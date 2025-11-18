“นัท มีเรีย” ลั่นลองทักมาก่อน ต้องการคนที่ใช่ ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเติมเต็ม

“นัท มีเรีย” เผยตอนนี้โสดไร้คนคุย ปล่อยชิลๆ สบายๆ ไม่ได้ปิดใจ ลั่นลองทักมาก่อน เข้ามาแบบเพื่อนก็ได้ ยอมรับเพื่อนมีแนะนำบ้าง แต่ไม่ได้อะไร ชอบคนมีเสน่ห์ เอเนอร์จี้ดีๆ และมีฟีลคล้ายๆ กัน ไม่ต้องการใครมาเติมเต็ม เพราะเต็มอยู่แล้ว ถ้าเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่ เดี๋ยวจะรู้เอง
เป็นคนสวยแบบโสดๆ มาสักพักแล้ว สำหรับนักร้องสาว “นัท มีเรีย เบนเนเดตตี้” ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ย.) ได้เจอเจ้าตัว ในงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตระดับโลก Thonburi Phanich presents LEA SALONGA Live in One Bangkok ก็เลยขออัปเดตความรักกันสักหน่อย ว่ามาแอบมีใครเข้ามาหยอดๆ คุยๆ ให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างหรือเปล่า… แต่คำตอบก็ยังเหมือนเดิม คือโสดไร้คนคุย
“เอเนอร์จี้ความรัก ถ้าเป็นคนรักยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีเข้ามา คนคุยก็ยังไม่มี ก็คุยได้หมด ไม่ได้ปิดกั้นความรัก ก็ยังมองว่าความรักเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่ แค่ยังไม่ได้มีใครเข้ามาที่เป็นแบบว่าเขาเข้ามานะ จริงๆ”
ปล่อยชิลๆ สบายๆ ไม่ได้ปิดใจ
“คือไม่ได้ปิด ชิลๆ สบายๆ อยากมาก็มาได้ ถ้ามาก็มาได้ ไม่เป็นไร จะมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนก็ได้ เพราะเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละ จะรู้ด้วยฟีลลิ่งเองว่าเป็นยังไง ก็ลองทักมาก่อน”
คาดไม่มีใครเข้ามา เพราะอาจจะไม่กล้าหรือเปล่า
“เราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไม อาจจะยังไม่กล้าก็ได้ หรือก็แล้วแต่เลย จริงๆ เราก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้น ถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนเข้ามาได้หมด ทุกอย่างมันคงมีวิธีของมันแหละ ว่าจะเข้ามาฟีลไหน”
เผยเพื่อนๆ มีแนะนำจับคู่บ้าง แต่ถ้าเจอคนที่ใช่ เดี๋ยวมันจะรู้เอง
“ก็มีบ้างนิดหน่อย แต่แค่แบบเอ้ย…อยากเจอ แต่เราก็บอกว่าว่างๆ ค่อยว่ากัน เอาจริงๆ ตอนนี้สเปกก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นแล้ว คือถ้าเจอแล้วมันใช่ มันจะรู้เอง แต่ก็ยังชอบคนเอเนอร์จี้ดีๆ นัทว่ามันต้องเป็นคนที่ค่อนข้างคล้ายๆ กันนะ นัทชอบคนมีเสน่ห์ คนที่คิดหรือพูดอะไรในทางเดียวกัน มันต้องคนฟีลคล้ายๆ กัน เราไม่ได้ต้องการใครมาเติมหรอก เพราะเราก็เต็มแล้ว เราว่าจริงๆ ต้องคนที่แบบ…เอเนอร์จี้เดียวกัน พูดจาคลิกกัน เดี๋ยวมันจะรู้เองว่าใช่”