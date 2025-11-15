“ชมพู่ อารยา” สั่งลูกๆ ห้ามโม้บ้านรวยหมื่นล้าน กลัวเพื่อนเสียความรู้สึก ไม่บอกเรื่องฐานะกับลูก ให้รับรู้ตามสภาพ

“ชมพู่ อารยา” สั่งลูกๆ ห้ามไปโม้กับเพื่อนบ้านรวยหมื่นล้าน พูดแล้วอาจจะทำให้เพื่อนเสียความรู้สึก เผยไม่บอกเรื่องฐานะกับลูก ให้รับรู้ตามสภาพ
มีมีมทุกสัปดาห์ให้ได้ #เติมเกล กันตลอด กับล่าสุดกับคลิปที่ “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต” บอกกับลูกๆ อยากจะลาออกจากการเป็นแม่ ทำน้องเล็ก “แอบิเกล” เบะปากร้องไห้ เมื่อถามเรื่องนี่กับแม่ชม เจ้าตัวก็เล่าว่า…
“เขาบอกว่าสุขกับทุกข์มันก็ร่วมกันนี่แหละ มันวือไง ลูก 3 เหมือนมีเด็กผู้ชาย 3 คน มันวุ่นวาย บางทีเราอยากได้ความสงบบ้าง อยากจะเงียบๆ ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วมาฟ้อง ไม่อยากรับรู้แล้ว ก็เลยอำเขาไง ขู่หน่อย พี่สายฟ้าจะเก็ตว่าพูดตลก พี่พายุรู้สึกนิดนึง ก็จะมากอด แต่ที่ไม่รู้เลยคือเจ๊เกล ตอนแรกยังไม่รู้ว่าคืออะไร แต่พอประมวลสักพักนึงก็คือเบะเลย”
แม่เป็นอินโทรเวิร์ต ลูกเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ต บางทีก็อยากจะกรี๊ดใส่ลูก
“ชมติ๊กบล็อกอินโทรเวิร์ตทุกข้อ เป็นขั้นสุด อินโทรเวิร์ต เสียงในหัวจะดัง และเวลามีอะไรข้างนอกกวนมันจะรู้สึกถูกรุกล้ำ ก็จะคล้ายๆ คนแก่ ทนเสียงดังไม่ได้ บางทีก็อยากจะกรี๊ด พูดตามตรงบางทีต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้าง พยายามหาโมเมนต์สั้นๆ บางคนบอกให้ไปนั่งสมาธิ แต่ลืมตาตื่นมาลูกก็เขี่ยเราแล้ว จะนั่งสมาธิตอนไหน เขาตื่นเราตื่น พยายามหาช่วงเล็กๆ ในแต่ละวัน หาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆ 5 นาที 10 นาที ก็ได้ ต่อเติมในแต่ละวัน เพราะอีกหน่อยเขาก็โตแล้ว เราจะคิดถึงเวลาตรงนี้ด้วยซ้ำ
อินโทรเวิร์ต บางคนก็มีเพื่อนเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะ (มีเข้าห้องน้ำแล้วไปกรี๊ดไหม?) อาจจะไม่ขนาดนั้น ด้วยความที่ลูกเราเป็นแบบนี้ บางทีเราอาจจะต้องปรับตัวยอมให้มีเพื่อนมาบ้าน ยอมให้มีคนมาในพื้นที่ของเรา เพราะว่าลูกเราได้พลังงานจากตรงนี้ แต่เราได้พลังงานจากการอยู่คนเดียว บางทีก็ชวนเพื่อนมาเยอะๆ ให้เขามารวมกันแล้วหนีไปแป๊บนึง ก็ปรับไป แต่ก็เลือกคนที่เข้ามาในวงกลมของเรา”
โมเมนต์ “ยายหนิง-หลานเกล” คุยคนละเรื่องเดียวกัน
“เขาก็คุยกันแบบนี้ เป็นเรื่องเป็นราว คนละเรื่องเดียวกัน แต่ไปด้วยกันได้ ยายเขาก็มีความสุขแล้ว เขาชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้ว ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเรายุ่งกับลูก แกก็เลยขับรถเข้าเมืองมา มาเติมเกล”
กับที่เอฟซีถามเมื่อไหร่จะบอก “เกล” ว่าเป็นทายาทหมื่นล้าน โดนแซวตอนนี้ทำงานสู้ชีวิตมาก สั่งห้ามลูกๆ ไปโม้บ้านรวยหมื่นล้าน
“ก็ให้รับรู้ไปตามสภาพ เราไม่ได้พูด มันย่อมมีคนที่เขามีมากกว่าเรา และคนที่เขามีน้อยกว่าเรา เราไม่ได้อยู่สุดที่ไหนสักที่อยู่แล้ว ก็จะบอกลูกว่าไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนก็ไม่ต้องโม้ เพราะมาที่นี่ได้ก็แน่ทุกคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่มีมากกว่าเราก็อาจจะมี หรือคนที่เขาไม่ได้มีเท่าเรา ยูไปพูดยูก็ไปทำให้เขารู้สึกไม่ดี เราไม่พูดเรื่องนี้กัน แล้วยูเป็นเด็ก ไม่ใช่เวลาที่ยูจะต้องมาให้คุณค่ากับเรื่องแบบนี้ ฝึกให้เขาให้คุณค่าเรื่องอื่นดีกว่า เขาเข้าใจ บางทีเด็กภูมิใจอะไรก็จะพูดไปเรื่อย เราจะบอกเขาว่ายูไม่ต้องไปโม้นะ เพราะเพื่อนยูอาจจะมีคนที่แย่กว่ายูอีกมากมาย”