ฟ้าหลังฝน! “พลอย เฌอมาลย์” การได้เกิดเป็นคนโชคดีแล้ว ดีใจที่ตัวเองผ่านมาได้ บอกตัวเองซ้ำๆ รักตัวเองบ้างเถอะ

หลายคนดีใจไปกับ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์”ที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตร้ายแรงในชีวิต ทั้งเรื่องต่อสู้กับมะเร็งเต้านม ภาวะซึมเศร้า และเรื่องราวความรัก และชื่นชมพลอยในเวอร์ชั่นรักตัวเอง ว่าเป็นอะไรยอดเยี่ยมมาก พลอย ได้เปิดใจในรายการ WOODY FM ถึงการกลับมารักตัวเอง กว่าจะเป็นพลอยในเวอร์ชั่นนี้ได้นั้นเธอผ่านอะไรมาบ้าง
ช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นพลอยได้เปิดใจคุยหลายเรื่องมากๆ คุณคิดว่าวันนี้คนที่มาดูคอนเทนต์ของเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องที่จะพูดคุยกัน?
“เป็นเรื่องของการให้กำลังใจเกี่ยวกับการรักตัวเอง และการก้าวข้ามผ่านความกลัว สู้และกลับมารักตัวเอง ดูแลหัวใจตัวเอง เป็นประสบการณ์ชีวิตของพลอยช่วงที่ผ่านมา คิดว่าน่าจะเป็นกำลังใจและ empower ให้คนอื่นๆ ได้ ตอนนี้ดีขึ้นค่ะ แต่ยังไม่ 100% เพิ่งกลับมาดีขึ้น ทุกอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป
ในเรื่องการบริหารจิตใจพูดตรงๆ พลอยไม่ใช่คนเข้มแข็งและแข็งแรง การที่พลอยแสดงตัวว่าดูแข็งแรง จริงๆ แล้วมันเป็นเกราะป้องกันตัว ตัวจริงเป็นคนอ่อนแอ ก็รักษาตัวเองตามสถานการณ์นั้นๆ ไป ทุกวันนี้ยอมรับเลยว่า อยู่วงการบันเทิงมา 30 กว่าปี บางเหตุการณ์พลอยยังไม่สามารถจัดการกับความคิดตัวเองได้ แต่ก็ไม่แปลก เพราะคนเรามีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอ พ่ายแพ้ ไม่สามารถสู้กับความรู้สึกตัวเองได้ในแต่ละครั้ง แต่พลอยก็ค่อยๆ จัดการทีละนิด ทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น”
คิดว่าการที่เราเป็นมะเร็งสอนอะไรบ้าง ?
“ความประมาท อย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียว พลอยขอเท้าความนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของพลอย พลอยตรวจเจอก้อนเนื้อแล้ว แต่ตอนนั้นมันยังดูไม่น่าอันตรายเท่าไหร่ แล้วพลอยกลัวเข็มเจาะเส้นมากเลยชะล่าใจ ไม่ไปตรวจประมาณปีครึ่ง พอกลับไปตรวจอีกที รูปร่างของก้อนเนื้อเปลี่ยนเป็นมะเร็ง เขาเรียกระดับประมาณ 4B อะไรแบบนั้น สอนให้เรารู้ว่าไม่ควรจะประมาทกับการดูแลตัวเอง อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกค่ะ”
วันที่ถูกวินิจฉัยกี่ปีแล้ว ?
“ปีที่แล้วค่ะ ปี 2024 ช่วงกุมภาพันธ์ ตอนรู้ครั้งแรกคือโอ้โหคำว่า เป็นมะเร็ง นี่ขาอ่อน น้ำตาไหลทันที ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรา คนที่ออกกำลังกาย ดูแลตัวเองมาก แล้วตอนนั้นเครียดสูงมาก แต่เก็บไว้ไม่บอกใคร ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ข้างในอ่อนแอมาก”
ตอนรู้ว่าต้องรักษาแล้ว ?
