“จ๋าย ไททศมิตร” นำทีมเหยื่อแฉเดือด อู่ซ่อมรถดังฉ้อโกง หายทั้งรถ ทั้งเงิน ออกรายการแป๊บเดียวมีคนชี้เบาะแสรถอยู่เชียงใหม่ ประกาศยอมเสียเงินฟรี 5 แสนขอแค่นำรถมาคืนเพื่อดำเนินคดีกับอู่ จะไม่เอาเรื่องรับซื้อของโจร - ถือเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน ด้านคนให้เงินอู่ไปลงทุนเผยรถตัวเองก็หาย 6 คันรวด!
กรณีที่ “จ๋าย ไททศมิตร” นักร้องชื่อดัง เดินหน้าทวงความเป็นธรรม หลังตกเป็นเหยื่ออู่ซ่อมรถชื่อดังเมืองปทุมฯ รับแต่ง ซ่อม ฝากขาย สุดท้ายหายทั้งรถ หายทั้งเงิน แจ้งความฉ้อโกงแล้ว แต่ปัจจุบันไม่รู้ว่ารถตนไปอยู่ที่ไหน พบผู้เสียหายโผล่เพียบ ร่วม 40 ราย
เรื่องจ๋ายเป็นยังไง?
จ๋าย : เริ่มตั้งแต่ต้นปี รถผมจะขาย Suzuki Jimny มีคนติดต่อมาซื้อ ผมก็เอารถไปเก็บรายละเอียดที่อู่ ฝั่งคนซื้อขอผ่อน ผมก็เลยเอาไว้ก่อน แต่รถเอาไปเก็บสภาพแล้ว ผมเลยบอกที่อู่ว่าถ้ามีคนสนใจบอกผมนะ ผมขาย ฝากเขาขาย ไม่กี่เดือนเขาบอกว่ามีคนสนใจแล้วนะ วางมัดจำแล้ว ขอยื่นไฟแนนซ์ก่อน
ชื่ออู่โรงรถบอยทอย รู้จักได้ไง?
จ๋าย : อู่เขาเป็นอู่ดังตามเพจเฟซบุ๊ก ทำรถสไตล์นี้อยู่แล้วเป็นหลัก
เอาไปแต่งอะไร?
จ๋าย : เก็บสี เก็บรายละเอียดเพื่อขายต่อ
นอกเหนือจากเก็บรายละเอียด เขาก็ขายให้ด้วย เป็นแต็นท์รถมือสอง?
จ๋าย : ใช่ครับ
ไปตั้งแต่เมื่อไหร่?
จ๋าย : ก.พ.ปีนี้ครับ มีการบอกว่าติดไฟแนนซ์ คนนี้ไม่ผ่าน มีคิวสอง คิวสาม ยื้อมาจนถึงกลางปี เริ่มมีผู้เสียหายติดต่อผมมา พี่ทำรถที่อู่นี้ใช่มั้ย ผมโดนกรณีนี้ๆ หลายเดือนผ่านมาเริ่มมีคนทยอยมาเรื่อยๆ ผมก็เลยทักไปถามเขาว่ารถผมยังอยู่มั้ย เมื่อต้นเดือนพ.ย.
เขาบอกขายได้เมื่อไหร่?
จ๋าย : พ.ย. ที่ผมถามว่ารถผมยังอยู่มั้ย แต่ต.ค.เขายังอ้างว่าติดไฟแนนซ์อยู่ อ้างไปเรื่อยๆ
พอเขาบอกรถขายไปแล้ว จ๋ายตอบกลับไปว่า?
จ๋าย : ผมหัวเราะก๊ากเลย ว่าอ้าว โดนซะแล้ว (หัวเราะ) เขาบอกเงินก็ไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวเอาใบรับสภาพหนี้ให้พี่จ๋ายเซ็น พี่จ๋ายอยากได้เท่าไหร่พี่จ๋ายเขียนเลย
การขายรถต้องมีการเซ็นชื่อ?
จ๋าย : ใช่ครับ ผมก็งงง เพราะผมไม่ได้เซ็น
พอเขาบอกเอาเอกสารให้จ๋ายเซ็น รับสภาพหนี้แล้วทำยังไง?
จ๋าย : ผมก็หัวเราะ บอกว่าพี่จะเปลี่ยนคดีอาญาเป็นคดีแพ่งเหรอครับ ผมยื่นคำขาดเขาไปว่าวันที่ 15 ถ้าไม่โอนเงินให้ผม ผมจะดำเนินคดีตามกฎหมาย วันที่ 15 เขาติดต่อมาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ มีความสุขมากๆ นะครับ (หัวเราะ) ผมก็บอกวาถึงกำหนดแล้วนะ ยังไงครับ เขาบอกถึงเวลาล่วงเลยนัด เกิดการดำเนินการไป แต่ผมจะนำเงินให้พี่จ๋าย ทรงประมาณน่าจะขอความเห็นใจ พยายามอยู่
จ๋ายทำยังไง?
จ๋าย : ผมก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองปทุมฯ ข้อหาฉ้อโกง
เข้ามั้ย?
ทนายแก้ว : เข้าครับ รวมถึงผู้ซื้อถ้าเขารู้ว่ามีกรณีบางอย่าง อาจเข้าข้อหารับของโจรด้วยครับ
มีการโทรกับเขามั้ย?
จ๋าย : เพิ่งคุยวันที่ 15 เขาก็พูดตามนั้นครับ แต่พอถึงกำหนดผมไม่ได้ติดแล้ว ผมก็แจ้งความดำเนินคดี
ตร.ว่าไง?
จ๋าย : ตร.ว่าเขาเหมือนมีคดีอยู่แล้ว คนอื่นแจ้งก่อนอยู่แล้ว เรื่องส่งไปถึงส่วนกลางแล้วกำลังดำเนินคดี
อู่รถบอยทอยรู้จักกันกว้างขวางในหมู่รถแต่ง ซูเปอร์คาร์ คุณตูนโดนยังไง?
ตูน : ผมซื้อรถจากเขาก่อน เป็นจี๊ป เชอรากี เอ็กซ์เจปี 2000 เอามาใช้สักพักรู้สึกไม่แมตซ์กับผมด้วยสรีระ รถมันรุ่นเก่า ผมก็ไปเก็บงาน รู้สึกไม่เข้ากับเรา ก็เอาไปโพสต์ขายตอบแชตเยอะมากเป็นร้อย คนที่สนใจมาดูรถมาดูในวันธรรมดา ผมทำงานประจำ ไม่สะดวกให้เขาดูรถ ก็บอกว่าเราซื้อจากบอยทอย เขามีพื้นที่ ก็ลองถามไปทางโรงรถว่าพี่โซ่ครับ ผมเอารถไปฝากจอดให้ลูกค้ามาดูได้มั้ย ผมซื้อตอนนั้น 3.5 แสน ผมฝากจอดได้มั้ย ให้ลูกค้ามาดูรถ อำนวยความสะดวกให้ผมได้มั้ย เขาบอกว่าได้ ไม่มีค่าบริการ เป็นการเซอร์วิสเพราะซื้อจากเขาไป ผมก็เอารถไปจอดที่เขา มีลูกค้ามาดู ผมก็ประสาน แล้วบอกโซ่ประสานให้หน่อย เขาตอบรับเสมอ ส่งมาเรื่อยๆ ว่ามีลูกค้ามาดู จนมีเคสนึงชาวต่างชาติมาดู แชตคุยกับผมว่าอยากเจอผมด้วย วันนั้นผมก็อยู่ตรงนั้น หลังทดสอบรถเสร็จชาวต่างชาติก็กลับไปพิจารณาว่าจะซื้อหรือเปล่า ก่อนแยกย้ายวันนั้น ผมก็มอบเล่มฟ้าให้โซ่ เพราะระหว่างตอบแชตคุย ลูกค้าถามเยอะมาก ขอดูเล่มหน่อย ด้วยเป็นรถแต่ง มีเล่มทะเบียนถูกต้องมั้ย ผมก็ทิ้งเล่มไว้ที่เขาแยกย้ายกันไป เขาก็มีอัปเดต แต่บอกว่าลูกค้าปิดไฟแนนซ์ไม่ได้สักที จนเวลาล่วงเวลาไปส.ค.ปีนี้ ผมตอบแชตนึง เขาถามผมมาในแชตว่าพี่มีรถคันนี้กี่คันคะ ผมก็เอ๊ะ ทำไมพูดแปลกๆ ผมบอกมีคันเดียว เกิดอะไรขึ้น เขาบอกช่วยถ่ายเล่มให้ดูหน่อยได้มั้ย ผมก็ประสานโซ่ไปว่ารบกวนถ่ายรูปส่งให้ผมหน่อย ผมไม่มีไฟล์รูปเก็บไว้ที่ตัว ด้วยความร้อนใจนิดหน่อย ผมก็แอดไลน์ผู้หญิงคนนี้คุยกันต่อ คุยกันได้เรื่องได้ราว ปรากฏว่ารถไปอยู่ที่เขามาเกือบปีแล้ว เป็นสามีชาวต่างชาติที่ไปดูวันนั้นที่ไปดูรถ สรุปเขาปิดการซื้อโดยที่ผมไม่รู้ ผมไม่มีการเซ็นมอบอำนาจใดๆ
พูดง่ายๆ คือเอารถเราไปขายเลย แล้วผัวฝรั่งซื้อไปเท่าไหร่?
ตูน : ผู้หญิงบอกว่าเขาซื้อไป 3.5 แสน วันเดียวกัน พอวางสายจากผู้หญิงเสร็จ ผมก็โทรหาเขาเลย บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขามีรถผมอยู่ รถอยู่ที่เขาเกือบปีแล้ว ประมาณ 5-10 นาที เขาก็โทรกลับมา บอกผมว่าพี่ตูนครับเรื่องเป็นแบบนี้ ผมมีหุ้นส่วนอยู่ทางหาดใหญ่ เปิดได้ 2-3 เดือนแล้ว รถถูกขายไปที่หาดใหญ่ โดยเขาไม่รู้ตัว หุ้นส่วนเขาขายไป แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมจะรับผิดชอบในส่วนพี่ตูนเอง จะดึงส่วนเขามาจ่ายที่ผม เขาก็ตกปากรับคำ ให้ทิ้งเลขบัญชีไว้เลย จะจัดการให้เลย วางสายนั้นไป แชตสุดท้ายผมก็ทิ้งเลขบัญชีแล้วก็เงียบ เดือนนึงถัดมา ผมก็ทวงไปเรื่อยๆ เขาผลัดวันประกันพรุ่งจนครบ 1 เดือน วันที่ครบ 1 เดือน ตีสามนอนไม่หลับก็เริ่มกระสับกระส่าย ลงว่ารถบอยทอยโกงหรือเปล่า ก็ขึ้นเลยพี่ เจอรถพี่โก้จิ้วในกลุ่มจิมนี่ ก็โทรไปหาพี่เขา ได้ความว่าพี่เขาโดนไปนานแล้ว ก็ลากผมเข้ากรุ๊ปผู้เสียหาย เข้าไปผมตกใจเลยเกือบๆ 40 พอทราบเรื่องผมก็ติดต่อเขาอยู่นะ วันสองวันผมก็ไปสน.ปทุมฯ แจ้งความ ร้อยเวรก็รับเรื่องเรียบร้อย พูดมาคำนึงว่าอู่นั้นไงที่เขาเคยมาแจ้งแล้ว ผมก็โอเค อยู่ในมือตร.แล้ว เขาน่าจะมีข้อมูลเยอะแล้ว เขาบอกอาทิตย์ถัดมาจะเรียกผมไปสอบ จนถึงวันนี้ ตร.ก็กริบครับ ไม่จบครับ เขาบอกให้ผมหาหลักฐานว่าผมเป็นเจ้าของรถ ผมไปขนส่งเลย ปรากฏว่าไปขอคัดสำเนาทะเบียนรถ ว่าผมเคยเป็นผู้ครอบครองรถนี้อยู่ เขาบอกว่าก็คุณนั่นแหละเป็นผู้ครอบครองรถ ผมก็อึ้งอ้าว ซื้อไปตั้งปี ทำไมไม่มีการโอนเกิดขึ้น
อันตรายมากนะ เขาเอารถคุณเป็นผู้ครอบครอง ถ้าเขาเอาไปทำความผิดนี่เดือดร้อนนะ ณ วันนี้รถก็ไม่ได้คืน เงินก็ยังไม่ได้?
ตูน : ยังครับ ผมสืบจากโปรไฟล์ผู้ซื้อเลยว่ารถอยู่ที่ไหน รถไม่ได้อยู่หาดใหญ่ รถอยู่ชลบุรี
ฝรั่งรู้หรือเปล่าว่าซื้อไปไม่ถูกกฎหมาย เขาติดคุกได้นะ?
ทนายแก้ว : แปลกตรงที่ชุดโอนของเรา ตูนให้ไปพร้อมรถ
ตูน : ไม่มีชุดโอนครับ
ของจ๋ายคู่มือเล่มสีฟ้าอยู่กับเขามั้ย?
จ๋าย : อยู่กับเขา แต่ไม่มีชุดโอนครับ
ทนายแก้ว : ปลอมแปลงเอกสารบางอย่างแน่นอน
ทรงจ๋ายเป็นทรงไม่น่ามีใครมาเบี้ยวได้?
จ๋าย : ผมก็ตกใจเหมือนกันที่โดน
โก้จิ้ว โดนอะไร?
โก้จิ้ว : ผมเป็นคนสุราษฎร์ฯ ก่อนหน้านี้บ้านผมทำสวนปาล์ม ก็อยากหารถมาไว้เข้าสวนครับ ก็ไปเจออันนี้เลยครับ (หัวเราะ)
คือคุณจ๋ายยืนถ่ายรูปอยู่กับรถ คุณเจอรูปนี้แล้วยังไ?
โก้จิ้ว : ผมเข้าไปดูเพจนี้และติดตามติ๊กต๊อก เห็นว่าเขาทำรถเก่งครับ มีผลงานเยอะมาก ก็ไปเจอกัน ตอนแรกตกลงจะซื้อคันนี้จากเขา พอคุยเรื่องสเปกไม่ได้เหมือนที่ผมต้องการ ผมเลยสั่งทำใหม่
ซื้อเพราะจ๋าย?
โก้จิ้ว : ใช่ครับ (หัวเราะ) คันนั้นสีอะไรไม่ได้ ผมก็สั่งทำใหม่ เขาจะซื้อรถเก่าเอามาประกอบใหม่ เป็นรถซูซูกิ คาริเบียน สีเหลืองผมไม่ชอบ สั่งทำใหม่เป็นสีเขียว ได้ทำสัญญา 120 วัน ราคา 2.95 แสน มัดจำไป 1.5 แสน โดยโอนไปครับ ตั้งแต่ก.ย.ปี 2567 ครับ
จ๋าย : ผมเอารถไปเก็บสภาพกับเขาเรื่อยๆ เขาเซอร์วิสให้
รู้จักเขาได้ยังไง?
จ๋าย : รู้จักจากเพจนี่แหละครับ หลักๆ ที่เห็นผ่านเพจจะเห็นรถสไตล์นี้เป็นหลักด้วย ก็คิดว่าถูกทาง เราก็เลยเอาไปเซอร์วิสกับเขา
ที่เชื่อเขาเพราะจ๋าย?
โก้จิ้ว : ครับ (หัวเราะ) มีช่องยูทูปไปถ่ายอยู่หลายช่องครับ ผมก็ไปหาล้อแม็กซ์เองส่งให้แกที่อู่ด้วย คิดว่ามันน่าจะเข้ากับรถผม ตอนนี้ล้อก็ไม่เห็นครับ (หัวเราะ) ผมขอรูปอัปเดตเป็นระยะๆ เขาบอกว่าติดธุระ 10 นาทีจะโทรไป ก็เงียบ พอผ่านไปสองอาทิตย์ผมติดต่อไปก็บอกว่าติดธุระอยู่ แล้วก็เงียบ
ซื้อล้อรถเท่าไหร่?
