ผังแฟนมีต “ยุนอา SNSD” โล่งผิดคาด!? ชาวเน็ตถกสนั่น ยอดขายบัตรไม่ปัง

ตะลึง! ผังที่นั่งแฟนมีตติ้ง “ยุนอา SNSD” โล่งผิดคาด ชาวเน็ตถกสนั่น แม้ดังจากละครฮิต แต่ยอดขายบัตรกลับไม่ปัง
ยุนอา แห่ง Girls’ Generation กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างไม่คาดคิด หลังผังที่นั่งแฟนมีตติ้งในกรุงโซลของเธอถูกแชร์ว่อนออนไลน์ แม้ปีนี้เธอจะโดดเด่นจากผลงานซีรีส์ฮิต Bon Appétit Your Majesty แต่กิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคมกลับถูกจับตาด้วยเหตุผลที่ต่างออกไป
ภาพสกรีนช็อตผังที่นั่งซึ่งถูกโพสต์บนเว็บบอร์ด Pann กลายเป็นไวรัลทันที ทำยอดเข้าชมกว่า 60,000 ครั้ง โดยผังดังกล่าวเผยให้เห็นที่นั่งว่างจำนวนมากทั้งชั้นล่างและชั้นบน มีเพียงบางโซนเท่านั้นที่ถูกจับจอง
ยอดขายบัตรที่ต่ำกว่าคาดทำให้หลายคนประหลาดใจ เพราะยุนอาคือหนึ่งในไอดอลหญิง-นักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้
การถกเถียงจึงตามมาอย่างรวดเร็ว บางคนมองว่ายุนอามีความนิยมในวงกว้าง แต่ “แฟนด้อมแกนกลาง” ไม่ได้เหนียวแน่นเท่าเพื่อนร่วมวง SNSD คนอื่น ๆ ขณะที่อีกฝ่ายให้ความเห็นว่า การมุ่งสู่สายการแสดงมากขึ้นอาจทำให้ยากต่อการรักษาฐานแฟนเฉพาะกลุ่มในแบบศิลปินเดี่ยว