“พลอยต้องผ่าตัดค่ะ เจอข้างซ้ายชัดเจนมาก แต่ข้างขวาไม่ชัด ต้องเจาะชิ้นเนื้อข้างขวาออกไปตรวจก่อนว่าคืออะไร สรุปข้างขวาเป็นหินปูนไม่อันตราย ส่วนข้างซ้ายฟันธงว่าต้องผ่า แล้วพอผ่าออกก็เอาขิ้นเนื้อมะเร็งไปตรวจ ก็พบว่ามีสองสายพันธุ์ เป็น ductal (มะเร็งเต้านม) และ buer (ต่อมน้ำเหลือง) เป็น Stage 2 แล้วเราก็ถามเขาว่าแล้วมันจะไป Stage 3 ไหม หมอบอกว่าต้องลุ้นตอนผ่าตัดเท่านั้น
ตอนนั้นกลัวมาก กลัวว่าจะลามไปอวัยวะอื่น คุณหมอบอกไม่ต้องกังวล พอผ่าครั้งที่ 2 โชคดีมากคือมันจบแค่นั้น จากนั้นก็ฉายแสง 25 ครั้ง และทุกวันนี้ต้องกินยากดฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้เข้าสู่วัยทองเร็ว พลอยไม่มีประจำเดือนเกือบสองปี อารมณ์แปรปรวนหนักมากช่วงแรกๆ แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ”
ช่วงที่แปรปรวนหนักที่สุด ถึงขั้น โรคซึมเศร้า (Depression) ไหม ?
“มากๆ เลยค่ะ มันเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะซึมเศร้ากลับมาเลย ทั้งความเครียดเรื่องรักษา แล้วมีเรื่องอื่นที่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้เราหมดกำลังใจ เหนื่อยใจ เข้ามาในเวลาเดียวกัน ทำให้จิตใจเรารับไม่ทัน รับไม่ไหว ซึมเศร้าหนักมากๆ จนน้ำหนักลด 13 กว่ากิโลภายใน 3 เดือน นอนไม่ได้ เครียด อยู่แบบนั้นเป็นปี เพิ่งดีขึ้นต้นเดือนเมษายนปีนี้เองค่ะ เก็บตัว ไม่เจอใคร”
งานก็ไม่รับ ?
“ตอนนั้นงานรับค่ะ แต่ต้องแคนเซิลละครไปหนึ่งเรื่อง เพราะร่างกายไม่พร้อม จิตใจไม่พร้อม เครียดหนักจนขนาดที่ว่าสูญเสียความเป็นตัวเองไป ร้องไห้จนจำไม่ได้ว่าพลอยคือใคร ทำไมเรารู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจเลยที่จะใช้ชีวิต ไม่กล้าทำอะไรเลย ใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดระแวง และความกลัวของตัวเอง ขังตัวเองอยู่บ้านไม่ออกไปเจอคน นอนไม่ได้ มีเครียดค่อนสูงมาก ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นได้”
มีวิตกกังวลไหม ?
“วิตกกังวลมาก อยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูง คือหลับตาเมื่อไหร่ในหัวก็จะคิดๆ panic attack มือไม้สั่น หน้าไม่มีรอยยิ้ม จนครูลูกกอล์ฟ (คณาธิป สุนทรรักษ์) ยังพูดว่า พี่พลอยหนูรู้จักพี่มานานมากเลยนะ วันนี้ถ้าไม่รู้จักพี่มาก่อน หนูจำไม่ได้เลยว่านี่คือ พลอย เฌอมาลย์ เราฟังแล้วตกใจมาก เพราะเราก็จำตัวเองไม่ได้เหมือนกัน ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแย่ที่สุดในชีวิตแบบนี้มาก่อน”
เชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังเจอเหตุการณ์นี้หรือกำลังเป็นแบบที่พลอยบอกคือดิ่งสุดแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นแสงสว่างเริ่มเข้ามาตอนไหน ?
