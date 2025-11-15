“วีนา” เข้าใจคนติเรื่องชุด สัญญาจากนี้จะไม่ทำให้น้อยหน้าใคร เชื่อ MUO มีความแฟร์มากพอ จะไม่นำดรามามาโยงกับการกับตัดสิน

“วีนา” ลั่นพร้อมทั้งใจและกาย ให้ทุกคนวางใจได้เลย เข้าใจคอมเมนต์เรื่องชุด จะปรับปรุงและพัฒนา เผยจริงๆ มี Lookbook แต่บางวันก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ ตอนนี้มีหลายทีมมาช่วยแล้ว จากนี้จะไม่ทำให้น้อยหน้าใคร ขอบคุณแฟนๆ เป็นห่วงและเอาใจช่วย แต่เชื่อมั่นว่าองค์มิสยูนิเวิร์ส จะมีความแฟร์มากพอ น่าจะไม่นำดรามา มาโยงกับการตัดสิน แฮปปี้เพื่อนนางงามชอบประเทศไทย ถึงขั้นอยากย้ายมาอยู่
เรียกว่าถูกวิจารณ์อยู่ไม่น้อย สำหรับชุดเก็บตัวของสาว “วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เพราะหลายคนมองว่ามันน่าจะสวยกว่านี้ได้อีก ล่าสุดมีโอกาสได้สัมภาษณ์วีนา หลังเสร็จสิ้นการเดินแฟชั่นโชว์ในรอบชุดว่ายน้ำ ที่โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส พัทยา เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมขอบคุณแฟนๆ นางงามที่เป็นห่วงและเอาใจช่วย หลังกลัวว่าดรามาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกอง Miss Universe 2025 จะทำให้ตัวเธอได้รับผลกระทบในการประกวด
“วันนี้รอบชุดว่ายน้ำสนุกมากๆ เลยนะคะ เราจัดกันที่โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ที่พัทยานะคะ ก็ดีใจมากๆ ที่ได้มาเดินที่นี่ ตระการตามากๆ มีแต่ความสุข ความสนุกสนาน วีนาเลยอยากจะให้ออกมาดูแล้วมีความสุขที่สุดค่ะ ถามว่าพอใจกับผลงานของตัวเองไหม ก็พอใจนะคะ แต่ว่ายังไม่ให้คะแนนเต็มแน่นอน เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวพรีลิมต้องเพิ่มได้กว่านี้ค่ะ ต้องใส่สุดมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ เพราะเป้าหมายของจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน แล้วก็อยากจะคว้าตำแหน่งสูงสุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้กั๊กนะ ถือว่าเอ็นจอยค่ะ เพราะเป็นแฟชั่นโชว์แรกตั้งแต่ประกวดมา แล้วก็เป็นการเดินบนรันเวย์แรกด้วย เลยอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุด”
ใจพร้อม กายพร้อม ทุกคนวางใจได้เลย
“จิตใจวีนาพร้อมมากๆ เลย ร่างกายก็พร้อมมากๆ ถึงแม้ว่าจะนอนดึกบ้างก็พร้อมสู้ ทีนี้เรื่องของธีมงาน ที่ผ่านมาอาจจะมีขึ้นๆ ลงๆ บ้าง แต่ตอนนี้พร้อมแล้ว ก็อยากจะให้ทุกวางใจได้เลยว่าสายสะพายไทยแลนด์เนี่ยเราทำกันเต็มที่มากๆ จริงๆ จะไม่ยอมให้น้อยหน้ากว่าใครเลยค่ะ”
ตอบดรามาเรื่องชุด แล้วแต่คนชอบ จริงๆ มี Lookbook แต่บางทีก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์
“มันก็มีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสไตลิสต์เอง หรือว่าใครหลายๆ คน คนดูก็ชอบไม่เหมือนกัน แต่วีนาก็เห็นแล้วอยากจะปรับปรุงนะคะ แล้วก็พัฒนา ทำให้สายสะพายไทยแลนด์เนี่ยโดดเด่นมากที่สุดค่ะ จริงๆ Lookbook มีถ่ายนะคะ แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายทุกลุค แล้วก็ที่เราถ่ายไว้ เป็นการวางเป็นตารางรายวันของเราเองด้วย แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย อาจจะปล่อยมาแค่บางวัน เดี๋ยวรอดูในอนาคต ก็จะมีหลายๆ รูปปล่อยออกมาอีก ที่ถ่ายไว้ค่ะ
