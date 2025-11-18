“เดอะมีน พงศธร” โพสต์ยอมรับผิด ประกาศขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อจัดการปัญหาที่ก่อขึ้น พร้อมขอโทษเพื่อนและแฟนคลับจากใจจริง วอนขอโอกาสกลับมาทำงานเพื่อรับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุด
หลังจากที่ OHANA ได้ออกประกาศ “เดอะมีน” พงศธร เหลาจันทึก ตำแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยทางบริษัทไม่ขอชี้แจง เหตุผล เพราะอาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย
ล่าสุด เดอะมีน ได้ออกมาโพสต์เป็นครั้งแรก ยอมรับทุกความผิด เตรียมขายทรัพย์สินแก้ไขปัญหา วอนขอโอกาสกลับมาทำงาน
“ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริงๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด
ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ 🙏🏼
และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ 🙏🏼
ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ 🙏
เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก“