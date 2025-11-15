xs
จะร้อง! อยู่ๆ ไลฟ์ปลิว “เจนนี่” ถูกแจ้งละเมิด ไลฟ์ไม่ได้ 3 วัน รอคืนเงินลูกค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเรื่องไม่คาดฝันสำหรับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “รัชนก สุวรรณเกตุ” หลังจากที่อยู่ดีๆ ไลฟ์ติ๊กต๊อกก็บินระหว่างกำลังไลฟ์สด ถูกระงับการไลฟ์ 3 วัน

งานนี้ทำเอาเจนนี่แทบช็อก ให้ทีมงานไล่แคนเซิลหรือเลื่อนคิวลูกค้า โดยย้ำว่าให้ขอโทษลูกค้า แล้วก็ให้คุยเรื่องยอดคนดูว่าไม่ได้เหมือนเดิม ไม่การันตียอดขาย คัดเฉพาะแบรนด์ที่เขาไม่หวังยอด จากนี้ทุกแบรนด์ที่ขึ้นไลฟ์ต้องชัดเจนว่าเขายินดีและเต็มใจที่จะจ้าง ไม่ว่ายอดคนดูเท่าไหร่ก็ตาม เพราะไม่อยากให้ความหวังทุกคน

อย่างไรก็ตาม เจนนี่เผยว่าเสียใจมาก เพราะวันนี้ 60 คิว ไลฟ์แจ้งเตือนมาแล้วละเมิด แต่อีกใจนึงก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อน