โก้จิ้ว : 1.5 หมื่นครับ ผมทักไป เขาบอกตอนนี้ปัดเงาล้อให้แล้วนะ (หัวเราะ) แต่ไม่มีรูป ผมก็ขอดูรูปล้อปัดเงา ไม่ได้เห็นรถเห็นล้อก็ยังดี แต่ก็หายเงียบ
มาโป๊ะแตกได้ไง?
โก้จิ้ว : เข้าปี 68 มีคนโพสต์ตามกลุ่มคนรักคาริเบียน ผมก็ทักหาแม่เขาด้วย เขาบอกว่าลูกโซ่แม่ไม่เคยทำแบบนี้ ไม่เป็นคนแบบนี้
แม่เขาไม่เชื่อคุณ คุณบอกว่าไง?
โก้จิ้ว : ผมบอกว่าพี่โซ่ทำรถให้ผม แต่ไม่มีรถให้ผม เอาเงินผมไปแล้วด้วย แม่บอกว่าคุยกับลูกแม่ดีๆ นะ ลูกแม่ไม่เคยทำแบบนี้ ผมบอกว่าผู้เสียหายเป็น 30 แม่ก็โอ้ แกตกใจเลย แกบอกโอ้ คุยกับลูกโซ่ดีๆ นะ ผมก็บอกว่าผมไม่คุย ผมจะจัดการตามทางของผม แฟนผมก็เอาเบอร์ผมโทรหาแฟนโซ่ แกก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง แกรับปากจะรับผิดชอบ หลังจากนั้นผมให้ทนายส่งโนติสไป ก็ได้กลับมา 1 หมื่น โอนมาให้ ล้อก็ไม่เห็น จากนั้นผมไม่ทักไม่ตอบ ผมนึกถึงพี่จ๋าย ก็ทักไปหาพี่อีกคนว่าให้ถามพี่จ๋ายให้หน่อยว่ารถที่ฝากขายเป็นยังไงบ้าง พี่เขาบอกว่าไอ้จ๋ายมันก็โดน เดี๋ยวจ๋ายจะออกมาพูดเองนะ จะประสานรายการโหนกระแสให้ แล้วรายการก็โทรหาผมครับ
จากวันนั้นถึงวันนี้ปีกว่า เงินก็ไม่ได้คืน?
โก้จิ้ว : ได้ 1 หมื่น ผมก็ไม่ได้คุยกับแม่เขาอีกเลย
โดนกันทั่วเลย จ๋ายได้คุยกับน้องเขาเมื่อไหร่?
จ๋าย : พี่เขาเพิ่งทักเฟซบุ๊กมา ผู้เสียหายติดต่อผมมา หลังผมยื่นข้อเสนอไปแล้วว่าวันที่ 15 ต้องโอนเงินคืนผมนะ ผมก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะมารายการมั้ย เหมือนยื่นข้อเสนอเขาไปแล้ว ผมบอกทุกคนรอดูวันที่ 15 ก่อน เดี๋ยวผมมาตอบ
คุณแจ้งความหรือยัง?
โก้จิ้ว : ยังครับ ทนายก็ยังไม่รู้ว่าผู้เสียหายเยอะขนาดนี้ ตอนแรกวันที่ 13 จะนัดกันไปสภ.ปทุมฯ เพราะมีหลายเคสแล้ว
ทนายแก้ว : ตร.คงมองว่าเป็นการผิดสัญญาตกลงกัน แต่ในความเป็นจริงกรณีนี้มีคดีอาญาเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ตั้งแต่เดย์วันที่ผู้ซื้อต้องการ อาจมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกก็ได้เพราะปกปิดเรา เราเป็นเจ้าของรถ คิดว่ายังไงรถก็โอนไปไม่ได้ เพราะต้องเซ็นเอกสารก่อนถูกมั้ยครับ
จ๋าย : ใช่ครับ
ตูนกับจ๋ายชัดมากๆ?
ทนายแก้ว : ว่าหลอกลวงครับ เอารถเขาไปขายต้องบอกแต่แรก
ทะเบียนก็ไม่ได้คืน?
ตูน : ไม่ครับ เล่มอยู่กับเขา แต่เอกสารยังเป็นชื่อผมอยู่
ทางเราประสานเขาไปหลายวันก็ยังติดต่อไม่ได้
คุณอาร์มโดนเท่าไหร่?
อาร์ม : 2 คันโดนไปล้านนึง ฟอร์ดทั้งคู่ครับ
เมย์ล่ะ?
เมย์ : Raptor คันนึง และ Vellfire 2 ล้าน เขาหลอกมาว่ามีคนอยากซื้อรถพี่ แล้วเขาก็เอารถขายไปเลย
คุณบิลลี่?
บิลลี่ : โดน 6 คันครับ จอดที่บอยทอย เราเป็นนายทุนครับ รถผมเสีย ผมก็บอกว่าโซ่พี่จะเข้าไปเอารถของพี่ออกมาใช้นะ แต่พอเข้าไป รถผมหายหมดเลย 6 คัน ผมมีหลักฐานว่าผมลงทุนให้
ไม่ได้มานั่งแฝงตัวนะ?
บิลลี่ : ไม่ใช่ครับ (หัวเราะ) เสียหายเต็มๆ เลยครับ
ต่อสายหาโซ่ เจอแล้ว โซ่บอกว่าขอเวลาสัก 30 นาที ตอนนี้โดนอัยการส่งตัวอะไรสักอย่าง เดี๋ยวเขาจะเข้าสายให้ ทางนี้บอกว่าไม่เชื่อ?
บิลลี่ : ส่วนใหญ่จะอ้างแบบนี้ เป็นการซื้อเวลา
จ๋าย : บอกอัยการส่งเข้าคุกไปเลยได้มั้ย
เขาพูดจาดีมากนะ ดูผู้ลากมากดี พี่ดูเป็นไพร่ไปเลย?
จ๋าย : ใช่ครับ น้ำเสียงนุ่ม คุมโทน คุมอารมณ์ได้ดี ทุกสถานการณ์ครับ
คุณอาร์มโดนเป็นล้าน?
อาร์ม : รู้จักพี่โซ่ 2 ปีแล้ว ได้คุยเรื่องรถ ก็ค่อนข้างสนิท พอพี่โซ่เริ่มเปิดบอยทอย เราก็ฝากคันแรกขาย พี่โซ่บริการดีมาก เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว สักต้นๆ ปีที่แล้ว ก็ฝากรถคันนึง กลางปีก็คันนึง สองคันนี้เป็นชื่อผมคันนึง ชื่อพ่อคันนึงก็พยายามติดตามตลอดว่าขายได้หรือยัง พี่โซ่บอกว่าช่วงรถไฟฟ้าเข้ามาบ้านเรา ตลาดรถมือสองมันแกว่งมาก เขาบอกราคาไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ตามไปเรื่อย พี่โซ่บอกมีคนมาดูคิวหนึ่งคิวสอง แต่ไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ต้องมี 7-8 รอบ น่าจะกลางปีที่แล้ว เขาบอกคนนี้ผ่านแน่นอน ให้เตรียมเอกสารเซ็นโอน ผมก็จัดการให้ สักพักผ่านไปก็บอกไม่ผ่านอีก ตอนแรกก็ค่อนข้างเอะใจ แต่รู้จักมานาน เราก็ชิลๆ หน่อย แต่ก็ตามเรื่อยๆ จนหลังๆ ผมขอรูปรถหน่อยว่าเป็นยังไง ก็เริ่มหายๆ ไม่ตอบ เริ่มตามยากขึ้นเรื่อยๆ จนติดต่อไม่ได้สักกลางปีนี้ ก็ไม่ได้ตามต่อ แล้วมาเจอโพสต์พี่จ๋ายขึ้น ก็ไปนั่งอ่านว่าทำไมเนื้อเรื่องคล้ายๆ กัน ก็เลยเพิ่งเริ่มมาติดตาม และทราบทีหลังว่าคันแรกถูกโอนเปลี่ยนชื่อไปแล้ว แต่คันที่สองยังเป็นชื่อคุณพ่ออยู่ ทุกวันนี้ก็ติดต่อไม่ได้ บ้านเขาดูมีฐานะ คุยดีมากครับ คุยแล้วเคลิ้มเลย
จ่าย : แม่xชั่วจริงๆ ฝั่งธนไม่ยอมนะ หลุดเข้าไประวังก้นให้ดีนะ
ดูฉุนจัด?
