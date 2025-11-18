เปิดประวัติ “แจ็กแปปโฮ” ยูทูบเบอร์สายเกรียน จากอดีตเด็กส่งยา สู่เจ้าของช่องผู้ติดตามนับล้าน

นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก “แจ็กแปปโฮ” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ที่ทำคอนเทนต์ถอดเสื้อเต้นบนรถที่ประเทศญี่ปุ่น จนทัวร์ลงฉ่ำ
แจ็กแปปโฮ มีชื่อจริงว่า จาตุรงค์ พาโพธิ์ เป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายเกรียนขวัญใจเด็กไทย สร้างคอนเทนต์แนวตลกขบขัน แกล้งคน เป็นเจ้าของช่องยูทิวบ์ สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ ที่มีผู้ติดตามมากถึง 8.59 ล้านคน
เจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พื้นเพเป็นคนจังหวัดชลบุรี เคยศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนชีวิตส่วนตัว คบหากับ “แตงโม จริยา หรั่งวิรุฬ” มีลูกชายด้วยกัน 1 คน คือ “น้องโจอี้” ผลงานเพลงที่สร้างชื่อคือ “อยากโดนช้อนแกง” ซึ่งมียอดวิวทะลุ 100 ล้านวิว
แจ็กแปปโฮ ก่อนเป็นยูทูบเบอร์ ทำทุกอย่าง ทั้ง ขายของ ขายหมูปิ้ง เด็กปั๊ม เก็บตั๋วมอเตอร์ไซค์ตลาดนัดคลองถม ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท พร้อมเคยเผยเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กผ่านรายการ The Change ระบุว่าตนเองค่อนข้างดื้อและซน สร้างวีรกรรมมากมาย ได้เงินไปโรงเรียนน้อย จึงชอบไถเงินจากเด็กคนอื่น พอเข้าสู่วัยมัธยมก็ขายยาบ้าง ส่งยาบ้าง พยายามหาเงินทุกวิถีทาง จนมีความคิดที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง
ที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง เพราะอยากเป็นที่รู้จัก สมัยก่อนเคยทักดาราดังไปแล้วเขาไม่ตอบ ตั้งแต่วันนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากดังมาโดยตลอด ด้วยความเป็นคนชอบเต้นก็เลยไปเต้นหน้ารถแห่ แล้วไปอัปในเฟซบุ๊ก ได้รับผลตอบรับที่ดี มีคนดูเยอะ เลยตัดสินใจทำเฟซบุ๊ก และช่องยูทิวบ์ และเจอจุดขายคือความกวนส้นตีx คอนเทนต์แรกๆ คือแกล้งคนไปทั่ว เจอดรามาเพียบ แต่ก็เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
แจ็กแปปโฮผลิตคอนเทนต์ที่ได้รับคำชื่นชมและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในหลายกรณี เช่น การทำคลิปแกล้งคนด้วยประทัดปลอมในที่สาธารณะในปี 61 เอาแตรวงไปเป่าตอนจับใบดำใบแดง พร้อมทำหน้าเยาะเย้ย จนชาวเน็ตถามหาความเหมาะสม ในปี 2564 การเหยียบโต๊ะในร้านอาหารโอมากาเสะในปี 2565 และล่าสุดกับการถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น ส่วนเรื่องราวดีๆ คือเคยทำคอนเทนต์ซื้อทุเรียนราคาสูงมาขายให้ชาวบ้านราคาลูกละ 1 บาท หรือนำสิ่งของไปแจกให้คนไร้บ้าน ข่วยเหมาสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า หลายคลิปเป็นไวรัลมากๆ ส่วนรายได้ไม่ต้องพูดถึง
ปัจจุบันช่องยูทิวบ์ สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ มีผู้ติดตามมากถึง 8.59 ล้านคน ในเพจเฟซบุ๊กชื่อเดียวกัน สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ก็มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้านคน และช่องติ๊กต็อก @jack_papho69 มีผู้ติดตามมากที่สุด คือ 11.7 ล้านคน