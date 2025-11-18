“โดม” เตือนสติ “แจ็กแปปโฮ” ลบคลิปแต่ความเสียหายเกิดแล้ว แนะขอโทษญี่ปุ่นจากใจจริง ลั่นผิดพลาดได้อย่าแก้ตัว

“โดม” เตือนสติ “แจ็กแปปโฮ” ถึงลบคลิปแต่ความเสียหายเกิดไปแล้ว แนะทำคลิปขอโทษชาวญี่ปุ่นจากใจจริง ลั่นขอโทษไม่ได้น่าอาย ผิดพลาดได้แต่อย่าแก้ตัว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนในสังคมออกมาเปิดศึกฉะกันเป็นวงกว้าง สำหรับกรณีคลิปที่ “แจ็กแปปโฮ” หรือ นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ ถอดเสื้อปีนไปเต้นบนหลังคารถที่ประเทศญี่ปุ่น ถูกสื่อญี่ปุ่นตีข่าวจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก
ด้านพระเอก-นักร้องชื่อดัง “โดม ปกรณ์ ลัม” ก็ได้ออกมาวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วย รวมทั้งแนะนำให้แจ็กแปปโฮทำคลิปขอโทษชาวญี่ปุ่นจากใจจริง ลั่นทำผิดพลาดได้แต่อย่าแก้ตัว
“จากดรามาเรื่องนี้ จนเกิดกระแสสังคม ไปกดดันจน น้องแจ็คต้องลบคลิปในที่สุด แต่ความเสียหายมันเกิดไปแล้ว น้องทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยและประเทศไทยเสื่อมเสียในสายตาชาวญี่ปุ่น และชาวโลก ให้พี่แนะนำนะ น้องควรต้อง ทำคลิป ขอโทษชาวญี่ปุ่น ด้วยความจริงใจ และใส่ซับ แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ!!
มันจะไม่ใช่แค่การขอโทษแทน คนไทยหรือประเทศไทย แต่มันจะแสดงออกถึงสามัญสำนึก รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ของตัวน้องเอง
คนเราทำคอนเทนต์มาหลายปี ผิดได้พลาดได้ แต่ผิดแล้ว อย่าแก้ตัว คิดแต่จะปัดความผิดออกจากตัวเองง่ายๆ
การขอโทษอย่างจริงใจไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย ครับน้อง!!!
แล้วที่มันน่ากลัวยิ่งกว่า ก็คือยังมีกลุ่มคนบางคนที่ยังคอยซัปพอร์ต และไม่เข้าใจว่าความผิดเรื่องนี้มันคืออะไรความเสียหายของเรื่องนี้มันมากน้อยแค่ไหนทั้งยังหลงประเด็นไปต่างๆนานา”