“เจนนี่” โต้ข่าวบูธล่ม ยันไม่มีลูกค้าขอยกเลิก แต่ยอมรับลดสโคปงานพันล้าน เหลือ 100 บูธ!

“เจนนี่ ได้หมดฯ” โต้ถูกลูกค้ายกเลิกบูธ วอนอย่าเชื่อตามข่าว ถ้าถูกยกเลิกจะชี้แจงเอง แต่ยอมรับลดโคปงาน รับแค่ 100 ล้าน 100 บูธ จาก 1 พันบูธ จัดในห้างดัง ฟุ้งตอนนี้เหลือไม่ถึง 20 บูธแล้ว ยอมให้โดนด่าทำไม่ได้อย่างที่พูด ดีกว่าเอาเงินมาพันล้านแล้วทำไม่ได้ โดนด่าทีหลัง
หลังมีเพจดังเสนอข่าวว่าตอนนี้ลูกค้าแห่ยกเลิกบูธที่เคยจองกับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เหตุระยะหลังๆ ยอดขายไม่ปังเหมือนเดิม ยอดคนดูไลฟ์จากหลักแสนเหลือแค่หลักพัน
ล่าสุด เจนนี่ ได้เผยถึงประเด็นนี้ระหว่างไลฟ์ขายของ ยันไม่มีบูธไหนยกเลิก แต่ยอมรับลดสโคปงาน จาก 1,000 บูธ เหลือ 100 บูธ ตามคำแนะนำของพี่สาวนักธุรกิจที่รวยมากรายหนึ่ง ยอมรับตอนที่คิดครั้งแรก เพราะหัวไว คิดการณ์ใหญ่ มั่นใจถ้าทำจริง ดรามาฉ่ำแน่นอน
“บูธตอนนี้ยังไม่มีแบรนด์ไหนยกเลิกนะคะ อย่าไปเชื่อตามข่าว ถ้ายังไม่มีหลักฐานออกมา ถ้าแบรนด์ไหนยกเลิกพวกเราชี้แจงเองแน่นอน สรุปคือเราจัดในห้าง หนูได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านนึง เขาเป็นนักธุรกิจที่รวยมากๆ เขาสอนหนู แนะนำหนูว่า เจนฟังพี่นะ ทำครั้งแรกในชีวิต เอาสโคปที่เราไหว แล้วลูกค้าทั้ง 100 คนของเรา ไม่ต้องถึงพันหรอกให้เขาสบายใจ ให้เขารู้สึกดีกับการเต็มที่ของเราที่สุด
ถ้าวันนี้เราเปิดบูธ 1 พันบูธจริงๆ เจนเดินไม่ไหว เจนเดินแบบรีบ เขาไม่โอเคนะ แต่ถ้า 100 บูธ จากปกติเราจะไปเดินบูธละ 5 นาที เพิ่มไปเลยบูธละครึ่งชม.ต่อ 1 รอบ แล้วให้ 2 รอบ แล้วให้อยู่กลางห้าง แปลว่าถ้าเจนนี่ไม่เดินไปที่บูธ มีลูกค้ามา เราเลือกห้างดังด้วยนะ โอเค ค่าเช่าที่ในห้างแพงกว่าในฮอลล์ เราก็ยังโอเค เอาในห้าง แต่สถานที่จำกัด บูธไม่สามารถทำจำนวนเยอะแบบที่เจนนี่คิดไว้ ซึ่งตอนแรกที่เจนนี่คิดไว้ เราเป็นวัยรุ่นหัวไว เราอยากทำอะไรเราก็คิดไว้ก่อน สุดท้ายพอทุกอย่างเกิดขึ้นจริง เราจะเห็นแล้วว่าอันไหนทำได้ อันไหนทำไม่ได้ ถามว่าวันนี้เราสามารถเปิดรับบูธได้ถึงพันบูธไหม เราก็ยังเปิดรับได้ แต่ดรามาฉ่ำแน่นอน เพราะพี่เขาบอกว่าเธอดูแลไม่หมดอยู่แล้ว
แต่ถ้าวันนี้ 100 คน เธอทำให้เขาสบายใจทุกคน เธอทำมันเต็มที่ เขาตามไปทุกจังหวัดอยู่แล้ว พอเป็นจำนวนที่น้อย พอคนที่ไม่ได้ซื้อกับเรา เขาอาจคิดว่าเฮ้ย ถ้ามันปัง มันดี รอบต่อไปต้องรีบจองนะ อีกอย่างในห้าง อย่างน้อยคนมาเดินห้างอยู่แล้ว นี่คือออฟไลน์ แล้วไหนจะออนไลน์จากพวกเราอีก ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเปิดบูธในห้าง แล้วศิลปินไปลงทั้ง 12 วัน ส่วนไลฟ์สดไม่สามารถไลฟ์ได้ 24 ชม. เพราะห้างมันมีเปิดปิด แต่สิ่งที่จะทดแทนได้คือตอนแรกหนูจะไปบูธละ 5 นาที แต่ตอนนี้หนูจะไปบูธละครึ่งชม.แล้วอินฟลูฯ ใกล้ตัวที่มีชื่อเสียง เราจะดึงไปช่วยงานตรงนี้ทั้งหมด หนูก็รับฟังผู้ใหญ่มา หนูอยากทำตามที่เขาแนะนำ เพราะเขาคือนักธุรกิจเขาขายได้เป็นหลายล้านเลย เราต้องฟัง เราอย่าดื้อ เราอย่าสวนกระแส
ก่อนหน้านี้หนูไม่ได้ดื้อ ไม่ได้สวนกระแส แต่ด้วยความที่เราไม่เคยทำ หนูคิดการณ์ไกลว่ามันสามารถทำได้ ก็โอเครอเลยนะคะ ม.ค.นี้ หนูมีสองช้อยส์สุดท้ายแล้วในห้าง รอเคาะนิดเดียวเรื่องวันเวลา อีกอย่างหนูสบายใจขึ้นด้วยนะ ถ้าลูกค้า 100 คนเราช่วยเขาเต็มที่ เราโอเคเลย การันตียอดขายไหม ไม่การันตีแน่นอนค่ะ ถ้าวันนี้เจนนี่การันตียอดขายให้ทุกคน หนูไม่ต้องรับงานทุกคนเลย หนูหาอะไรมาขายเองก็ได้ ถ้าหนูขายเก่งขนาดนั้น
ใครมีอะไรดีๆ อยากแนะนำหนูยินดี หนูไม่ปิดรับใครเลย ความคิดหลายฝ่ายมันดีกว่าคิดคนเดียวแน่นอน ขอบคุณพี่นักธุรกิจด้วยที่แนะนำหนูมา ทำให้เราเติบโต หนูก็รับแค่ 100 ล้าน 100 บูธ ซึ่งตอนนี้พูดจากใจเลยว่า เหลือไม่ถึง 20 บูธแล้ว ก็ลอง 100 บูธก่อน ถ้ามันดี มันปังรอบหน้าเราก็ทำได้อีก ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนอาจมองว่าสุดท้ายเธอก็ทำไม่ได้ตามที่พูด โดนด่าตอนนี้ดีกว่าเอาเงินเขามาแล้วเป็นพันล้าน แล้วโดนด่าทีหลัง เงินพันล้านใครก็อยากได้ หนูก็อยากได้ ตอนนี้ทักมาเรื่องบูธเยอะมาก มีทีมงานวัดที่เคยซื้อเช่าที่วัดประมาณเกือบ 100 ร้าน รอว่าหนูจะอนุมัติเมื่อไหร่
แต่หนูเอา 100 บูธให้ยิ่งใหญ่ก่อน แล้วเราทำครั้งแรก เป็นไปไม่ได้จะทำให้ 1 พันร้านเวิร์กขนาดนั้น โอเค ก่อนหน้านี้เรามั่นใจว่าเราทำได้ เพราะอยู่ในช่วงที่กระแสกำลังแรง ทุกอย่างกำลังเข้ามาพร้อมกัน แต่ ณ วันนี้ ยินดีและขอบคุณที่พี่สาวให้คำแนะนำมา ก็ต้องบอกว่าเหลือประมาณ 20 บูธสุดท้าย ลดสโคป บูธฟรีอาจ 10 บูธต่อ 1 งาน
แต่ถ้าปังรอบหน้าก็จัดอีก กรุงเทพฯ อีก ทำเท่าที่ไหวที่สบายใจ ทำแบบที่เขาบอกดีกว่าว่าเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ทำไปแล้ว 5 ปีมันยังปัง เธอทำไปเลยพันบูธหมื่นบูธพี่ก็สนับสนุนเต็ม แล้วพี่คนนี้เขาซื้อบูธเจนนี่ 15 บูธ 15 ล้าน เราเชื่อเขาเถอะ เราเชื่อเขาดีที่สุด เขาเป็นนักธุรกิจ ขอบคุณมากๆ เลย ขอไม่เอ่ยชื่อเขา เดี๋ยวจะมองว่าเขาเป็นแบ็กหรือเปล่า แต่จริงๆ เขาเป็นพี่สาวที่ให้คำปรึกษา เขาเห็นถึงศักยภาพของเรา
เขาสงสารเราทุกครั้งที่เราเจอดรามา เพราะเขามองว่าเราเป็นคนมีความสามารถ เพียงแต่เราไม่มีกุนซือ ถ้าวันนี้หนูเดินในทางที่ถูกต้อง ยังไงหนูก็เจริญรุ่งเรือง เขาพูดแบบนี้เลย เขาบอกว่าตอนนี้ทำอะไรก็ให้ระมัดระวัง ใครเข้าหาก็ให้พยายามคัดหน่อย เพราะวันที่เรามีประโยชน์ มีชื่อเสียงเป็นธรรมดาที่คนจะโน่นนี่นั่น ค่อยๆ ทำ แล้วอย่าปิดกั้น ก็ขอบคุณที่เห็นศักยภาพ หนูดีใจมากๆ”