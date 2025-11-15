คู่เวร! “เป็ก-ธัญญ่า” ปริศนาเชียงใหม่ สู่ปมร้าว ลดสถานะเพราะนอกใจ!?

ไม่มีคู่รักคู่ไหนในวงการบันเทิงไทยที่จะถูกจับตามองและกล่าวถึงอย่างเข้มข้นเท่ากับคู่ของ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เรื่องราวความรักของทั้งคู่เต็มไปด้วยหนามของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้ธัญญ่ากลายเป็น “เมียหลวงลวงสังหาร” ผู้ยืนหยัดปกป้องสถานะของตัวเองและลูกสาวจาก “มือที่สาม”
จุดเริ่มต้นหวาน...และปมขัดแย้งที่ติดตัวมา
เป็ก สัณณ์ชัย ชอบ ธัญญ่ามานานจากการที่ได้ธัญญ่าในละครเรื่องหนึ่ง เป็กจึงขอเบอร์โทรศัพท์ธัญญ่าผ่าน “เจ เจตริน วรรธนะสิน” จุดที่ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นคือตอนที่ธัญญ่าจะซื้อรถ เจจึงแนะนำให้คุยกับเป็ก เพราะเป็กทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งเป็กลดราคาให้แบบแทบให้ไปเลย คิดอย่างเดียวต้องจีบให้ได้ ต่อมาเป็กทำคอนเสิร์ต “หนุ่ม อำพล” มีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ เป็กจึงใช้วิธีจ้างธัญญ่าเป็นพิธีกรทัวร์คอนเสิร์ตทุกจังหวัด หวังให้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน คอนเสิร์ตจะเจ๊งก็ไม่เป็นไร แต่ขอมีโอกาสได้ใกล้ชิดและจีบเธอ
ทั้งคู่คบกันโดย “เป็นแฟนกันโดยปริยาย” ไม่ได้มีการขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ เป็กเป็นฝ่ายพูดเรื่องแต่งงานบ่อยครั้ง จนธัญญ่าบอกให้ไปขอพ่อแม่ที่อเมริกา เป็กจึงบินไปขอธัญญ่า เป็กเอ่ยปากชมภรรยาว่าเป็นคนที่ซัปพอร์ตในทุกเรื่อง ให้อภัยคนง่าย
ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและมีพยานรักคือ “น้องลียา” ลูกสาวที่เกิดมาจากการอุ้มบุญ โดยพี่สาวธัญญ่าเป็นผู้ตั้งครรภ์แทน ตั้งแต่ช่วงแรกคบจนถึงปัจจุบัน ปัญหาเดียวที่เป็นเหมือนคลื่นยักษ์ซัดชีวิตคู่คือ “เรื่องผู้หญิง” หรือการ “นอกใจ” ของฝ่ายชาย การที่ธัญญ่าต้องเผชิญกับเรื่องราวซ้ำๆ ทำให้เธอต้องปรับตัวจากภรรยาที่อ่อนโยนกลายเป็น “เมียหลวง” ที่พร้อมปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอย่างถึงที่สุด
พี่ใหญ่ใจถึง เจ้าพ่อธุรกิจ
เป็กเป็นชายหนุ่มที่มากไปด้วยเสน่ห์ รวย ใจถึง เป็นนักธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในเครือ SE Biz Group ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีทั้งที่บริหารเองและที่ทำร่วมกับครอบครัว รวมถึงภรรยาอย่างธัญญ่า ธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจในเครือ SE Biz Group (ธุรกิจหลัก) กลุ่มธุรกิจนี้มีรายได้ต่อปีในหลักพันล้านบาท และครอบคลุมหลายหมวดหมู่ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics), ธุรกิจความงามและสุขภาพ (เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BB คลินิกบิวตี้เซ็นเตอร์ ซึ่งน้องสาวดูแล และธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามที่ทำร่วมกับธัญญ่า), ธุรกิจสื่อฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล การพัฒนาคอนเทนต์, บริษัทที่ดูแลด้านสื่อดิจิทัลมีเดีย และเว็บไซต์ข่าว Matem.com), การเงินและที่ปรึกษา, บันเทิง (เช่น ธุรกิจนายทุนหนัง), โรงแรมและการท่องเที่ยว, อพาร์ตเมนต์, ร้านอาหาร, เกมออนไลน์
ส่วนธุรกิจเฉพาะทางและร่วมทุน อาทิ ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอ (ESC Studio) เป็นสตูดิโอระดับร้อยล้านที่ให้บริการสถานที่เพื่อการถ่ายทำละคร ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และอื่นๆ โดยทั้งคู่ร่วมกันเป็นกรรมการบริหาร, ธุรกิจตกแต่งรถยนต์ เป็นเจ้าของศูนย์บริการตกแต่งรถยนต์ ภายใต้ชื่อ RPM Motorsport และโชว์รูมรถหรู , ธุรกิจอาหาร เช่น ร้านอาหารสไตล์อเมริกัน และร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลี รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำร่วมกับธัญญ่า , บะหมี่มาเฟีย และยังมีอีกมากมาย เป็นบุคคลที่ล่ำซำคนหนึ่งของวงการ
ฉายา “มาเฟีย” ของเป็ก ไม่ได้มาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย แต่มาจากปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ สปอต เท่ ไม่คิดเล็กคิดน้อย และประวัติในช่วงวัยรุ่นที่เป็กยอมรับว่าเคยมีเรื่อง “ต่อยตี” มีเพื่อนฝูงพรรคพวกมากมายในวงการที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็มีความเด็ดขาดและมีความรับผิดชอบ ทำให้สไตล์โดยรวมดูเป็นผู้นำหรือผู้มีอิทธิพล ซึ่งนำไปสู่การถูกมองว่าเป็นสไตล์ของมาเฟีย
ปฏิบัติการ “ลวงสังหาร” และการจัดการอย่างเด็ดขาด
ฉายา “เมียหลวงลวงสังหาร” ของธัญญ่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากความเด็ดขาดในการรับมือกับปัญหาที่ธัญญ่าแสดงออกต่อสาธารณะ
ในช่วงที่ความสัมพันธ์ตึงเครียดที่สุด ธัญญ่าเลือกที่จะออกมาเปิดเผยและจัดการกับบุคคลที่สามอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเมื่อมีการล้ำเส้นเข้ามาถึง “น้องลียา” ลูกสาวของเธอ การตอบโต้ที่ชัดเจนและมีหลักฐาน ทำให้บุคคลที่สามต้องถอยร่นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธัญญ่ากลายเป็น “เมียหลวงแห่งชาติ” ที่ได้รับกำลังใจและคำชื่นชมจากสังคมในเรื่องความเข้มแข็ง
เป็กมีท่าทีที่เกรงใจและนอบน้อมต่อธัญญ่า คนส่วนใหญ่จึงมองว่า “เป็กกลัวธัญญ่า” หลายเหตุการณ์ที่เกิดปัญหามือที่สาม เป็กมักเลือกที่จะยืนยันสถานะของธัญญ่าในฐานะ “แม่ของลูก” สะท้อนภาพลักษณ์ของธัญญ่าที่เข้มแข็งและมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นความเกรงใจและให้เกียรติในฐานะภรรยาและแม่ของลูก
เป็กได้เซ็นพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมด ให้แก่ น้องลียา ในช่วงที่บวชปี 60-61 ซึ่งธัญญ่านำมาใช้เตือนบุคคลที่สามว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของลูกสาว ไม่ใช่ของเป็กอีกต่อไป ธัญญ่าบอก “ตอนนี้เป็กจนมาก ไม่มีเงินแล้ว” เป็กมอบความมั่งคงทางการเงินให้ลูกไปหมดแล้ว
