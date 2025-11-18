“เบเบ้ ธันย์ชนก” เขินหนัก สถานะ “พิชญ์ กาไชย” คือคนพิเศษ แฟนไหมแล้วแต่จะเรียก!

“เบเบ้ ธันย์ชนก” เขินม้วน เปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับ “พิชญ์ กาไชย” ยอมรับแฮปปี้ดี สถานะแล้วแต่เรียก แต่จะบอกว่าเป็นคนพิเศษก็ได้ ส่วนเรื่องธุรกิจก็รุ่ง เปิดสตูดิโอพิลาทิสเป็นของตัวเอง
ถูกจับตามาสักพักแล้ว สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง “เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา”กับหนุ่ม “พิชญ์ กาไชย” แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยอะไร จนล่าสุดในงานเปิดตัว Onezela ณ โซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สาวเบเบ้ก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกด้วยอาการเขินอย่างเห็นได้ชัด ยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้แฮปปี้ดี
“ก็โอเค ไม่มีอะไรมากมาย ก็ไม่ได้เปิดตัว ก็ไม่เปิด ไม่ปิด แต่ปล่อยเป็นธรรมชาติ คุยๆ กันไปก่อน คลิปอียิปต์ไม่ได้เปิดนะ (หัวเราะ) ก็คิดว่าอียิปต์คงไปครั้งเดียวในชีวิต ก็เลยเก็บเป็นความทรงจำไว้หน่อยว่าเราไปเที่ยว ทริปอื่นๆ ก็มีไปดำน้ำค่ะ ไปกับกลุ่มเพื่อน มีไปกับแก๊งเพื่อนบ่อยค่ะ มีเขาไปด้วยถามว่ามันสนุกยังไง ก็ตอบได้ว่าโอเคค่ะ ชีวิตโอเค มีความสุขด้วยตัวเอง ก็ไม่ได้เกร็งที่คนจับตามองนะ แต่เราก็อายุเยอะแล้ว ก็ให้โอกาสตัวเองได้รู้จักกับใครต่อใคร
พอได้รู้จักกันแล้วก็โอเค อย่าเพิ่งให้พูดอะไรเยอะ (หัวเราะ) ก็ดีค่ะ ตอนนี้เบ้แฮปปี้ดี แต่ไม่รู้เขาแฮปปี้หรือเปล่า (หัวเราะ) มุมมองความรักตอนนี้ก็อยู่เป็นปกติ สมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนในวงการ ก็ใช้ชีวิตปกติไป อาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เสิร์ฟโน่นนี่ ก็นึกถึงความเป็นธรรมชาติของตัวเองก่อน แต่ตอนนี้โอเคค่ะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นึกไว้เสมอค่ะ ขยันทำงาน ดูแลตัวเองได้แค่นี้ก็พอ”
เผยให้สถานะเป็นคนพิเศษ
“เริ่มจากเรารู้จักกันมาก่อนค่ะ ก็ยังเป็นคนคุยอยู่ เพื่อนๆ ไม่มีใครชงเลย คนเชียร์เยอะก็ขอบคุณค่ะ แต่ที่เห็นไปออกรายการก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ ตอนออกรายการเทปแรกๆ ก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้ว (หัวเราะ) คนรู้จักเท่านั้นแหละที่จะช่วยเหลือกัน สถานะตอนนี้ ก็แล้วแต่เรียกเลย (แฟน?) (หัวเราะเขิน) ถามว่าคนรู้ใจได้ไหม รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง (หัวเราะ) คนพิเศษก็พอ(หัวเราะ)”
บอกตอนนี้เปิดธุรกิจพิราทิส เป็นครูสอนเองด้วย
“เรื่องดูแลตัวเองพยายามไม่เครียด แล้วก็พักผ่อน การนอนคือเรื่องสำคัญมาก ว่างก็นอน ออกกำลังกายจริงๆ เบาลงกว่าแต่ก่อน รู้สึกบาลานซ์มากขึ้นค่ะ เอาเวลาไปนอนมากขึ้น (หัวเราะ) แต่ยังออกกำลังกายอยู่ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการออก เมื่อก่อนเราอาจจะฮิตคาดิโอเยอะๆตอนนี้เราเปิดสตูดิโอพิลาทิสที่วันแบงค็อกค่ะ เปิดมา 5 เดือนแล้ว สอนเองด้วย รูปแบบการออกกำลังกายก็เลยจะต่างไป จะมีความเบาลง
อันนี้ร่วมกับเพื่อนค่ะ แต่เราก็หุ้นด้วยและสอนเองด้วยค่ะ ก็เปิดทุกวันนะคะ เพราะสตูดิโออยู่บนห้าง ตึก The Story ชั้น 2 นะคะ ครูเบเบ้เข้าเกือบทุกวัน เข้าไปดูตารางกันได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันจันทร์ อังคาร เสาร์ค่ะ ก็มีลูกศิษย์ที่กลัวเราเหมือนกัน แต่ส่วนมากพอเขามาถึงก็จะบอกว่าเสียงที่คุ้นเคยที่ได้ยินบ่อยๆเวลาทำคลิป (หัวเราะ) แต่ไม่โหดนะคะ ต้องลองมาก่อน มาลองดูก่อน ก็ไว้สักพักนึงให้เขาไว้ใจเราก่อน (หัวเราะ)
ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยค่ะ ตัวเราก็รู้สึกว่าจากที่เราออนไลน์มานาน พอได้มาเจอคนก็เป็นการเติมพลังให้เราได้เหมือนกัน จริงๆ ธุรกิจเรื่องสุขภาพก็ไปได้เรื่อยๆ อยู่แล้วนะคะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะ แต่ก็ดีเหมือนกัน เพราะหมายความว่าคนที่จะเข้ามาเรียนก็มีเยอะเหมือนกัน”