เหมือนซ้อมฮันนีมูน! “ณเดชน์ - ญาญ่า” ควงเที่ยวทะเล อวดโมเมนต์หวานปนเซ็กซี่

ใกล้จะได้เป็นบ่าวสาวป้ายแดงเต็มทีแล้ว สำหรับคู่รักซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่วางกำหนดการงานวิวาห์เอาไว้ในปีหน้า 2569 โดยมีแผนจัดงานแต่ง 3 ที่ คือ ขอนแก่น กรุงเทพฯ และนอร์เวย์ แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น ล่าสุดทั้งสองคนก็ขอเสิร์ฟความหวานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทริปพักผ่อนริมทะเลสุดชิล พร้อมเก็บภาพบรรยากาศมาให้แฟนๆ ได้ดูกัน
ซึ่งงานนี้ก็บอกเลยว่า หวานอย่างกับซ้อมฮันนีมูน! แถมยังแอบมีความเซ็กซี่เบาๆ จากชุดทูพีชสีขาวสุดน่ารักของสาวญาญ่า บวกกับซิกแพคแน่นๆ ของพี่แบร์ ที่ทำเอาแฟนคลับใจสั่นไปตามๆ กัน