ครั้งนี้เหมือนเป็กถอดเขี้ยวเล็บ ทำอะไรอยู่ในกรอบ และระวังเรื่องที่จะทำให้เป็นเรื่อง เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นไปกระทบกับ น้องลียา ซึ่งกำลังอยู่ในวัยที่ต้องเข้าสังคมและเรียนรู้ ลดละเลิกปาร์ตี้ เข้าสู่เส้นทางธรรม บวชมาแล้วถึง 5 ครั้ง เพื่อช่วยในการดึงสติและทบทวนการใช้ชีวิต
ในระยะหลัง เป็กล้างภาพเจ้าชู้ กลายเป็นคนรักเมีย ผันตัวมาทำธุรกิจและร่วมงานกับธัญญ่าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการไลฟ์สดขายสินค้าและการเป็น “พ่อค้าออนไลน์” ซึ่งเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน เริ่มทำช่อง YouTube “คนละเป๊ก” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต บทเรียนของการเป็นผู้ชายเจ้าชู้ และการใช้ชีวิตคู่ เพื่อเป็นวิทยาทานหรือข้อคิดให้กับรุ่นน้องหรือผู้ชายคนอื่นๆ ซึ่งเป็นการยอมรับและนำประสบการณ์ที่เป็นปัญหาในอดีตมาใช้ในทางบวก
เป็กได้เปลี่ยนจากชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยง มาเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและความรับผิดชอบ โดยมีแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดคือน้องลียา รวมถึงการตระหนักว่าเขาไม่สามารถขาดธัญญ่าไปจากชีวิตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
บททดสอบล่าสุด...จาก “อเมริกา” ถึง “เชียงใหม่”
ปัญหาเดียวที่ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันมาตลอด 20 ปี คือ “เรื่องผู้หญิง” ธัญญ่าเคยแฉสามี มีคนดูแลหลายคน ถึงขั้นบอกว่า “สองมือยังไม่พอ” โดยเจ้าตัวยอมรับและปรับทัศนคติให้อยู่ร่วมกันได้ ตราบใดที่คนเหล่านั้นอยู่ในสถานะที่เธอรับรู้และ ไม่ล้ำเส้น เข้ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวหรือลูกสาว
แม้จะผ่านศึกมาหลายระลอก แต่ปัญหาล่าสุดได้นำไปสู่การประกาศลดสถานะอย่างเป็นทางการ โดยมีชนวนเหตุที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางผ่านธัญญ่า ที่ตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนถึงการเดินทางไปเชียงใหม่ของเป็ก และการพาดพิงถึงปัญหาในอดีตที่เชื่อมโยงกับทริปอเมริกา ที่ธัญญ่าถามอย่างมีนัยยะว่า “คนเดิมไหม?” ด้านเป็กก็เลี่ยงไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้
การประกาศลดสถานะของธัญญ่า แม้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของลูกผู้หญิง แต่ด้วยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ เจอบททดสอบที่ซ้ำซากเรื่องการนอกใจ ในวันที่ตัดสินใจเหลือสถานะแค่พ่อแม่ของลูก ธัญญ่าไม่มีท่าทีฟูมฟาย ซ้ำมีสปิริตทำงานร่วมกัน ธัญญ่ายังมีการหยอกเอินเป็กว่าถึงขั้นกินข้าวไม่ลง ซึ่งเป็กก็ยอมรับตรงๆ ว่าตรอมใจกับความเด็ดขาดของเมียในครั้งนี้ แต่ยืนยันว่าเป็นการประกาศลดสถานะฝ่ายเดียวของธัญญ่า
คู่เวรคู่กรรมที่ผูกพันด้วยคำว่า “ครอบครัว”
เรื่องราวของเป็กและธัญญ่าคือภาพสะท้อนของชีวิตคู่ที่ซับซ้อนและเปราะบาง แม้จะมีปัญหานอกใจเป็นรอยร้าวที่ใหญ่ที่สุด แต่ความผูกพันที่เป็กเรียกว่า “คู่เวรคู่กรรม” ก็ทำให้ทั้งสองคนยังคงตัดกันไม่ขาด โดยยึดความรักที่มอบให้แก่ลูกเป็นที่ตั้ง