“เก้า สุภัสสรา” เล่าช่วงชีวิตสุดโหด ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เป็นลมในห้องน้ำ ต้องแอดมิตกลางกองถ่าย

“เก้า สุภัสสรา” เล่าช่วงชีวิตสุดโหดในการทำงาน ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก ขณะถ่ายทำซีรีส์ เป็นลมในห้องน้ำ ต้องแอดมิตให้เลือด ขอบคุณกองถ่ายเมตตาและให้โอกาส เตือนทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพ เพราะเรามีคนเดียวในโลก
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก หลังนางเอกสาว “เก้า สุภัสสรา ธนชาต” ออกมาเล่าย้อนถึงช่วงเวลาสุดโหดในชีวิตการทำงาน ที่ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก ระหว่างถ่ายทำซีรีส์เรื่อง ตี๋ใหญ่ฤกษ์ดาวโจร โดยเก้าเผยว่าอาการป่วยตอนนั้น ทำให้ฮอร์โมนและจิตใจไม่มั่นคง แถมยังมีรอบเดือนไหลทุกวัน จนถึงขั้นเป็นลมในห้องน้ำ และต้องแอดมิตด่วนเพื่อให้เลือด
“ตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงที่โหดมากๆ ในช่วงชีวิตการทำงานเลย เป็นช่วงที่เรามีเรื่องเนื้องอกในมดลูก ทำให้ฮอร์โมนและสภาพจิตใจไม่มั่นคง มีรอบเดือนที่ไหลทุกวัน บางวันเลือดออกเยอะมากๆ จนต้องเปลี่ยนกางเกงไปหลายตัว แล้วออกซิเจนไม่พอก็เป็นลมในห้องน้ำไปเลย จะมีรูปในโพสต์นี้ที่เราต้องเอาเทปแปะคางไว้เพื่อให้เนื้อติดกัน (โชคดีที่ไม่ต้องเย็บ) วันนั้นเราต้องแอดมิตเข้ารพ.ด่วนเพื่อไปให้เลือด ทำให้วันนั้นกองถ่ายฉากที่มีเราไม่ได้ ขอบคุณกองถ่ายมาก ๆ ที่ยังเมตตาเก้า
การไปกองถ่ายได้แสดงได้ทำสิ่งที่เรารักมันมีความสุขมากๆ จริงๆ ถึงจะเหนื่อยแต่เราได้เจอคนใจดีและโอกาสอีกมากมายมากๆ ขอบคุณพี่ๆ ที่คอยให้โอกาสเก้าอยู่เสมอค่ะ แต่ละชิ้นงานที่ออกมา ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจทำกันมากๆ สุดท้ายแล้วจะดีมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่ใครคนหนึ่งเลย ฝากให้กำลังใจพี่อุ๋ยและทีมงานกันนะคะ สุดท้ายนี้เก้าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันเยอะๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การออกกำลังกายและการพักผ่อน สุขภาพทั้งกายและใจแย่จะทำให้ทุกอย่างแย่ เพราะเรามีตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นะทุกคน อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะ!😘💘”