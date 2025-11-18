สู้เกือบ 4 ปี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ “จั๊กจั่น" จ่ายเต็ม 2 ล้าน ใส่ความ “เค วัฒนา” มีโลกสองใบ

หลังสู้กันมานานเกือบ 4 ปี ล่าสุดวันที่ 17 พ.ย.68 ศาลได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งที่ “จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข” เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก “อาบี” อดีตผู้จัดการส่วนตัว กรณีที่กล่าวหาว่า “เค วัฒนา เจริญศักดิ์วัฒนา” สามีของจั๊กจั่น มีโลกสองใบ โดยศาลพิพากษาให้อาบีชำระเงินแก่จั๊กจั่นเป็นจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มตามที่ฟ้องร้องในคดีนี้ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 นับตั้งแต่วันฟ้อง
ด้าน “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ได้โพสต์ข้อความว่า ศาลตัดสินแล้ว สั่งให้ อาบี ต้องชดใช้ให้จั๊กจั่นเป็นเงิน 2,000,000 บาทเต็ม (ย้ำว่าเต็ม!) ยังไม่พอ ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก 5% แถมค่าทนายอีก 80,000 บาทจุกๆ