“อั๋น ภูวนาท” เปิดใจป่วยไมโครพลาสมา ทรมานทั้งร่าง ผมร่วงเกือบหมดหัว มือไม่มีแรงรูดซิปกางเกง เข้าใจแล้วชีวิตสำคัญกว่าเงิน

รายการ Tuck Talk เปิดใจ “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ย้อนอดีตเล่า 3 เดือนที่ทรมานที่สุดในชีวิต จากการติดเชื้อไมโครพลาสมา ป่วยไม่นานแต่เอฟเฟกต์ทำพังทั้งร่างสุดทรมาน ผื่นขึ้นทั้งตัว ผมร่วงเกือบทั้งหัว มือไม่มีแรงแม้แต่จะรูดซิปกางเกง เล่าแต่ก่อนใช้ชีวิตด้วยมายด์เซ็ต ตื่นมาเก็บเหรียญทุกวัน เงินอยู่ตรงหน้าแล้วขอเลือกทำงานมากกว่าพักผ่อน
เป็นคนที่ทำงานเยอะมาก ตอนนี้ทำอยู่กี่รายการ ?
“ตั้งแต่ตื่นนอนก็ออกไปทำ Green Wave 106.5 FM แล้วก็มีรายการสดของ NBT อีกสองรายการ แล้วก็มี เวิร์คพอยท์ นี่คือทุกวัน แล้วก็มีบางวันที่ต้องไปถ่ายรายการ Club Friday ที่เหลือก็จะเป็นงานอีเวนต์ งานที่เราต้องทำในโซเชียล ไปออกรายการต่างๆ หรือว่างานสารพัดรีวิวอื่นๆ
การได้ทำงานมันคือความสุขของเรา ไม่ได้ฝืนทำเป็นคนที่กลัวว่าง มีงานเล็กๆ น้อยๆ พอจะมีเวลาไปทำก็เก็บหมด ระหว่างทำงานกับพักผ่อน ไปนอนเลือกแวะทำงานก่อน ทุกๆ เช้าที่ตื่นมาจะรู้สึกว่าเรากำลังจะออกไปวิ่งเก็บเหรียญ มีเงินมาวางไว้ให้เราเต็มเลย ทำไมเราไม่รีบไปเก็บ”
นอนดึก?
“เป็นคนที่นอนดึกมาก เร็วสุดคือเที่ยงคืน ตื่นตี 4 ครึ่งทุกวัน”
พอทำงานเยอะก็มีอาการป่วยมันเกิดอะไรขึ้น ?
“เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองครับ จริงๆ อั๋นยังอยู่ในระหว่างกลางของมัน จนถึงจนวินาทีที่นั่งอยู่ แต่ไม่ต้องกลัวติดนะเชื้อโรคมันได้หมดสิ้นไปแล้ว คือไปเที่ยวออสเตรียกับครอบครัวจะไปเที่ยวที 2 อาทิตย์ เราก็เลยต้องทำงานแบบโต้รุ่ง มันก็จะเหนื่อยเพราะโหมงานมาก ความงกเราเอาหมด พอไปถึงก็เที่ยวปกติก็เที่ยวกันสนุกสนาน แต่ทุกคนในทริปคือไอกันหมด วันสุดท้ายของทริปก่อนกลับ อั๋นยืนอยู่ในห้องน้ำกับจ๋า แล้วจ๋าก็บอกว่าอั๋นทำไมตัวเป็นผืนทั้งตัว แต่มันไม่เจ็บไม่แสบไม่คัน แล้วอั๋นก็กางมืออกมาดูมือเราก็เป็นผื่นหมดเลย
