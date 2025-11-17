ไม่ผิดหวัง First Run “SWAY THE SERIES เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” EP.แรก สะท้านทั้งฮอลล์ส่งต่อแรงบันดาลใจจากหน้าประวัติศาสตร์ สู่การค้นหาตัวตนคนเจน Z

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล นายกสมาคม เปิด Hall of INTANIA คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “SWAY FIRST RUN ดูด้วยกัน สั่นกว่าใคร” ให้แฟน ๆ กว่า 400 คน ได้ชมซีรีส์แนวใหม่ “SWAY THE SERIES เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” EP. แรกด้วยกัน โดยเหล่านักแสดงหน้าใหม่ยังได้เสิร์ฟโชว์สุดพิเศษทั้งการแสดงธง Chula Colorguard ใน “เพลงขวัญใจจุฬา” เวอร์ชั่นใหม่ เปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์ “เธออีกแล้ว” โดย เคที่ แม็คเอ็นที พร้อมชวนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๘ : จุฬาลงกรณ์ แรงบันดาลใจของแผ่นดิน ร่วมบริจาคสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สนจ. ต่อไป
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักโดยได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, Medivisage Clinic, บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด, สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมให้กำลังใจซีรีส์เรื่องแรกจาก สนจ. พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน นักแสดง คนดังจากหลายวงการ และกลุ่มแฟนคลับมาร่วมงานนี้กันคับคั่ง อาทิ คุณดนุชา พิชยนันท์, คุณคณิตา ศาศวัตายุ, ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ, รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา, แมค อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร, ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์, โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์, ปาร์ค ภาณุภัทร อโนมกิติ, สกาย พสิษฐ์ อรุณรัตนากุล ตัวแทนนักแสดงจาก Tia51 ได้แก่ ซันเดย์ นรินทร์ธัช บุญฑริกพรพันธุ์, อิคคิว แสงเจริญ จิรัปปภา และ มิวนิค ณฐาภพ ศิริรับโชค ตัวแทนนักแสดงจาก BUILDING-A PROJECT ได้แก่ ตีตี้ ธนดล จงทวีวิไล, พัตเตอร์ ธีร์รัฐ เรืองไกรวัฒนโชค, ข้าวปั้น รชต ปานจินดา, มิลาน ณเดชย์ ณวรรณติ๊บ และ เฟรม ปุญญพัฒน์ วรสารพิสุทธิ์ ตัวแทนกลุ่ม KANTANA KOL และนักกีฬาอีสปอร์ต KOG ได้แก่ พงศ์ปณต เรื่องอารีรัตน์ (Hugo), ธนดล นันทาภรณ์ศักดิ์ (PuPu), เมธาสิทธิ์ ระดาบุตร (Matashi), ธนภัทร คุ้มชุมแสง (Pmons) และ นพดล ดุลยพัฒน์ (Tutor)
สุรวี หวานยิ่ง (น้ำขิง) รับบทเป็น “น้ำขิง” หนึ่งในนักแสดงหลักของ SWAY THE SERIES กล่าวว่า “ตื่นเต้นมากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ เพราะเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ได้เห็นตัวเองในซีรีส์ยอมรับว่ารู้สึกเขินมาก และทึ่งในการแสดงของเพื่อน ๆ ที่ล้วนเป็นนิสิตจุฬาฯ ซึ่งหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์การแสดงมาก่อน แต่ก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวสวมบทบาทต่าง ๆ ได้ตรงตามคอนเซปต์ของซีรีส์ที่ต้องการสื่อสารออกไป ในแต่ละตอนทุกตัวละครจะมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ พร้อมกับจะได้เห็นการทดลองการค้นหาตัวตน และการยอมรับผู้อื่นในสังคมไปพร้อม ๆ กันด้วยครับ”
บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร (แจ็คพอต) รับบทเป็น “เจเจ” ใน SWAY THE SERIES เล่าเพิ่มเติมว่า “ดีใจที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นประโยชน์แก่เด็กวัยรุ่น Gen Z ด้วยกัน ซึ่งอาจไม่ค่อยได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของประเทศกันเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางรากฐานความเจริญให้กับประเทศเราเมื่อกว่า 150 ปีมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข การคมนาคมและการสื่อสาร นอกจากนี้ ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้นำเสนอการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ CU Blood ด้วยเว็บแอ็ป “Blood Buddie” ที่ช่วยจับคู่ผู้บริจาคเลือดได้ (Donor) กับ ผู้บริจาคเลือดไม่ได้ (Supporter) ให้สามารถบริจาคเลือดด้วยกันได้อย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในตอนต่อ ๆ ไปของซีรีส์เราก็จะสอดแทรกเนื้อหาเหล่านี้เข้ามาเรื่อย ๆ รับรองว่าผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคน Gen ไหน ก็จะเข้าใจได้แน่นอน”
ทางด้าน เคที่ แม็คเอ็นที (เคท) รับบทเป็น “เคท” นักแสดงสาวนิสิตจุฬาฯ มากความสามารถ กล่าวว่า “นอกจากจะรับบทเป็นนักแสดงหลักแล้ว เคทยังได้รับโอกาสให้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “SWAY THE SERIES เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” ทื่ชื่อว่า “เธออีกแล้ว” อยากให้ทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้ทุกช่องทาง ซึ่งหลังจากที่ได้รับชมซีรีส์ตอนแรกไปพร้อม ๆ กับกลุ่มเพื่อนนักแสดง ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นผลงานที่เราได้ตั้งใจทำกันได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวันนี้ ยอมรับว่านักแสดงทุกคนตั้งใจแสดงในทุกบทบาท ทุกซีน และต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราในวันนี้ด้วยค่ะ ขอส่งต่อกำลังใจนี้ให้แก่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยนะคะ”
นอกจากนี้ เคท ได้กล่าวปิดท้ายว่า “SWAY THE SERIES เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” เป็นหนึ่งในกิจกรรมปิยมหาราชานุสรณ์ 2568 : จุฬาลงกรณ์ แรงบันดาลใจของแผ่นดิน” ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ได้จัดขึ้น จึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชม และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมน้อมสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระปิยมหาราช พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สนจ. ผ่านระบบออนไลน์ E-Donation โดยใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารใดก็ได้ แล้วเลือกไปที่ “สแกนจ่าย“ ส่องที่คิวอาร์โค้ด หรือสำหรับท่านที่บันทึกภาพคิวอาร์นี้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้ว สามารถกดเลือกภาพคิวอาร์โค้ดนี้ขึ้นมาจากใน Library เพื่อเข้ามาที่หน้าทำรายการ E-Donation ของมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ กรอกตัวเลขยอดเงินบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ตรวจสอบและกดยืนยัน ท่านจะได้รับสลิปเก็บไว้ที่ Library คลังภาพในโทรศัพท์ โดยไม่ต้องติดต่อขอรับใบเสร็จ ระบบจะนำส่งลดหย่อนภาษีให้ท่านโดยอัตโนมัติด้วยค่ะ”
“SWAY THE SERIES เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” ในตอนแรกได้เผยตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้ ที่มีความหลากหลาย สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและสังคมไทยในปัจจุบัน ผ่านการใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการสื่อสารแนวคิดที่ลึกซึ้ง ผสมผสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ แรงบันดาลใจ การสำรวจตัวตนของคนรุ่นใหม่ หวังสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจ และ การเติบโตในสังคมไทยต่อไป ติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง Bugaboo TV เริ่มออกอากาศตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube : Chula Alumni