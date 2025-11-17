xs
จังหวะโบ๊ะบ๊ะ ทีมงานโหนกระแสพลาด ขึ้นภาพ “ทนายแก้ว” ล้อมวงสาว “จ๋าย ไททศมิตร” ฮาแทบตกเก้าอี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นจังหวะโบ๊ะบ๊ะอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” กลับมาจัดรายการโหนกระแสอีกครั้ง หลังหายหน้ารักษาตัวร่วม 3 สัปดาห์ ซึ่งวันที่ 17 พ.ย. โหนกระแสนำเสนอเรื่องราวของ “จ๋าย ไททศมิตร” และผู้เสียหายที่ออกมาแฉอู่ซ่อมรถชื่อดังฉ้อโกง โดยในรายการ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เป็นแขกรับเชิญให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย

งานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาฮา หลังจากทีมงานโหนกระแสขึ้นภาพผิด หลังจากที่หนุ่มขอให้ทีมงานขึ้นภาพประกอบเกี่ยวกับประเด็นรถยนต์ แต่ทีมงานได้ขึ้นรูปทนายแก้ว กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกลุ่มสาวๆ ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง ทำให้แขกรับเชิญรายอื่นๆ ต่างหัวเราะกันลั่นสตูฯ ด้าน หนุ่ม กรรชัย ก็หลุดขำ พูดติดตลกว่า “เฮ้ยๆ ผิดๆๆ ไม่ใช่ จะบ้าเหรอ ทีมงาน!!” ทำเอาจ๋ายหัวเราะฮาแทบตกเก้าอี้

ด้านทนายแก้วก็ได้ชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพในงานบอลที่สายไหม ซึ่งน้องๆ และผอ.โรงเรียนชวนไปร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาโรงเรียน และเป็นเพียงการกินเลี้ยงที่มีกิจกรรมกันตามปกติ ไม่มีอะไรในกอไผ่














