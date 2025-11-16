โมเมนต์สุดพิเศษ! “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงทักทาย “น้องเกล” ตรัสชมน่ารักจังเลยลูก

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนดูแล้วใจฟู สำหรับคลิปที่ คุณฝน รติรส พระสหายสนิทของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้โพสต์ลงในติ๊กต๊อกเมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) พร้อมใส่แคปชั่นว่า “ท่านหญิง กับน้องแอบิเกล #พระองค์หญิง #Sirivannavari #แอบิเกล #น้องเกล #ellefashionweek”
ซึ่งในคลิปดังกล่าว เป็นโมเมนต์ที่พระองค์หญิง ทรงนั่งลงเพื่อทักทาย “น้องแอบิเกล” ที่มารอส่งเสด็จ หลังมาร่วมดูแฟชั่นโชว์ในงาน ELLE Fashion Week 2025 กับคุณแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” โดยพระองค์หญิง ทรงตรัสกับน้องเกลอย่างเป็นกันเองว่า
พระองค์หญิง : “น้องเกล น่ารัก”
เกล : “เกลมาดูแฟชั่นโชว์”
พระองค์หญิง : “แต่งตัวอะไรน่ารักจังเลยลูก นี่ใครทาแก้มให้หนูคะ คุณแม่ปะคะ”
เกล : (พยักหน้าแบบเขินๆ)
ส่วนอีกหนึ่งคลิป น้องเกลได้ก้มลงกราบพระองค์หญิง และพระองค์หญิงก็ได้สวมกอดตอบ งานนี้เอาทำเอาบรรดาชาวเน็ตยิ้มตามไปด้วย กับโมเมนต์สุดพิเศษที่เกิดขึ้น พร้อมเอ็นดูในความน่ารักของซุปตาร์ตัวน้อย ที่แม้เป็นเด็กแต่กิริยามารยาทตอนอยู่กับพระองค์หญิงนั้นช่างสุภาพนอบน้อม งานนี้หลายคนชื่นชมไปยังแม่ชม และป้าเจี๊ยบ ที่เลี้ยงดูและสอนน้องเกลมาเป็นอย่างดีจริงๆ ยิ่งดูยิ่งหลงรัก ส่งผลให้ทั้ง 2 คลิป กลายเป็นไวรัลทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็ว