จ๋าย : หมั่นเขี้ยวครับ
เราจะเอาเงินคืนยังไง?
ทนายแก้ว : มีสิทธิ์ของผู้เสียหายไปแจ้งความได้ภายใน 3 เดือนได้อยู่ครับ ใครโดนแบบนี้ก็มาแจ้งความ ใครแจ้งคนนั้นได้ครับ ต้องรีบมาแจ้งความก่อน ส่วนพนักงานสอบสวนขยายผลยังไงก็ต้องดูมาตรการพนักงานสอบสวนครับ
คดีนี้เข้าแพ่งมั้ย ของจิ้วน่าจะเข้า แต่ของจ๋ายกับตูนไม่น่า?
ทนายแก้ว : ไม่น่าจะครับ เพราะเล่มถูกโอนไปโดยพฤติกรรมปลอมแปลงฉ้อโกงเพื่อจะโอนไปให้ได้ เจตนาครบองค์ประกอบความผิดครับ
มีคนติดต่อซื้อรถของจ๋าย แล้วเขาติดต่อไปที่อู่นี้ ปรากฏว่าคุณโซ่บอกคนซื้อรถจ๋ายว่า อย่าไปซื้อเลย รถจ๋ายโดยยำมาก่อน?
จ๋าย : (หัวเราะ) ไม่รู้มาก่อน
คิริน ยังไง?
คิริน : หนูเจอโพสต์เขาที่ลงรถพี่จ๋าย หนูเลยตัดสินใจไปดู หนูก็ถูกใจนั่นแหละ เขาบอกว่าถ้าเอารถคันนี้พี่ไม่ประกันให้นะ เพราะรถพี่จ๋ายโดนยำมา พี่ต้องมาเก็บงาน
โดนยำคือรถไม่ดี อาจมีชนโน่นนี่นั่นเละเทะ?
คิริน : เขาบอกจะเอาก็แล้วแต่ แต่ไม่รับประกันนะ
จ๋าย : อื้อหือ อยู่ใกล้ๆ จะหมับให้ คนทำรถก็แม่xนี่แหละ
คุณเมย์?
เมย์ : เราไม่รู้จักกับโซ่เป็นการส่วนตัว เราเป็นนักแข่งรถ เรารู้จักโซ่ผ่านช่างคนนึง ชื่อ ผ. เป็นช่างทำรถแข่งให้เรา เขาแนะนำมาว่าเพื่อนสนิทมาก ไว้ใจได้นะ ฝากรถซื้อรถกับเขาก็ได้ ตัวโซ่เองก็มาบอกว่าพี่ครับ บ้านพี่มีรถเยอะขายผมนะ ผมไปปล่อยต่อให้ เขาก็มาตื๊อว่าฟอร์ด แรพเตอร์ มีคนเล็งอยู่ ถ้ารถพี่ไม่ค่อยใช้ พี่ขายให้ผม เราก็คิดอยู่ว่าจะดีหรือเปล่า งั้นขายไปก็ได้ พอฝากรถเขาไป เขาบอกผมขอเอารถไปถ่ายรูป จอดที่อู่ก่อน แล้วถ่ายรูปลงขาย เขาเอารถเราไป เราคิดว่าไม่มีอะไร เพราะช่างที่บ้านคอนเฟิร์มว่าเป็นคนไว้ใจได้ เป็นเพื่อนซี้กัน แต่ต้องยอมรับว่าอู่เขามีชื่อเสียง ทุกคนเชื่อหมด ตัวเขาก็พูดดีด้วย เราก็คิดว่าเชื่อใจได้ในระดับนึง พอเขาเอารถเราไปถ่ายรูปขาย เขาบอกมีลูกค้ามัดจำมาแล้ว กำลังยื่นจัดไฟแนนซ์ รบกวนพี่ส่งเล่มเซ็นมอบอำนาจให้ผม เดี๋ยวผมจะไปจัดการกับลูกค้า เรายอมรับว่าเราเซ็นไป เพราะเขาบอกว่ามีคนมัดจำ จัดไฟแนนซ์แล้ว เราไม่ได้คิดอะไร คิดว่ากำลังจะขาย กำลังจะโอนกัน
คันเดียวก่อนเท่าไหร่?
เมย์ : ตอนแรกตกลงที่ 1.3 ล้าน แต่เขาบอกว่าจบสัก 1.2 ล้านบวกลบนะพี่ เราก็รอ เพราะเขาบอกว่ารอจัดไฟแนนซ์ ลูกค้ายื่นกู้ในรูปแบบบริษัทก็จะช้านิดนึง รอก่อนนะ ระหว่างนั้น เขาบอกว่ารุ่นพี่ผมอยากได้โตโยต้า Vellfire ของพี่ รถพี่โอ้โหแตงมาใส่โช้คมาอย่างดี เครื่องล่างก็ดี รุ่นพี่ผมอยากได้ เราบอกว่าเราไม่ขาย เราชอบ มันเตี้ยแต่โช้คอัพเราเซฟตี้ให้มันนุ่ม แต่งให้ใช้งานได้ดี เขาบอกรุ่นพี่ผมสนิทกับพี่เมย์นะ คนนี้เชื่อใจได้เขาจะมาขอซื้อรถพี่ เขาจะให้รุ่นพี่ไปกู้ไฟแนนซ์มานะ เราก็โอเค งั้นก็รอจัดไฟแนนซ์ แล้วเขาก็โทรมาว่าพี่ครับรถพี่ติดทะเบียนประมูลอยู่ พี่ช่วยเซ็นเอกสารเดี๋ยวผมไปทำชุดสงวนมาให้
อย่าบอกว่าเอาทะเบียนไปด้วยนะ?
เมย์ : เอาไปค่ะ ด้วยความเชื่อใจเราคิดว่ามันไม่มีอะไร เขาบอกเดี๋ยวเอาทะเบียนประมูลออกให้ เขาเอาออกจริง รถเป็นชื่อเราอยู่ แต่ตั้งแต่วันนั้นเราไม่เห็นรถเราอีกเลย เขาอ้างว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ขอจอดไว้ก่อนนะ เพราะเอาเงินไปจ่ายกับเว็บไซต์นึง เพื่อขายรถแล้ว และต้องจอดไว้ที่เต็นท์ ผมเอากลับบ้านไม่ได้ เอากลับให้พี่ไม่ได้ พี่ก็ขายไปเลยแล้วกัน เขาผัดเราไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมีลูกค้ามาดู จนเดือนก.ค. เราไปเช็กทะเบียนก็ทราบว่าฟอร์ด แรพเตอร์ของเรา เหมือนถูกยกเลิกทะเบียนออกไปแล้วไม่มีชื่อเจ้าของใหม่ ไม่มีชื่อใครทั้งนั้น ขึ้นสถานะว่าถูกยกเลิกทะเบียน ถ้าจะขายให้คนอื่นต้องเป็นชื่อเจ้าของใหม่ แต่รถขึ้นสถานะว่าถูกยกเลิกทะเบียน เหมือนถูกถอดการใช้งานออกไป เช็กรถตู้อีกคันก็ยังเป็นชื่อเรา เราก็โทรถามโซ่เกิดอะไรขึ้น ถ้าขายได้แล้วเงินก็ต้องให้เราสิ หรือเราก็ต้องเช็กได้ที่มาที่ไป เขาบอกเราว่าผมพูดตรงๆ กับพี่อย่างนึงครับ ผมเอารถพี่ขายออกนอกประเทศไปแล้ว เขาสารภาพ เพราะเราบอกว่าโซ่ เราแจ้งความนะ เราดำเนินคดีถึงที่สุดนะ โซ่ไม่น่าทำอย่างนี้กับเราเลย ทำไมทำกับเราแบบนี้ เราจะแจ้งความนะ เขามาสารภาพว่าเขาเอารถไปขายนอกประเทศ แต่ไม่บอกประเทศไหน แล้วก็เอารถตู้ไปจำนำ พอวันนั้นที่ทราบเรื่องเราก็แจ้งความทันที ว่ารถโดนแบบนี้ เราก็รีบอายัดรถตู้ก่อนเพราะเป็นชื่อเรา พอถามโซ่จะจัดการยังไง เขาบอกเดี๋ยวคืนเงิน ขอทำสัญญาเงินกู้ จะใช้เงินเท่านี้ๆ เราก็บอกว่าเราไม่รับเคลียร์ ไม่รับอะไรทั้งนั้น ถ้าโซ่อยากคืนเรา ต้องคืนเงิน 2 ล้าน ต้องคืนเราทั้งหมด
ประมูลเลขทะเบียนอะไร?
เมย์ : กร.66 ค่ะ ตอนนี้ชุดสงวนนั้นมันลอยอยู่ หนูรีบไปจัดการที่ขนส่ง ก็ได้กลับมาแล้วค่ะ รีบทำก่อนไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง พอเราอายัดรถแล้วก็ปล่อยให้เป็นโปรเซสของโซ่ใช้หนี้ แต่โซ่ก็ไม่ใช้หนี้เรามาตลอดเลย จนเดือนก.ย.ที่ผ่านมาเจอรถตู้ออกมาขายทางเฟซบุ๊ก โดยคนรับจำนำอาจเอามาขาย มีคนใจดีบอกว่ารถพี่เมย์นี่ เราเคยประกาศทางเฟซบุ๊กว่ารถเราหาย ใครเจอกรุณาแจ้งเราหน่อย มีคนมาบอกว่ารถพี่ขายอยู่ทางเฟซบุ๊ก เราก็เลยให้สายสืบวิ่งไปดูรถ ไปบีบจนเอารถตู้กลับมาได้คันนึงค่ะ แต่ฟอร์ดแรพเตอร์ไปเลย
รถตู้ไปอยู่กับใคร?
เมย์ : เขาอ้างว่าเขาซื้อรถไป เขาอยู่กาญจนาฯ แล้วเอามาขายทางเฟซบุ๊ก พอขายไปได้สักพัก เขาคงรู้ว่ารถถูกสถานะอายัด พออายัดแบบนี้เขาเลยเอารถไปเก็บ ไม่ขายแล้ว แต่เรารู้แล้วว่ารถน่าจะไปอยู่แอเรียไหน เราเลยส่งตร.ไปสืบจนรู้ว่ารถอยู่กับใคร เราไม่แน่ใจกระบวนการว่าตร.ไปเอาคืนมายังไง แต่เจ้าของเต็นท์ฝั่งโน้นก็ยอมคืนรถให้เรา
ทนายแก้ว : รถฟอร์ดคันแรก โอนลอยไปชุดเดียว ถ้าไปต่างประเทศได้ต้องใช้อีกหลายช่วงนะ
เมย์ : เท่าที่ทราบหนูคิดว่าเขาน่าจะต้องใช้เอกสารหลายอย่าง เขาน่าจะปลอมเอกสาร เพราะเขาได้สำเนาบัตรประชาชนไปใบเดียว กับเล่ม แค่นั้นเอง
ทนายแก้ว : การเอารถออกไปต้องยกเลิกโอน เอกสารต้องใช้ประมาณ 3-4 ชุด ต้องไปดูเรื่องการใช้เอกสารปลอม และปลอมแปลงเอกสาร
เมย์ : เขาบอกเขาจะเอาไปจัดไฟแนนซ์ให้โอนมอบอำนาจชุดเดียว แต่เรื่องที่ออกต่างประเทศคืองงว่าถ้าเจ้าตัวไม่ได้ไป ทำไมออกไปง่ายขนาดนั้น
ทนายแก้ว : ต้องมีใครร่วมหรือรู้กระบวนการด้วย
เมย์ : อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะ รู้ว่าไปง่ายมาก และเขามาสารภาพ ซึ่งหนูมีคลิปเสียงเขาสารภาพ ส่งไปที่ตร. อยู่ในสำนวน
พี่สายหยุดดูให้ เขาว่ายังไงบ้าง?
เมย์ : เขาก็เล็งถึงเรื่องเอกสารนี้เหมือนกัน การออกต่างประเทศไม่ง่าย แล้วออกถูกต้องด้วย เจ้าตัวก็ไม่ได้ไป มีแค่เอกสารชุดเดียว แล้วออกไปได้ไง หนูตามรถเองทุกกระบวนการเลยค่ะ ทางโซ่ก็เป็นคนน่ารักเหมือนเดิม ส่งข้อความมาบอกหนูว่าพี่ครับ ผมฝากกุญแจ เล่มทะเบียน รถเป็นคนสไลด์ให้พี่เองนะครับ ทั้งที่เราไปตามเอง
เราบอกเขาว่ายังไง?
เมย์ : เราบอกว่าโซ่ เหี้xแล้วยังตอแหลอีกนะโซ่
คุณบิลลี่โดน 6 คันเป็นนายทุนด้วย ทำไมลงทุนให้เขา?
บิลลี่ : สนิทกันครับ เล่นรถกันมา 16 ปีที่แล้ว เขาทำโชว์รูมซูเปอร์คาร์ เราก็เป็นเซลล์ซูเปอร์คาร์มาก่อน เราคิดว่ามีอะไรหลายอย่างคลิกกัน เขานิสัยดีจริงๆ ตอนนั้นนะครับ เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้ว เขาจะออกจากที่เก่า อยากได้ทุนพี่แล้ว ผมก็ให้เงินลงทุนไป 1.5 ล้าน ให้เงินสดเลย ใจเรื่องใหญ่นิดนึง มีการทำสัญญา ช่วงแรกกิจการไปได้ค่อนข้างดี เขามีปันผลให้ผมตลอด เราได้เงินตรงนั้นมา บวกกับทุนที่เราพอมีอยู่ เราก็เติมยอด มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ ช่วงนั้นผมเป็นอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรง ผมไม่ได้ทำงานเกือบ 4 ปี ผมก็บอกว่าผมไว้ใจได้ใช่มั้ย ผมป่วยหนักนะ รบกวนบริหารจัดการธุรกิจให้ดีไปแล้วกัน เงินก็ส่งมาให้พี่ ผมก็ง่ายๆ แบบนี้ จนสุดท้ายเมื่อผมหายป่วย หมอวินิจฉัยว่าหายจากซึมเศร้าแล้ว ผมก็เลยคิดไงไม่รู้ เราคิดว่าเราทำธุรกิจให้เงินเขาไป ไม่คิดตรวจสอบบัญชีให้ละเอียดเหรอ ก็เลยเกิดการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง เกือบ 4 ปี รู้ว่าตัวเองสูญเสียเงินไปทั้งหมด 5 ล้าน ดูจากไทม์ไลน์ ดูจากบัญชีที่โอนไปโอนมา เงินทุนหายไปทั้งหมด 5 ล้าน แต่การบริหารให้โซ่จัดการหมดเลย ไม่เกี่ยวกับผมครับ
เกี่ยวกับรถ 6 คันคุณยังไง?
บิลลี่ : ผมมีรถประจำตำแหน่ง 2 คัน ที่ใช้ประจำ รถผมเป็นรถแต่งหมดเลย เสียพร้อมกัน 2 คัน วันนั้นผมโทรหาเขาบอกว่ามีคันไหนบ้างที่รถสมบูรณ์ที่สุดใน 6 คันนี้จะเลือกมาใช้ 1 คัน พอติดต่อเขาไป เข้าไปที่บอยทอย
รถอะไรบ้าง?
บิลลี่ : EVO8 มี EVO3 มี EVO5 เป็นรถสะสมไว้ ก็มี ARSITO แล้วมีรถอีกคัน เบนซ์ E250 COUPE 2010 รถอยู่ที่ผม แต่เล่มไปเรียบร้อยแล้ว เขาเอาไปวางค้ำจำที่ไหนผมไม่ทราบ แล้วก็อีกเรื่อง ตัวผมเองรับจำนำด้วย รับจำนำถูกกฎหมาย ลูกค้ามาไถ่รถจำนวน 4.5 แสน เคสนี้ตอนนั้นผมจนแล้ว ผมไปกู้เขามา ผมมีดอกเดิน ทุกวันนี้ผมยังจ่าย 4.5 แสนบวกดอกไม่ไหวเลยครับ เพราะผมโดนไปหมดตัวเลย
วันนี้ตามเขาไม่ได้?
บิลลี่ : ตามไม่ได้ครับ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย สุภาพน่ารักเหมือนเดิมครับ
เสียเงินกับโซ่ไปเท่าไหร่?
บิลลี่ : เกือบ 10 ล้านครับ หมดเลย รวมมูลค่ารถที่เป็นราคาตลาด ไม่ใช่ตอนซื้อนะ ผมรู้มาว่าเขาเอาไปจำนำจอดแต่ละที่ ผมรู้ชื่อทุกที่ด้วย ผมกับคุณพ่อไปตามด้วยตัวเองทุกเจ้าทุกที่ รู้หมดว่าอยู่กับใครบ้าง แต่มีบางคัน คันสีแดง คันนี้รถผมเสียไปเข้าอู่ซ่อมสีที่ปทุมฯ ผมก็ตามกับเจ้าของอู่สี เจ้าของบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้อยู่ที่อุ่เขาแล้วนะ โซ่เอารถไปจำนำจอดที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ รถคันนี้ผมเช็กสรุปถูกเปลี่ยนชื่อเจ้าของไปแล้ว ทั้งที่เป็นชื่อผม เอกสารพื้นฐานผมมีเพราะเราทำซื้อขายรถ และเราไว้ใจเขา เล่มกับทุกอย่างผมฝากไว้กับเขาหมดเลย ล้อแต่งแพงๆ ก็เอาไปหมดเลย ทะเบียนสวยๆ ที่ผมชอบ 69 ล้อจะอยู่ในรถสปอร์ต รถแต่งทุกอย่าง เขาถอดไปโดยพลการ พอผมขอคืน ผมก็ไม่ได้คืนเลย ที่ผมซีเรียสคือทะเบียนสวยผม พวกนี้การฝากถ้าน้องเมย์เป็นทะเบียนประมูล จะสงวนได้ แต่ผมเป็นป้ายขาวดำมันแขวนไม่ได้ต้องไปใส่รถคันอื่น เขาออกอุบายว่าผมมีเล่มเยอะ พี่ฝากผมก็ได้ เราก็ไม่ได้เฉลียว เพราะไว้ใจ ด้วยความเขาเป็นคนน่ารัก เราก็ฝากเขาทั้งหมดเลย ก็ไปหมดเลย ไม่เหลืออะไรมาทำทุนเลย
เมย์ : เขาพูดดีมาก พูดน่ารัก
จ๋อย : ลัก ล.ลิงนะ ลักขโมย
บิลลี่ : เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมาก
เอาตรงๆ พูดจนเราดูเหีxไปเลย?
เมย์ : วันที่เขามาสารภาพ เขายกมือไหว้หนูด้วยนะ กราบแล้วกราบอีก บอกว่าพี่ผมขอโทษจริงๆ ผมผิดพลาดทางธุรกิจอย่างแรง ไหว้สวย พูดเพราะจนเราเคลิ้มค่ะ ทุกคนเชื่อกันหมด ร้อยเวรที่รับเรื่อง บอกว่าพี่นี่เคลิ้มมากเลยนะ เป็นมวยมาก ตร.ยังเคลิ้มเลย
บิลลี่ : ผมว่าด้วยภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ฐานะของเขาตอนนั้น ทุกอย่างมันเอื้อกันหมดครับ
คนอะไรเป็นคู่กรณีกันอยู่ อยู่ดีๆ ส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ คุณจ๋ายยังส่งหัวใจให้เขาอีก?
จ๋าย : มันไม่มีนิ้วกลางครับ
รถคุณโดนยำมาจริงเปล่า?
จ๋าย : ก็เขาเป็นคนทำ น่าจะยำจริงแหละครับ
คิรินจะไปซื้อรถพี่จ๋ายเหรอ?
คิริน : ใช่ค่ะ หนูขอเขาเข้าไปดู เจอรถพี่จ๋ายนะคะ เขาขาย 5 แสนกว่าบาทค่ะ ประมาณวันที่ 2 ก.พ. หนูก็ลองแล้วหนูอยากได้ หนูหยอกๆ เขาอยู่เลยว่าถ้าหนูรับรถคันนี้พี่จ๋ายมาส่งมั้ย เขาก็บอกว่าแต่รถคันนี้ไม่สมบูรณ์นะ มีระบบไฟช่วงล่าง รถโดนยำมาแล้ว เขามาเก็บงาน เขาจะไม่ประกันอะไรให้หนูเลย ถ้าอยากได้ก็ได้ ถ้าจะเอาจริงๆ เขาพาไปฝั่งตรงข้ามที่เป็นอู่เหมือนกัน เขาจะรับประกันให้ ตอนแรกหนูก็ยังกังวล แต่เขาเอาเอกสารที่เขาประมูลจากกรมทหารให้หนูดูว่าเอกสารครบนะ น้องชายเขาที่เป็นคนร่วมหุ้นก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหนูอีก หนูก็เลยไว้ใจ หนูก็เลยโอนไป
ไม่เอารถจ๋าย?
คิริน : ใช่ค่ะ เพราะเขาไม่ประกันให้
จ๋าย : สวดรถผม ขายรถตัวเอง เหี้xจริงๆ
คิริน : อู่ฝั่งตรงข้ามที่คุณคิรินพูดคือช่างที่ทำรถแข่งเรา อยู่ด้วยกันค่ะ
คุณซื้อเท่าไหร่?
คิริน : 5.1 แสน เป็นรถจิมนี่ หนูยังไม่ได้เลือกสี ไปปั้นขึ้นมาใหม่
โก้จิ้ว : มัดจำเหมือนผมเลย
เก็บเงินมัดจำเท่าไหร่?
คิริน : 310,500 ค่ะ แล้วก็ทำสัญญา
ตูน : แพทเทิร์นเดียวกันหมดครับ
คิริน : หลังทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาบอกถ้าทำสัญญาเลย เขาจะสไลด์จากนครสวรรค์มาคืนนี้เลย แล้วไปดูที่อู่ พออีกวันหนูโทรเขาบอกเขาป้อนข้าวลูกอยู่ อีก 10 นาทีจะโทรกลับ แต่ก็ไม่โทรกลับ จนประมาณ 2 เดือน ทนไม่ไหวแล้ว แฟนหนูบังคับว่าต้องเดี๋ยวนี้ เขาส่งโลเกชั่นมาให้ รอเขาอีกชม.นึง เขาส่งน้องชายเขามาแทน ตอนแรกแฟนเขาไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นของหนู เพราะหนูคิดว่ามันใกล้ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะเขาให้เลือกสีรอเลย แต่พอเห็นก็เป็นสภาพนี้
ไม่ใช่รถจ๋ายใช่มั้ย?
จ๋าย : ไม่แน่ใจ
คิริน : พอตรวจรถ แฟนก็ถามว่าคันนี้จริงๆ เหรอพี่ เขาก็บอกว่าคันนี้แหละ ตรวจเลขตัวถังไม่ตรงกับสัญญา สัญญาเป็นอีกเลขนึง หนูคุยกับแฟนว่าอ้าว จะได้ยังไง ในเมื่อสัญญาเป็นอีกเลขนึง
โก้จิ้ว : ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นซากเอาไว้หลอกคนมากกว่า
คุณจ่ายไปแล้ว 3 แสนกว่า ตามมั้ย?
คิริน : หนูก็ตามค่ะ ถามว่ารถที่ทำสัญญามันไปไหน เขาบอกรถที่ทำสัญญากลับสภาพเดิมไม่ได้เลย หนูก็อ้าว ทำไมไม่แจ้งหนู แต่มาบอกว่ากำลังทำขั้นตอนขัดแล้ว เตรียมลงเครื่องแล้ว พอมาดูเป็นอีกคันนึง พี่จะเอายังไง เขาบอกว่างั้นน้องก็เอาคันนี้ไปเลย หนูบอกหนูจะเอาได้ไง ในเมื่อสัญญามันไม่ตรงกัน เล่มคันที่ดูล่าสุดไปไหน สรุปคือไม่มีเอกสารคันนี้เลย เขาบอกจะคืนเงินให้ จนผ่านมาทุกวันนี้ ยังติดต่อไม่ได้
เมย์ : มีอีกหลายเคสที่เขาฝากมา วางมัดจำ 3 แสน ได้แต่เล่มไม่ได้รถ ก็มีเยอะมาก ผู้เสียหายยืนยันตัวตนได้ประมาณ 40 กว่าคน แล้วมีผู้เสียหายอื่นอีก
โก้จิ้ว : บางคันเลขไม่ตรงเล่มก็มี
มีส่งเข้ามาในคอมเมนต์ว่าโซ่เอารถลูกค้าสองคันไปซ่อมอีกอู่นึง ตอนนี้จอดอยู่ ให้เจ้าของรถไปเอาได้เลย?
จ๋าย : มีใครเห็นรถผมมั้ยครับ
ทนายแก้ว : ถ้ามาทำหนังสือรับสภาพหนี้คดีอาญามันจบเลย ถ้าใครก็ตามที่เซ็นรับสภาพหนี้
ตอนนี้โซ่ปิดเครื่องแล้ว?
เมย์ : เหมือนกันเลยค่ะ เป็นแบบนี้ตลอด
พี่โดนอะไรมา?
ผู้เสียหาย : ซื้อรถจิมนี่ วางเงินมัดจำ แต่ไม่ได้รถ เขาลงขายรถคันนี้ในกลุ่มคาริเบี้ยน ตอนนั้นเขาเป็นกระแสเรื่องทำรถจิมนี่ซื้อขาย เราได้เข้าไปดูที่อู่มีตัวรถ เช็กเลขตัวถัง เป็นจิมนี่แท้ ก็ตกลงราคาซื้อขายที่ 225,000 วางเงินมัดจำไป 1 แสบาท เขาบอกหลังวางเงินแล้ว ให้รอรถ 15 วัน จะเอารถไปเลยไม่ได้ เนื่องจากต้องรอเอกสารทางราชการ รถคันนี้ประมูลมาจากกรมทหาร ณ วันที่ไปดู แฟนเขาเล่นรถเก่า เขาก็บอกว่าโอเค วางมัดจำเสร็จ ทำสัญญากับเขา ณ วันนั้น เขานัดเจอกันที่ขนส่งอีก 15 วัน แต่หลัง 15 วันมาแล้วก็ติดตามทวงถามตลอด จน 8 เดือน เขาส่งเอกสารทางราชการมาว่ารถนี้ถูกประมูลมาแล้ว ติดเรื่องเอกสารที่จะไปโอนที่ขนส่งนิดหน่อย เขาก็พูดดี โอเครอ ตามมาเรื่อยๆ แฟนก็ตามกับเขา เขาพูดดีมาก หลังจาก 7-8 เดือนเขาส่งเอกสารราชการมา จนถึงตอนนี้ 2 ปีกว่าแล้วค่ะ รถไม่รู้อยู่ที่ไหน เงินก็ไม่ได้ ติดต่อเขาไม่ได้แล้ว ณ ปัจจุบัน เมื่อปีที่แล้วเราคุยกับเขา เรารู้สึกว่ามันนานมาก เคสเราก.พ.ปี 66 เราแปลกใจนิดนึงว่าปกติซื้อขายรถวางมัดจำ 2-3 หมื่น แต่โซ่เรียกเงินมัดจำ 1 แสน เราไม่ได้คิดอะไร เพราะอีก 15 วันก็จะไปโอนกันอยู่แล้ว ก่อนปีที่แล้วไปที่อู่เขาเขาปิดเงียบ ติดต่อเขาไม่ได้ แต่ไปที่หน้าอู่เขา เขาจะรู้ว่าใครมาหาอะไรเขาจะรับสาย เขาจะพูดดีมาก ประมาณล่าสุดบอกเขาว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะ เราขอเงินคืน รถเราไม่เอาแล้วก็ได้ เพราะเราไม่อยากเชื่อเขาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ เขาบอกติดธุระอีก 10 นาที แต่ก็เหมือนกันกับทุกคน แฟนเอาอีกเบอร์โทรหา เขาก็คุยดีกับแฟน เราคุยกับเขาแบบนี้มาตลอด มันเลยไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากแชตที่ส่งให้
คุณหญิงแม่เขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอ?
โก้จิ้ว : ไม่รู้เรื่องครับ
โซ่ปิดเครื่อง แฟนเขาก็ปิดเครื่องหมดเลย คุณรู้จักบ้านเขาเหรอ?
โก้จิ้ว : เขาเป็นคนสุรินทร์
บิลลี่ : พื้นเพเป็นคนสุรินทร์ แต่บ้านอยู่ปทุมฯ บ้านภรรยา
เมย์ : ไปมา 2 วัน เขาบอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่เจอตัวโซ่ แต่เจอทั้งเมีย ทั้งลูก พ่อแม่ พ่อตาแม่ยาย
โก้จิ้ว : พ่อตาเป็นอดีตนายพลทหารด้วย
เมย์ : ทำให้น่าเชื่อถือขึ้นไปอีก
อีกท่านโดนอะไร?
ตูน : ผมรู้จักโซ่ตั้งแต่ปี 66 ซื้อขายกันมาตลอด มาช่วงกลางปีนี้ที่เขาเริ่มมีปัญหา เอารถบิลลี่มาวางจำนำผม ซึ่งเขาเป็นหุ้นส่วนกัน ผมกับโซ่ไม่เคยมีปัญหา เขาเอารถบิลลี่โตโยต้า อริสโต้
เมย์ : คันนี้คนชื่อไผ่ที่เป็นช่าง ขับมาบ้านเราด้วย
บิลลี่ : โซ่เอาไปจำนำกับตูน
ตูน : ผมเห็นชื่อเล่มแล้วเป็นบิลลี่ เขาหุ้นกันไม่น่าเป็นไร วันนึงบิลลี่โพสต์ว่ารถเขาหาย ผมก็โทรหาเขาบอกว่ารถคุณอยู่กับผมนะ มาเอาแล้วกัน จบไป
บิลลี่ : จำนวน 6 คัน ผมติดต่อเจอคนยักยอกเอารถผมไป ไม่มีใครให้ความร่วมมือผมเลย แต่ยกเว้นพี่ตูนคนนี้ เขาแมนมาก เขาบอกว่ามาเอารถคืนไปเลย ไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้น เขามอบคืนเลย หมอบเลย ง่ายๆ
ตูน : เราถือว่าเราสะเพร่า เราพลาดเอง ผมก็คืนให้เขา รับจำไว้ 2.5 แสน แต่เขาก็จ่ายดอกนะ
เมย์ : ช่างคนนั้นที่ทำรถแข่งให้เรา เขาขับคันนี้มาที่บ้าน
เขารู้กันเหรอ?
เมย์ : นั่นน่ะสิคะ ทำไมขับรถมาที่บ้าน หนูยังไม่รู้ว่าเป็นรถพี่บิลลี่ ก็งงว่าช่างคนนี้ไปเอารถใครมาขับมาไว้ที่บ้านเรา ตอนหลังโป๊ะแตกมารู้ว่าเป็นรถคนกันเองนี่เอง
ตูน : ผมกับน้องเมย์ รู้จักกันมานานแล้ว
ทนายแก้ว : พฤติกรรมคล้ายอู่ V10
รถจ๋ายใครเห็นช่วยตามให้ด้วยนะ ใครเห็นใครรับไว้เอามาคืนนะ คุณมีสิทธิ์รับของโจรนะ อยู่ในสายกับ พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เคยได้ยินเรื่องอู่บอยทอยมั้ย ?
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : ไม่ได้ยินครับ มาได้ยินเมื่อตอนที่คุณจ๋ายมาแจ้งความ เราก็ให้พนักงานสอบสวนตรวจดูว่ามีใครรับแจ้งไว้บ้าง ก็พบว่ามีประมาณ 5 คดี พรุ่งนี้คุณนฤมล ผู้เสียหาย คดีนี้เราเรียกตัวเขามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว พรุ่งนี้นัดส่งตัวพร้อมสำนวนให้อัยการเมืองปทุมธานี ถ้าเขาไม่มาจะออกหมายจับครับ
ข้อหาอะไร?
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : ผู้เสียหายแจ้งความยักยอก แต่พอดูรวมๆ หลายคดี น่าจะเป็นฉ้อโกงด้วย ปกปิดข้อเท็จจริงเอารถเขาไปขาย รู้แต่แรกว่าขายไม่ได้ แต่จะเอาเงินไปใช้ อยากจะโกงแต่แรก พอมีหลายคดีรวมกัน ต้องพิจารณาคดีในข้อหาที่มาแจ้งความหลังๆ อีกคดีออกหมายเรียกไปแล้ว ของคุณบิลลี่ ถ้าไม่มาจะออกหมายจับอีก ผมว่าถ้าเขาไม่มา จะโดนหมายจับประมาณ 5-6 หมาย พยายามทำให้เต็มที่ ถ้าช้าพรุ่งนี้ให้มาที่ผมได้เลย
ท่านลงพื้นที่?
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : ไปเลย เขาบอกเฮ้ยๆ โหนกระแสออก ผมก็วิ่งไปดูที่อู่เลย ปิดเลย ร้างเลย ไม่มีรถสักคัน ถามชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นมา 2-3 เดือนแล้ว ทรงนี้น่าจะไปแล้ว
ผู้เสียหายบอกว่าไม่น่าทำคนเดียว?
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : ถ้าเราสอบสวนเพิ่มเติม ได้ตัวเขามาต้องมีการขยายผลว่าเขาเอารถไปไหน ยังไง มีกระบวนการมั้ย เขารู้ว่าเป็นคดีที่ยอมความได้ เขาก็หลอกผู้เสียหายจนตายใจแล้วไม่ได้เงินคืน เอาไปใช้หมด ปากหวานรับปากอย่างนี้ เดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการครับ
ทนายแก้ว : อู่เอารถไปจำนำจะขยายผลด้วยมั้ย
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : ด้วยครับ เดี๋ยวดำเนินการให้หมด เดี๋ยวไปตามยึดมาคืนให้เลยครับ แต่ขอข้อมูลให้ผมหน่อย
6 คันคุณบิลลี่ เขารู้ว่าเป็นใคร แต่ไม่ยอมคืน โดนรับของโจรมั้ย?
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : โดนหมดครับ ต้องดูว่าเจตนาเบื้องต้นเป็นยังไง ถ้ารู้ว่าเป็นรถที่โดนขโมยมา จำนำมา ซื้อไว้ในราคาน้อยกว่าปกติ ก็ดำเนินคดี แต่ถ้าเขาสุจริตใจ ก็ต้องสอบสวนอีกที
ทนายแก้ว : คดีคุณเมย์เอารถออกนอกประเทศ โดยใช้เอกสารปลอม เขาอ้างอย่างนั้น
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : ขอดูเอกสารหน่อยได้มั้ยครับ อะไรที่สภ.เมืองดำเนินคดีได้ทุกข้อหาที่ดำเนินการได้ ก็จะดำเนินการให้เลย แต่ถ้าเขาไปก่อเหตุสภ.อื่นก็อาจต้องส่งให้สภ.อื่นดำเนินการ เช่นปลอมตรงไหน ใช้กับใคร เดี๋ยวดำเนินการให้ครับ
ล่าสุดเขาบอกว่าเขาอยู่สำนักงานอัยการ?
พ.ต.อ.วิวัฒน์ : สภ.เมืองยังไม่มีการส่งให้อัยการ มีพรุ่งนี้ แต่ผมดูจากประวัติเขา เขามีที่สน.สุทธิสารอีกคดี คือยักยอก
เมย์ : คดีของเมย์ค่ะ เขาเอารถสไลด์มารับไปเลย
ทนายแก้ว : ฉ้อโกงเป็นเจตนาจงใจตั้งแต่แรก คือหลอกลวงเลย ส่วนยักยอกคือการมอบการครอบครองให้เขาไป แล้วเขาเบียดบังเอาไป แบบนี้คนละฐานความผิด แต่สองอันนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้ เมื่อไหร่ที่ผู้เสียหายแต่ละราย ยอมเซ็นรับสภาพหนี้ คดีอาญาระงับทันที
ล่าสุดมีคนแจ้งเบาะแส บอกว่าเห็นคนโพสต์ตอนซื้อกับปู่น่าจะใช่คันเดียวกัน รถอยู่เชียงใหม่ ส่งรูปมาให้เพราะไม่รู้จะส่งทางไหน ส่วนรถคุณบิลลี่ 6 คัน คุณถือครองไว้แล้วไม่คืนเขา คุณโดนของโจรนะ เพราะล่าสุดเขาแจ้งความแล้ว ซึ่งคุณบิลลี่รู้หมดว่าอยู่ที่ไหน มีทั้งที่อยู่ที่คุณหมอท่านนึงที่ชลบุรี อีกคันอยู่ปทุมฯ คันสีแดงทราบมั้ยไปอยู่ที่ไหน?
บิลลี่ : ออกจากอู่ปทุมฯ แล้วหายไปเลยครับ ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ทุกวันนี้ถูกย้ายเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้ว ทำได้ยังไงก็ไม่ทราบ คันนี้ยังไม่ได้ตามครับ เพิ่งสดๆ ร้อนๆ แล้วมีเบนซ์สีดำ อีคูป ตอนนี้อยู่กับผม แต่ทะเบียนถูกเอาไปจำนำเพื่อเอาเงินมาใช้เรียบร้อยแล้ว เลข กจ. 7666 สิงห์บุรีครับ ส่วน EVO8 อยู่ที่อู่และเต็นท์
คุณอาร์มรถสองคัน รู้มั้ยอยู่ไหน?
อาร์ม : ไม่รู้เลยครับ แต่รู้ว่าคันนึงเปลี่ยนชื่อไปแล้ว ผมเพิ่งรู้เมื่อคืนเลย
รถคุณตูนอยู่ไหน?
ตูน : สัตหีบครับ เห็นง่ายมากครับ เพราะเป็นสีเขียว คันเดียวเลย
ล่าสุดพบรถจ๋ายแล้ว เปลี่ยนทะเบียนเป็นเชียงใหม่แล้ว?
จ๋าย : ธงของผมแค่ต้องการเรียกร้องให้พี่ๆ ผู้เสียหายเท่านั้นเอง แต่ในเรื่องรถของผมถ้าเจ้าของใหม่ยืนยันได้ว่าเขาซื้อแบบถูกต้อง ผมไม่ได้ติดใจอะไร ถ้าเอกสารยังไม่โอน เดี๋ยวผมโอนให้ก็ได้ แต่จะมีเรื่องของคดี ผมขอดำเนินคดีให้จบก่อน
คนที่เอารถของจ๋ายไป เรารู้แล้วว่าอยู่เชียงใหม่ เปลี่ยนทะเบียนเป็นเชียงใหม่แล้ว ตอนนี้ใครถืออยู่ เรารู้แล้ว จ๋ายบอกขอให้เอารถมาคืนต่อหน้าตร.ก่อน เขาจะดำเนินคดีกับโซ่ พอดำเนินคดีเสร็จแล้ว คุณเอารถคันนี้กลับคืนไปเลย เขาจะไม่เอาเงินคืนด้วย ให้ว่ากันไปตามกระบวนการ เขาจะไม่แจ้งความคุณด้วยว่าคุณรับซื้อของโจร แค่เอารถคืนมาเพื่อดำเนินคดีกับโซ่ก่อนแล้วมาเป็นพยานให้ โอ้โห ใจคุณนี่?
จ๋าย : ขอแค่มาช่วยซื้อบัตรผมก็พอครับ (หัวเราะ)
เท่ากับเสียไปฟรีๆ 5 แสน?
จ๋าย : ถ้าเขาซื้อถูกต้องเท่ากับพี่เขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน ผมไม่อยากซ้ำเติม