“ตอนนั้นดิ่งสุดแล้ว เจ็บให้มันสุด ไปให้มันสุด จนความเจ็บนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว เริ่มชินชา เพราะพลอยเป็นคนไม่สามารถฮึบขึ้นมาได้ในไม่กี่วินาที เหมือนพลอยรู้สึกว่าอยู่กับความทุกข์มานานเป็นปีกว่าแล้ว เลยรู้สึกว่าอยากพ้นจากตรงนั้น รู้สึกว่าดูสภาพตัวเองแล้วดูไม่ได้เลย ไม่อยากเป็นคนๆ นี้อีกแล้ว อยากได้พลอยคนเดิมกลับมา
ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องดึงหัวใจกลับมาที่บ้าน เอาใจตัวเองกลับมา รักตัวเอง คำว่ารักตัวเองเราเคยฟังผ่านๆ เยอะๆ พลอยตั้งใจและพินิจพิเคราะห์ว่ารักตัวเองคืออะไร ก็คือทำให้ตัวเองมีความสุข ดูแลตัวเอง ความรักที่เราเคยมีให้ใคร หรือเคยให้สิ่งนั้นกับใคร เราให้ตัวเองบ้างสิ ทำให้กับตัวเองบ้าง ก็เลยเริ่มฟื้นขึ้นมา เริ่มให้กำลังใจตัวเองทุกวัน กอดตัวเองแน่นๆ กลับมาออกกำลังกาย เริ่มนอนดีขึ้น รักษาตัวเอง ทำทุกอย่างให้ตัวเองสุขภาพดี ให้ตัวเองมีความสุข บางวันก็อาจจะมีบ้างที่กลับไปคิดถึงความเครียดของเรา ก็พยายามแคนเซิลๆ ไม่เอาพลอย คิดได้พอๆหยุด เราต้องเดินต่อไปข้างหน้า ไม่จมอยู่กับที่เดิม”
ดึงสติกลับมาปัจจุบัน ?
“ใช่ค่ะ ทำบ่อยๆ ฝึกให้เป็นนิสัย มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเผลอเอาตัวเองกลับไปอยู่ในความทุกข์ หรือว่าไปอยู่ในเรื่องราวของอดีตที่เราไม่สามารถลืมได้ ให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติ แล้วเราก็ต้องมีสติที่จะต้องดึงตัวเราออกมาจากตรงนั้น”
อาจเป็นการซ้อมหนีไฟครั้งใหญ่ของเรื่องบางอย่างในอนาคต เชื่อว่ามีลงก็ต้องมีขึ้น ?
“ใช่ค่ะ ชีวิตมันคงไม่แย่ไปตลอด อยู่ที่เราเลือกด้วยนะคะ พลอยเชื่อว่าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ เราสามารถควบคุมตัวเองได้ เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีได้ หยุดคิดอะไรที่มันเศร้าๆ หยุดจมกับอดีต บังคับตัวเองให้เดินหน้า แล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าไปควบคุมอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ ปล่อยวาง ช่างมัน
เพราะก่อนหน้านั้นพลอยไปพันธนาการกับความทุกข์ อยู่ตรงนั้นเอาตัวเองออกมาไม่ได้ เป็นจุดที่ดิ่งมากๆ แต่ว่า ณ วันนี้ที่เอาตัวเองออกมาได้แล้วรู้สึกมีความสุขมากๆ แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากๆ ว่าเราเดินหน้าต่อไปนี้ เพราะก่อนหน้านั้นพลอยแย่มาก จนรู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีชีวิตรอดไหม ทำไมทุกอย่างมืดไปหมด ไม่มีความสุขเลย ดีใจที่ตัวเองผ่านมาได้ ด้วยคำที่ว่า รักตัวเองบ้างเถอะ”
แค่เราบอกว่ายังมีลมหายใจอยู่ แค่นี้ก็ถือว่าดี ?
“เป็นอะไรที่โชคดีแล้ว พลอยไม่คิดว่าจะโชคดีขนาดนี้ที่ได้มีชีวิต เพราะฉะนั้นต้องรักษาชีวิตให้ดีๆ การเกิดมาเป็นคนถือว่าโชคดีแล้วค่ะ คนเราทุกคนล้มได้ แต่เพียงแค่ว่าล้มแล้วอย่าจมกับมันนาน เราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเอง อยากให้ทุกคนต่อสู้กับความกลัวของตัวเอง เอาชนะกับความหวาดกลัวของตัวเองให้ได้ หันมารักตัวเอง เยียวยาจิตใจตัวเอง ทำชีวิตให้ดีและมีความสุข รักและให้เกียรติตัวเอง”
