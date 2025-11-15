“มิกค์ ทองระย้า” ตบมุกฮา ยืนหนึ่งพระเอกช่อง 7 เพราะยืนอยู่คนเดียว!

“มิกค์ ทองระย้า” เหลือสัญญาช่อง 7 อีกปีกว่าๆ ยังแฮปปี้ไม่คิดเรื่องอิสระ ตบมุกฮา เป็นพระเอกยืนหนึ่ง เพราะยืนอยู่คนเดียว บอกมีบทอะไรโยนมาเลย เล่นคนเดียวก็ได้ จะทำให้เต็มที่ พร้อมเล่นซีรีส์วาย แต่คิดว่าหาคู่จิ้นยาก ปล่อยภาพแซบจนไอจีไฟลุก มีช่วงปล่อยตัวลงพุง แต่กู้ร่างไม่ยาก ยังไม่พอใจหุ่น ยังดีได้กว่านี้
เป็นพระเอกยืนหนึ่งของช่อง 7 ไปแล้วในตอนนี้ สำหรับ “มิกค์ ทองระย้า”ล่าสุดมีละครถึง 2 เรื่อง ที่ผ่านมาละครก็ไม่เคยขาด ในส่วนสัญญาที่เหลืออีกแค่ปีกว่าๆ มิกค์เผยว่าได้มองว่าจะต้องอิสระหรือไม่อิสระ ตอนนี้ทำงานให้เต็มที่ ก่อนตบมุกฮา เป็นพระเอกยืนหนึ่ง เพราะยืนอยู่คนเดียว
“ตอนนี้พรหมพยศเข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับ ใกล้ปิดแล้ว แล้วจะมีแผนรักฉบับร้ายต่อเลย ทุกวันจันทร์-อังคาร ทางช่อง 7HD เหมือนเดิม เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.แผนรักฉบับร้ายเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ ละครก็ต่อเนื่องตลอด ทางช่องก็ยังป้อนงานให้เราตลอด เราก็ยินดีและขอบคุณที่ยังป้อนงานดีๆ ให้เราตลอด เราก็ทำเต็มที่
ส่วนที่มองว่าเป็นพระเอกยืนหนึ่ง ยืนอยู่คนเดียว ไม่มีใครยืนเป็นเพื่อนเหรอ (หัวเราะ) ก็มีคนยืนอยู่ด้วยกันเยอะๆคงไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวหรอก มีคนยืนอยู่ด้วยกัน ก็พยายามจะยืนให้แข็งแรงครับ น้องๆ ที่เข้ามาก็โอเค ทุกคนน่ารัก ตั้งใจทำงานเต็มที่ ผมก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับน้องๆ ให้ได้เต็มที่ครับ”
ยังแฮปปี้กับช่อง 7 ส่วนสัญญาเหลือปีกว่า ขำๆ โยนงานมาได้เลย เล่นคนเดียวก็ได้
“ตอนนี้สัญญาเหลืออีกปีกว่าๆ ครับ ตอนนี้เราก็ยังแฮปปี้กับช่อง 7HD อยู่ครับ (หัวเราะ) ผมว่าคำว่านักแสดงอิสระมันก็หลายมุมมอง บางคนก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทำได้หลายแบบ แต่บางคนก็มองว่าอาจเป็นอะไรที่ต้องมีการแข่งขันเยอะ เพราะข้างนอกทุกคนก็มีนักแสดงใหม่ๆ ขึ้นมาเยอะ ผมว่ามองได้หลายแบบ ผมว่าอยู่ที่ตัวเราเองด้วย ว่าเราจะปรับตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีได้ขนาดไหน
ส่วนที่ถามว่าคิดอะไรไม่ออกบอกมิกค์ ให้มิกค์ดันเด็กใหม่ โยนงานมาเลยครับ ผมเล่นคนเดียวก็ได้ครับ (หัวเราะ) ผมมองว่างานมีหลายแบบ เขาก็มองงานที่เหมาะสมกับเราด้วย แต่หลายๆ งานที่โยนมา ผมก็คิดว่าโอเคเราสามารถทำได้ เราก็ทำเต็มที่”
พร้อมเล่นซีรีส์วาย แต่คิดว่าหาคู่ที่ลงตัวยาก
“ช่องปรับเป็นวายมากขึ้น ผู้จัดในช่องยังไม่ได้ชวนเราครับ คงด้วยคาแรกเตอร์ด้วยหรือเปล่า แต่ถ้ามีโอกาสผมก็โอเค ผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรตรงนี้ แต่คงหาคู่ที่เหมาะกับผมยากนิดนึง ผมก็สูงด้วย ต้องดูเรื่องเคมี พระเอกในช่องก็สูงหลายคน ใครครับ กับหลุยส์ เฮสดาร์ซันเหรอ (หัวเราะ)”
อวดแซบไฟลุก ไอจีร้อน แต่ยังไม่พอใจรูปร่าง ลั่นเคยปล่อยตัวลงพุง แต่กู้ร่างคืนได้
“ถ้าผมไม่รีบลง เดี๋ยวพี่ตุ๊ วอลุ่มจะลงหมด จนผมไม่มีอะไรลง (หัวเราะ) วันนี้พี่ตุ๊เขาปล่อยรูปที่ไปมัลดีฟส์ด้วยกันมา โอเค ภาพสวย มีความเป็นธรรมชาติ ช่วงนั้นเราก็ออกกำลังกาย มีโชว์รูปร่างบ้างนิดหน่อย ผมก็งงว่าชมพูมาจากไหน (หัวเราะ) กว่าจะได้ร่างนี้ก็ต้องมีวินัย เรื่องการกิน การออกกำลังกาย แต่สำหรับผมไม่ค่อยพอใจในรูปร่างเท่าไหร่ มันยังได้อีกครับ แต่ก็อาจต้องใช้เวลา เราทำงานไปด้วย ออกกำลังกายไปด้วย บางทีเวลาไม่เต็มที่ในการออกกำลังกาย ต้องค่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆ ส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอใจ มันสามารถได้อีกครับ แต่ต้องค่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆ
ส่วนจะรวมเป็นโฟโต้บุ๊กไหม มีรับจองไหม (หัวเราะ) ถ้าไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้ว ก็ไม่แน่ครับ เป็นความคิดที่ดี ผมค่อนข้างห้ามเรื่องทานยาก ชอบหาอะไรอร่อยๆ ทาน ก็ยากตรงนี้ด้วย ตอนนี้กำลังค่อยๆ ลดอาหาร ปรับอาหารให้เข้ากับการออกกำลังกายของเรา เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น มีช่วงก่อนหน้านี้ปล่อยตัวหายไปหมดเลย ลงพุงก็มี ชิมก๋วยเตี๋ยวเยอะ ช่วงเปิดร้าน (หัวเราะ) ก็กู้ร่างยากนิดนึงครับ แต่สองสามเดือนที่ผ่านมาก็น่าจะโอเคขึ้น ก็กู้ร่างได้อยู่ ถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่ก็ทำได้
ไฟลุกในไอจีตลอดเวลา ก็ดีใจที่หลายๆ คอมเมนต์บอกว่าเราดูแลรูปร่างดี ผมไปมัลดีฟส์กับพี่ตุ๊มาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว กับตอนนี้มีคนเอารูปมาเทียบกัน ก็บอกว่าโอเคนะ เรายังเหมือนเดิม ดูแลตัวเองดี เพื่อนๆ อินบ็อกซ์มาแซว ยังไม่มีคนอินบ็อกซ์มาแปลกๆ ก็ขอบคุณมากๆ ครับ ผมจะพยายามดูแลรูปร่างให้คุ้มกับไฟลุกที่ส่งมาครับ (หัวเราะ)”