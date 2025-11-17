“แจ็ก แปปโฮ” ดรามาปีนรถเต้นที่ญี่ปุ่น ทัวร์ลงยับ-สื่อตีข่าว เมียลั่นคุมไม่ได้ “พลอย pigkaploy” ฟาดเดือด

-กลายเป็นดรามาร้อนแรง หลังจากที่ “แจ็ก แปปโฮ” อินฟลูเอนเชอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ตัวเองถอดเสื้อและปีนขึ้นไปยืนเต้นบนหลังคารถเช่า บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson สาขาที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น
-ชาวเน็ตไทยจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าพฤติกรรมนี้ ไม่เหมาะสม ไม่เคารพกฎระเบียบและมารยาทในพื้นที่สาธารณะของญี่ปุ่น และอาจทำให้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยเสียหาย เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัย
-แจ็ก แปปโฮตอบกลับคอมเมนต์ในลักษณะท้าทาย
-พลอย pigkaploy นักแสดง ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว ทนไม่ไหว เข้าไปคอมเมนต์เตือนสติว่า ญี่ปุ่นเจอปัญหานักท่องเที่ยวล้น หนักมากจนคนท้องถิ่นเดือดร้อน ทั้งเรื่องมารยาท การรบกวนพื้นที่สาธารณะ หลายเมืองออกกฎเข้ม บางที่จำกัดการถ่ายรูป ปรับเงิน หรือปิดเส้นทาง เพราะนักท่องเที่ยวบางกลุ่มทำตัวเหมือนสถานที่ของตัวเอง
-คลิปนี้อาจมองว่าตลก แต่เป็นตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นเบื่อและเริ่มมองนักท่องเที่ยว (รวมถึงคนไทย) ในแง่ลบ อาจมองว่าแค่ปีนรถเล่นแต่ไม่น่าเป็นไร แต่สายตาคนท้องถิ่น เท่ากับไม่เคารพกฎระเบียบ รบกวนคนรอบข้าง ทำให้ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวเสีย
-และที่น่าห่วงคือพอมีคนเตือนเรื่องมารยาท พี่ดันสวนกลับด้วยการล้อเลียน อยากให้พี่แค่เคารพพื้นที่คนอื่นเหมือนตอนที่เราอยากให้คนอื่นเคารพบ้านเรา แค่นี้ก็พอแล้ว
-อย่าลืมว่าทุกการกระทำของเรา เท่ากับภาพลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศในสายตาคนนอก
-สื่อญี่ปุ่นหลายสำนัก ได้นำเหตุการณ์นี้ไปรายงานข่าว ทำให้ประเด็นยิ่งถูกพูดถึงในวงกว้าง
-แตงโม ภรรยาของแจ็ก แปปโฮ ได้ออกมาโพสต์ยอมรับว่า พยายามห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผล มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ ไม่นึกถึงลูก ขอความกรุณาอย่าว่าตนเองกับลูก คุมไม่ได้จริงๆ บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ และไม่ขอปกป้องการกระทำดังกล่าว
-พร้อมลั่นถูกของทุกคน มันอยู่ในจุดที่ใครเตือนก็ไม่ได้
-แจ็ก แปปโฮ โพสต์ข้อความชี้แจง โดยระบุว่า น้อมรับทุกคำตำหนิ และขออภัยทุกคน แต่ยืนยันว่าจะไม่ลบคลิป โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการหนีปัญหา น้อมรับทุกคำด่า และจะใช้เป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุง