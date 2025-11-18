xs
“เอมี่” ไม่ไว้ใจ “แพต” จับพิรุธโยงทำร้าย “เจมี่” ในซีรีส์ “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ทิวลิป” (เอมี่-ทสร) รู้สึกไม่ไว้ใจหลังจากเห็นแผลที่ขาของ “ใบข้าว” (แพต-ชญานิษฐ์) ทำให้ “ทิวลิป” นึกถึงคำพูด “วาววา” (เจมี่-จุฑาพิชญ์) ที่ให้ระวังจะมีเพื่อนสนิทเป็นงูพิษ เพราะแผลนั้นอาจเกิดจาก “วาววา” สาดน้ำยาเคมีใส่คนร้ายที่ทำร้ายเธอก็ได้ จน “ทิวลิป” เกิดความระแวงอย่างหนักถึงขั้นเก็บเอาไปฝัน และยังเกิดเรื่องมากมายวุ่นถึง “นะโม” (บุ๋น-นพณัฐ) ที่ต้องรีบตามหาหวั่น “ทิวลิป” เกิดอันตราย ด้าน “เต๋า” (นิว-ฐิติภูมิ) ที่ไม่อยากรออีกต่อไปเลยเอ่ยปากขอ “ทิวลิป” คบเป็นแฟน ซึ่ง “ทิวลิป” จะตัดสินใจอย่างไร? ก็ต้องตามลุ้นพร้อมกัน! รวมถึงตามหาคนร้ายตัวจริงที่ครั้งนี้จะเป็นใครกันแน่!? ห้ามพลาดเด็ดขาด
ติดตามชมซีรีส์ “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย” ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV

ตัวอย่าง Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย EP.3 :
https://youtu.be/naB7oC18nlc?si=YWok-KntUNIvJfpJ

#FriendshtForever
#GMMTV







