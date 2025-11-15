“ออม สุชาร์” ให้ของขวัญ “อัง” น้องสาววิวาห์ เป็นเงินสดๆ 1 ล้าน ลั่นรอเจอหลานไม่ไหวแล้ว (คลิป)

ทำเอาคนเป็นพี่ตื้นตัน หลังเห็นภาพ “น้องอัง” น้องสาวที่เคียงบ่าเคียงไหล่ ช่วยสู้หลังถูกกล่าวหาเป็นดาราฮุบกิจการ 100 ล้าน โดยอังได้เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่ม ซึ่งพิธียกน้ำชา “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” ได้มอบของขวัญเป็นถุงเล็กๆ แต่ข้างในอัดแน่นด้วยเงิน 1 ปึกใหญ่ จำนวน 1 ล้านบาท ทำเจ้าสาวชื่นมื่นเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ออม สุชาร์ ได้โพสต์เผยความรู้สึกว่าน้องสาวคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต
“ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ออม ..
เห็นรอยยิ้มของน้องอังเมื่อวาน รู้เลยว่าน้องอังมีความสุขมากๆ 🥰 ทุกคนที่รักอังก็มีความสุขและยินดีมากๆๆๆที่อังกับโบโบ จะได้เริ่มสร้างครอบครัวที่แข็งแรง มีหลานน่ารักๆที่ใกล้จะมาให้ทุกคนได้เห็นแล้ว 💕☺️ .. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา น้องอังเป็นน้องที่คอยดูแลพี่ออมเหมือนเป็นพี่สาวซะมากกว่าา 😅 อังเป็นห่วงพี่ออม ปกป้องพี่ออม เสมอมา…
ถ้าถามว่า ในชีวิตพี่ออม รักใครมากที่สุด พี่ออมก็ตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยว่า “อัง” ถึงแม้เราจะทะเลาะกันมาตลอดชีวิต 5555 😅 ต่อจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอังและครอบครัวน้าาา ความรักมั่งคง ไม่ปล่อยมือจากกัน ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างเลยน้าาา :))) 💕☺️ อิอิ ป้าออมรอเจอหลานไม่ไหวแล้ว 🫶🏻🎉☺️ #aungnicketernumamor @aliceaung @nightbackyouth”