ขึ้นเครื่องบินกลับพอลงจากเครื่องปุ๊บก็ไปหาหมอเลย หมอดูอาการก็บอกว่าไมโครพลาสมา หมอบอกว่ามันคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งกินยาปฏิชีวนะ 5 วันตามนี้ ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วเราก็กินยาไปเรื่อยๆ ปรากฏว่ามันขึ้นใบหน้า ภายใน 1-2 วัน กลายเป็นว่าทำงานช่วงนั้นต้องโบกรองพื้นกลบ
แล้วอีกอันหนึ่งตอนลงจากเครื่องมาตอนที่ไปหาหมอแล้วเดินไปในโรงพยาบาลจับเอวตัวเองเจอก้อนใหญ่เกือบเท่ากำปั้นประมาณ 16 เซนฯ แล้วมันเพิ่งขึ้นภายใน 1 ไฟลต์ของการขึ้นเครื่องบิน หมอถามเจ็บไหม ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลย หมอก็เลยบอกงั้นรอก่อนเดี๋ยวมันอาจจะหายเองไม่น่ามีปัญหาอะไรจนตอนนี้ยังอยู่เลยนะ
หลังจากนั้นผื่นบนหน้าก็หาย แต่อั๋นรู้สึกเจ็บหนังศีรษะ เหมือนอักเสบไปหมดเลย ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมมาก แล้วอั๋นเริ่มเจ็บมือ เจ็บนิ้ว จนอั๋นเริ่มไม่มีแรง อั๋นไม่มีแรงในระดับที่อั๋นกดกรรไกรตัดเล็บไม่ได้ อั๋นไม่มีแรงแม้แต่จะรูดซิปกางเกงยีนส์แล้วดึงขึ้น เพราะอั๋นเอามือ 2 นิ้วมาจับกัน บีบไม่ได้ มันเหมือนทั้งร่างกายอักเสบ เกาตรงไหนก็ตามเจ็บเหมือนอักเสบเลย เจ็บคอเพิ่มขึ้นและเจ็บใต้ลิ้นมาก ทั้งๆ ที่ไม่มีแผล เจ็บในระดับที่สูงขึ้นทุกวันในระดับที่ 9/10 เป็นอย่างนี้อยู่ 1 เดือน”
ได้ถามหมอไหม?
“หมอบอกว่าเหมือนเราเป็น ลองโควิด นี่คือผลหลังจากติดเชื้อ ซึ่งเราเจ็บมาก กินอะไรไม่ได้มันทรมาน อั๋นผอมหมดเลย ใต้ลิ้นเจ็บจนขยับลิ้นไม่ได้ พูดทำรายการยังไปเจ็บไปเลย ก็อดทน ในตอนนั้นทุกย่างก้าวคือความทรมาน มันเจ็บจนนอนไม่หลับ เราก็แบกร่างแบบนั้นไปทำงานทุกวัน ไม่ลาเพราะงก เสียดายเงิน แม้จะทรมานแต่เรารู้สึกว่าเราไหวเราก็ไป หลังจากนั้นก็มีอาการผมร่วง ร่วงเป็นแพเลย ขณะสระผมเรารู้เลยว่าขณะที่น้ำไหลผ่านลงมามีเส้นผมเราร่วงมาเต็มไหล่ ท่อในห้องน้ำตันทุกวัน ที่เห็นผมอั๋นตอนนี้มีความหลกลวงอยู่ มีอุปกรณ์ช่วย ผมจริงๆ ของอั๋นตอนนี้เหลืออยู่ 30%
ความเลวร้ายคือ เวลาเราเป่าผม แค่เปิดไดร์เบาๆ เบามากๆ ผมอั๋นร่วงตั้งแต่เริ่มเกิดไดร์เป่าผมให้ทำงาน ผมปลิวกระจายทั่วเลย ณ ตอนนี้ถ้าเสยผมเบาๆ จะติดมือมาอย่างน้อย 10 เส้น เหมือนผมแค่วางอยู่บนศีรษะ ไม่ได้อยู่ติดกับหนังศีรษะ ผมตอนนี้แค่เป็นซากของผม ตอนนี้อั๋นหาร้านวิกเตรียมไว้แล้ว ถ้ามันจำเป็นเราก็พร้อม เพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้
แล้วหมอให้ยาแอนตี้ไบโอติกมาแค่นั้นแล้วย้ำว่าห้ามไปซื้อยาอย่างอื่นกินเองเด็ดขาด มันมีความตกใจ แต่ไม่ได้ตกใจเพราะอย่างอื่น ตกใจเพราะเจ็บคอกับเจ็บลิ้นจนทนไม่ได้ ผมก็เลยขับรถไปโรงพยาบาล
อั๋นลองเปลี่ยนโรงพยาบาลนะ ลองไปโรงพยาบาลอื่น เราก็เล่าทุกอย่าง ตรวจใหญ่กันเลย ความสงสัยของคุณหมอ เขาตรวจมะเร็งเลย พอเขาเอาผลเลือดมาปุ๊บ เขาก็นั่งเงียบไปแป๊บหนึ่ง แล้วเขาก็สั่ง CT สแกน เรื่องใหญ่มาก เขาบอกว่าแคนเซิลงานหรือธุระอะไรทุกอย่างเลย เพราะอยากตรวจให้จบ อั๋นไม่ตกใจ ขวัญและกำลังใจดีมาก ฉันโอเค ก็โทร.ไปบอกว่าหาคนแทนพรุ่งนี้ด้วยนะ ขออีกวันหนึ่งนะ เขาบอกว่าพรุ่งนี้ต้องมาฟังผล CT สแกน ไม่เจออะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว
เขาก็พูดว่า ผมรู้ว่าคุณทรมาน แต่ผมจะยินดีกับคุณ คุณไม่มีอะไรเลยของความเสี่ยงที่จะป่วย หมอคือระดับอาจารย์นะ หมอมีชื่อเสียงมาก แล้วนั่งคอมพิวเตอร์ แล้วนั่งคลิกๆ นานมาก จนบอกว่าคุณหมอครับนี่เราทำอะไรกันอยู่ คือมันไม่มีการพูดอะไรเลย หมอบอกว่าหมอไม่รู้ว่าหมอจะส่งคุณอั๋นไปตรวจต่ออะไร เขาไม่รู้ว่าจะส่งเฉพาะทางอะไร
เพราะมันไม่มีสัญญาณอะไรเลย นอกจากมีไอ้ก้อนนี้ ส่วนก้อนนี้เขาก็ตอบว่าเป็นก้อนเลือด แปลว่าคุณมีเลือดออกข้างใน แต่มันแห้งแล้ว แล้วมีหินปูนเกาะ แปลว่ามันต้องเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ว อั๋นก็พูดกับหมอแบบนี้ หมอผมไม่ได้จะเถียง แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่ก้อนนี้อยู่ตรงนี้มาหลายเดือนแล้วผมไม่รู้ หมอบอกว่า แต่การที่มันมีหินปูนมาเกาะ แปลว่ามันอยู่มานาน แต่ไม่มีอันตราย แล้วคุณหมอก็ให้อั๋นกลับบ้านโดยที่ไม่มียาแม้แต่เม็ดเดียว”
แต่เราป่วยขนาดนี้?
“ไม่มียาอะไร ผมต้องการยาคุณหมอ ยาอะไรก็ได้ เพราะผมทรมานมาก เขาบอกว่าคุณไม่ป่วยอะไรเลย เขาบอกว่าเป็นการอักเสบ และเขาก็ส่องทำทุกอย่างแล้วบอกว่าคือภาวะอักเสบ แต่เป็นการอักเสบที่ไม่มีเชื้อโรค คือไม่ได้เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย ก็ไม่รู้ว่าจะสั่งยาฆ่าอะไร เพราะยาแก้อักเสบมันต้องไปฆ่าอะไรสักอย่างหนึ่ง
เชื่อไหมว่าอั๋นไปแบบนี้ 3 โรงพยาบาล เรียงวันเลย พูดเหมือนกันหมด ที่อั๋นไม่จบ เพราะอยู่ไม่ได้ ไปหาหมอจีน ไปหาหมอทางเลือกแบบโฮลิสติกไปหมดเลย ไม่มียาอะไรมาให้กินเลยสักเม็ดเดียว อั๋นก็ยังไปทำงานอีเวนต์อีก เป็นแบบงานใหญ่ เราก็ฮึบได้ แต่คนที่ทำงานกับเราเขารู้ว่านี่ไม่ปกติ
คุณอั๋นไม่ปกติ ก็บอกเขาพี่ป่วยมากเลย แล้วปรากฏว่าเจ้าของอีเวนต์นั้นเป็นหมอ เขาบอกว่าผมขอนัดอาจารย์ผมได้ไหม ก็เลยไปเจอกับอาจารย์หมอเขาอยู่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง อั๋นก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง เขาก็บอกว่าขอตรวจเลือดอีกทีหนึ่งยกแผง พอเจาะเสร็จปุ๊บ บอกว่าโอเคอย่างเดียวที่ผมจะหา ณ ตอนนี้คือผมจะหาซากของแบคทีเรียไมโครพลาสมา ถ้าหากว่าไม่เจอแปลว่าสันนิษฐานผิดตั้งแต่วันแรก แล้วนี่จะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว
เขานั่งดูทุกอย่างที่ผมตรวจมา แล้วบอกว่านี่ตรวจครอบจักรวาลนะ ไม่รู้จะตรวจอะไรแล้ว ไม่เจออะไรเลยจริงๆ สิ่งที่เขาเจอก็คือเจอว่ามันเป็นไมโครพลาสมาจริงๆ โชคดีคือแปลว่ารักษาถูกต้องตั้งแต่วันแรก หมดเงินกับการรักษา การตรวจร่างกายไปเยอะมาก จนเราเข้าใจคำที่เขาบอกว่าหาเงินไว้รักษาตัวเองมันคือแบบนี้เองเหรอ”
แต่เราจะต้องทรมานกับสิ่งนี้?
“จนถึงทุกวันนี้อั๋นก็ยังเอฟเฟกต์กับมันอยู่ แต่มันดีขึ้นเรื่อยๆ ผื่นมันค่อยๆ หายจนหมด แล้วก็อาการเจ็บนิ้วอะไรต่างๆ หาย ที่เจ็บลิ้นเจ็บคอหาย ทุกอย่างหายหมด แต่จนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่หยุดร่วง”
เพราะทำงานหนักมากและไม่นอน?
“สิ่งที่คุณหมอพูด คือไมโครพลาสมา ไม่ได้เป็นเชื้อที่น่ากลัวเลยและปกติแล้วไม่ติดในผู้ใหญ่ ติดยากมาก จากนั้นสิ่งที่อั๋นทำทันทีเลย คือยกเลิกงาน 2 รายการ ตัดออกเลย บางคืนอั๋นจะเข้านอน 21.00 น. ซึ่งเมื่อก่อนเที่ยงคืนตี 1 แต่ตอนนี้คือเข้าด้วยความเต็มใจเลย”
กินอะไรเพื่อเป็นการดูแลตัวเองบ้าง?
“อั๋นคิดว่าเป็นคนกินดี อย่างเดียวในชีวิตที่ดีมากที่ภูมิใจ แล้วกล้าพูดคือเป็นคนกินดี กินด้วยสติมาก แรงบันดาลใจหลักของการเป็นคนตั้งใจกินคือพี่พี่ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา นะ อั๋นกินข้าวน้อย อั๋นกินแป้งน้อย กินเส้นน้อย กินไข่ขาว ไม่กินไข่แดง จะกินแค่วันเว้นวันอะไรอย่างงี้ ไม่กินหวาน และออกกำลังกาย”
