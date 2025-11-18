รู้จัก "ทิว นรรัตน์" หลังข่าวจับนักแสดงทายาทยาดมดัง หลอกขายไอโฟน-ตั๋วคอน

กรณีข่าวที่นักแสดง-ผู้จัด “หนิง ปณิตา” ออกมาเผยว่ารู้สึกโล่งใจหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมหนุ่มที่แอบอ้างชื่อหลอกขายโทรศัพท์ไอโหนกับบัตรคอนเสิร์ตซึ่งในรายละเอียดพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวเคยมีผลงานการแสดงและเป็นทายาทในแวดวงธุรกิจยาดมนั้น
ทั้งนี้เมื่อย้อนดูโพสต์ของหนิงก็จะพบว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเปิดชื่อของหนุ่มคนหนึ่งที่มีการกล่าวหาว่าเธอซื้อโทรศัพท์มาแล้วไม่จ่ายเงิน ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทางด้านของ "ทิว" นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ นักแสดง นามสกุลเดียวกับผู้ก่อตั้งแบรนด์ดัง “โบว์แดง” (Bowdaeng Herbs) นั่นเอง
สำหรับประวัติคร่าวๆ ของ "ทิว" นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ เจ้าตัวเรียนจบจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เคยมีผลงานการแสดงในซีรีส์วายเรื่อง “แอบมองแอบจองรัก” เมื่อปี 2021 รวมถึงในบทบาทอื่นๆ อาทิ ดีเจ โปรดิวเซอร์ แต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก
หากใครที่ติดตามเฟซบุ๊ก ก็จะพบว่านอกจากจะมีการโพสต์ภาพที่อยู่กับคนดังหลายต่อหลายครั้ง ไลฟ์สไตล์หรู เจ้าตัวยังมีการโพสต์ขายโทรศัพท์ไอโฟนและบัตรคอนเสิร์ตต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าเจ้าตัวเคยมีปัญหาถูกแฉว่าไม่มีการส่งของให้กับคนซื้อทั้งมือถือ-ตั๋วคอนเสิร์ตและเมื่อถูกทวงก็จะบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงิน มีการอ้างคนดัง ใช้กฏหมาย ซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนหลายคนทีเดียว
ที่น่าสนใจก็คือหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพนำยาดมไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆ ก็มีข่าวตำรวจจับนักแสดงทายาทยาดมดังข้อหาหลอกขายไอโฟน-ตั๋วคอนเสิร์ตออกมาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน