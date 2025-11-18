“หมาก ปริญ” เผยครบรอบแต่งงาน 2 ปี ไม่หวือหวา แต่มั่นคง ฟิตมากพร้อมมีลูกแล้ว แต่หมอดูบอกปีหน้า

“หมาก ปริญ” เผยครบรอบแต่งงาน 2 ปี ชีวิตเรียบง่ายและมั่นคงขึ้น ไม่หวือหวา แค่มีเราสองคนก็แฮปปี้ เต็มใจทำงานบ้าน เป็นได้ทุกอย่างเพื่อ “คิมเบอร์ลี่” รับมีง้องแง้งกันบ้าง แต่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คุยกันเรื่องลูกแล้ว คิมเองก็อยากมี แต่หมอดูบอกว่าปีหน้า ส่วนตัวยังไงก็ได้ แต่ฟิตมาก มีน้ำยาชัวร์!
เผลอแป๊บเดียวก็ครบรอบแต่งงาน 2 ปี แล้ว สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่ม “หมาก ปริญ สุภารัตน์” และนางเอกสาว “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” ล่าสุด (17 พ.ย.) ได้เจอหนุ่มหมาก ที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว AIA Vitality ประกันเพื่อทุกก้าวของสุขภาพ ในฐานะ AIA VITALITY AMBASSADOR เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมเผยว่ามีคุยกันเรื่องลูกแล้ว อาจจะเป็นปีหน้า ตามที่หมอดูบอกไว้
“ครบรอบแต่งงาน 2 ปี ก็สงบสุขดีครับ มีความสุข คุยกันเรื่อยๆ แพลนอนาคตกันเรื่อยๆ ถามว่า 2 ปีเป็นยังไง ก็ยังล้างจาน ดูแลบ้านเหมือนเดิม เอาหมาไปเดิน ก็สนุกดี เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและรู้สึกมั่นคงขึ้น ไม่ต้องหวือหวา ไม่ต้องมีอะไรมากมาย แค่มีเราสองคนก็แฮปปี้มากๆ อยู่เป็นครอบครัว อยู่บ้านก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิม พาลูกไปเดิน ทำความสะอาดบ้าน จัดของในบ้าน เดี๋ยวมีคริสต์มาสก็ต้องจัดต้นไม้ จัดไฟ ส่วนคิมก็นั่งดูไง (หัวเราะ) ล้อเล่น เขาก็ช่วย ทำกับข้าว ช่วยโน่นนี่ อย่างเมื่อวานติดไฟคริสต์มาส เขาก็จับบันได แตะๆ เขาเป็นสายออกไอเดีย เราเป็นคนทำ ก็สนุกมาก ชีวิตช่วงนี้แฮปปี้มาก”
ชอบล้างจาน เป็นได้ทุกอย่างสำหรับ “คิมเบอร์ลี่”
“เราชอบ เราชอบล้างจาน (เป็นสามีหรือพ่อบ้าน?) เป็นได้ทุกอย่างสำหรับคิมเบอร์ลี่ครับ สิ่งที่ทำก็โอเคดิ ถ้าไม่โอเค ผมก็อยู่ไม่ได้นะ เราทำด้วยความสบายใจ อยากทำด้วย”
ยอมรับมีง้องแง้งใส่กันบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
“ง้องแง้งมีแน่นอน หนึ่งคือเราเจอกันค่อนข้างน้อย เพราะผมมีถ่ายอยู่ในกองถ่าย ก็บางเวลาไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาให้ แต่ก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันกลับมาเหลือนเดิม ส่วนใหญ่ก็กินอะไร จะกินอะไร ก็แล้วแต่ จองไปเลยเดี๋ยวตามไป แค่นั้น จะไปที่ไหนดี ทริปจะไปไหนดี ไปเมื่อไหร่ดี แล้วก็ตีกันนิดหน่อย กับเรื่องแค่นี้ ก็ไม่น่ามีวิธีแก้ (หัวเราะ) ก็แล้วแต่ แล้วก็ไป คือแล้วแต่จริงๆ ไม่มีอะไรเลย เราอยากตามใจ แต่ผู้หญิงจะหาว่าช่วยคิดบ้างสิ ก็ไม่เป็นไร ก็ยอม ยังไงก็ได้ (งอนบ่อยไหมเรื่องนี้?) ไม่หรอกครับ ผมก็พูดเล่นไปแบบนั้น ไม่มีอะไร”
ครบรอบแต่งงาน 2 ปี ไม่ได้มีสัญญาอะไรเพิ่ม ส่วนใหญ่คุยแต่เรื่องอนาคต เรื่องมีลูก
“ไม่ค่อยมีอะไรครับ ส่วนใหญ่คุยเรื่องอนาคต เรื่องตัวเล็กมากกว่า ที่คุยกันทุกวันนี้ เวลาเจอคนรอบข้างเหมือนกัน ไปกองถ่ายพี่ๆ นักแสดงเขาจะถามมีแพลนหรือยัง บางคนบอกให้รีบมี บางคนบอกว่าให้อยู่ใช้ชีวิตก่อนนะ เราก็กำลังประมวลผลกันอยู่”
พร้อมทุกอย่างแล้ว ถ้าจะมีลูก แค่อาจจะต้องปรับชีวิตนิดหน่อย
“น้องเพิ่งถามเลย ว่าสรุปเราจะเอาตามที่หมอดูเขาดูไหม ก็คือปีหน้า แต่สำหรับผมก็บอกว่าแล้วแต่นะ เราไม่ได้ฟิกซ์อะไร คือจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เพราะเราก็พร้อมทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าจะมีเราก็ต้องปรับตารางงาน ปรับชีวิตนิดหน่อย ปรับห้องนอน ถ้าจะมีจริงๆ ก็เตรียมตัวได้ ส่วนที่เขาบอกปีหน้าเฮง จริงเหรอ ยังเป็นปีม้าอยู่ใช่ไหม จริงๆ อยากมีครับ หลายเหตุผลก็บอกว่ากลัวเล่นกับลูกไม่ทัน กลัวเหนื่อย แต่ผมไม่กลัว ผมว่าผมแข็งแรงมากครับ”
เผย “คิมเบอร์ลี่” เอง ก็อยากมีลูก ตอนนี้ฟิตมาก มีน้ำยาชัวร์
“อยากมี เขาอยากก็อยากมี ทุกวันนี้ก็ส่ง reels ให้ดู เวลาเจอคลิปลูกสาว ลูกชาย เล่นกับหมา โอ้โหใจละลาย แต่เราก็คุยกันแล้ว ว่าจะมีช่วงที่เราต้องลองวิธีธรรมชาติ แล้วก็มีแพลนสำรองไว้อยู่แล้ว ตอนนี้ฟิตมาก (หัวเราะ) มีน้ำยาชัวร์ ไว้ใจได้”
เตรียมจัดงานแฟนมีตที่ฟิลิปปินส์ ดีใจแฟนคลับยังไม่ลืม
“จะมีแฟนมีตที่ฟิลิปปินส์ ก็ตื่นเต้นมากเลย รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ 2-3 แล้ว ที่ไป แฟนคลับที่นั่นเขาก็ยังชื่นชมชื่นชอบในผลงานเก่าๆ ของเราอยู่นะ ก็น่าจะไปอัปเดตเรื่องราวชีวิต แล้วก็ผลงานให้ฟัง ก็ดีใจที่เขาอุตส่าห์จำเราได้ ยังไม่หลุดโคจร เราก็แฮปปี้ อยากไปเจอเขาครับ”