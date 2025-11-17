ปรากฏการณ์ “เขยไทยฟีเวอร์” ดัน “สุภาพโอสถ” เนื้อหอม! ตลาดไทย-จีน เรียกร้องสินค้าพุ่ง! 🇹🇭

จากปรากฏการณ์ที่ “เขยไทย” ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง “แจ็คสัน หวัง” สร้างกระแสเหมาหยิบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ สุภาพโอสถ จนเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้ ส่งผลให้แบรนด์สุขภาพสัญชาติไทยรายนี้กลายเป็นที่จับตาและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลังจากภาพและเรื่องราวของ “เขยไทย” เลือกหยิบสินค้าของสุภาพโอสถด้วยตัวเองถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏการณ์สินค้าขาดตลาด ก็เกิดขึ้นทันที โดยเฉพาะสินค้าที่ ได้เลือกเอากลับไปจีน
ทำให้ยอดขายในช่องทางออนไลน์และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจำนวนมากต่างต้องการตามรอย “เขยไทย” ทำให้บริษัทต้องเร่งกำลังการผลิตและจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ทะลักเข้ามา
ปรากฏการณ์ “เขยไทยเหมาสินค้า” เป็นการตอกย้ำถึง คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Made in Thailand ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทยในสายตาผู้บริโภคชาวต่างชาติ
ขณะนี้ สุภาพโอสถกำลังเร่งวางแผนการตลาดและการผลิต เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองตลาด และยังคงส่งผลบวกอย่างต่อเนื่องให้กับแบรนด์