลย มันเป็นสิ่งที่เราทำจริงๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนเอาเราไปตัดต่อแล้วเอามาลง ปัจจุบันไม่ทำแบบนั้นแล้ว พอแล้วเจอตัวจริงดีกว่า ไม่กังวลเลย อยากรู้จักมาเจอตัวจริงดีกว่า”
ขอบคุณในน้ำใจของ “มิกซ์ เฉลิมศรี” บอกอย่าซ้ำเติมตน ช่วยกันตามหาคนปล่อยดีกว่า
“ก็ขอบคุณพี่มิกซ์ที่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่คนปกติทำกัน คนที่ผิดต้องเป็นฝั่งที่ปล่อยที่ละเมิดสิทธิ์ ขอบคุณน้ำใจที่พี่เขายังปกป้อง ยังคอยเป็นห่วงอยู่ครับ
ฝากถึงคนที่มีคลิปของผมหรืออยากจะปล่อยคลิปผมปล่อยเลย ส่งมาทีเดียวเลยช่วงนี้ กี่คลิปก็ได้ รับจบหมด ไม่ซีเรียส ตอนนี้ไม่มีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะ รอผอมก่อน“
มกราคมปีหน้ากลับไปทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาติ
”ช่วงมกราคมปีหน้าจะกลับไปว่ายน้ำแล้ว เพราะเตรียมตัวสำหรับเอเชียนเกมส์ จะคัมแบ็กลงสระว่ายน้ำนิดนึงในฐานะนักกีฬาทีมชาติ ตอนนี้ก็ปล่อยตัว ปล่อยใจชิลๆ กับชีวิต รับงานนิดๆ หน่อยๆ พักผ่อน อาชีพหลักยังเป็นนักกีฬาอยู่ครับ”