คือจริงๆ เรามีชุดที่วางไว้แล้ว แล้วก็มีชุดสำรองอีกทีหนึ่ง เผื่อว่าสถานการณ์หน้างานเปลี่ยนแปลงไป บางวันก็เลยอาจจะไม่ใช่ชุดที่เราวางไว้ พอเราเปลี่ยนปุ๊บ เราก็จะไม่ได้ปล่อยรูปนั้น อาจจะเป็นในอนาคตที่เราย้ายไปอยู่วันอื่น บางวันเช่นฝนตก ต้องเดินบนหญ้า เราก็ต้องเปลี่ยนชุดตามสถานการณ์”
เข้าใจคอมเมนต์เรื่องชุด ต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบ แต่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
“วีนามองว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปค่ะ สุดท้ายแล้ววีนาก็ต้องโฟกัสว่าเรามาประกวดเนี่ย เพื่อทำหน้าที่ของสายสะพายไทยแลนด์ให้ดีที่สุด มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบค่ะ แต่สุดท้ายเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำเต็มที่แล้ว แล้ววีนาก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเราจะไม่ยอมแพ้เลย ไม่ว่าวันไหนเราจะมีแบบว่าชุดไม่สวยบ้าง คนไม่ชอบบ้าง แต่วันต่อมาเราก็จะทำให้มันดีขึ้น แล้วกราฟมันก็จะกลับมาพุ่งเหมือนเดิม”
ยอมรับบางชุดต้องใส่เลยทั้งที่ยังไม่ได้ลอง เพราะต้องเปลี่ยนสีและตัดใหม่ จากสถานการณ์ในประเทศ
“จริงๆ ต้องบอกตามตรง ว่ามีบางชุดที่แบบว่า…อาจจะล่าช้าในเรื่องของการตัดนิดหน่อย บอกตรงๆ ว่าเหตุการณ์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ทำให้บางชุดเราต้องเปลี่ยนสี แล้วก็ต้องตัดใหม่ ทีนี้อาจจะไม่มีเวลาได้ลอง แล้วก็รีบนำมาใส่เลย บางชุดก็อาจจะยังไม่เรียบร้อย ตรงนี้ก็ต้องขอโทษด้วย แต่ว่าในอนาคตเราจะดูกันให้แน่ชัด และไม่ปล่อยแบบนั้นออกมาแน่นอนค่ะ”
ขอบคุณแฟนๆ นางงามเป็นห่วงและเอาใจช่วย จะไม่ทำให้ประเทศไทยน้อยหน้าใคร
“ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วง แล้วก็ไว้วางใจวีนา ตอนนี้มีหลายทีมเข้ามาช่วยแล้ว วีนาก็อยากจะทำให้เต็มที่ ทุกวันหลังจากนี้ต่อไป จะมีสำรองตลอด และจะไม่ทำให้ประเทศไทยน้อยหน้าที่ไหนเลย อยากจะให้ทุกคนตามเชียร์ด้วยนะคะ”
เชื่อมั่นในองค์กร ว่ามีความแฟร์มากพอ น่าจะไม่เอาเรื่องดรามา มาเกี่ยวโยงกับการประกวด
“วีนาเชื่อมั่นในองค์กรแล้วกันค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆ ดรามาเกิดขึ้น แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผู้เข้าประกวดกับผู้บริหาร หรือว่าบุคลากรอื่นๆ ในองค์กร น่าจะไม่นำมาเกี่ยวโยงกับการประกวด แล้ววีนาเองในฐานะตัวแทน ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดจริงๆ สุดท้ายแล้วถ้าเขาอยากจะเลือกวีนา เขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่วีนาเป็น และความสามารถที่วีนามี แล้วดรามาทั้งหมด สุดท้ายมันก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันบ้าง ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว อยากให้ทุกคนมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
วีนามองว่าเขาน่าจะมีความแฟร์มากพอค่ะ เพราะองค์กรมิสยูนิเวิร์สมีมาหลายปีแล้ว แล้วเขาอยากจะเลือกคนที่พร้อมที่สุดจริงๆ สิ่งที่เขาอยากสนับสนุนคือความเท่าเทียม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้ววีนาก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้น ว่าจนถึงวันสุดท้ายแล้ว ถ้าวีนาทำได้ดีที่สุด วีนาก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้เขาตัดสินใจค่ะ”
ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยแนะนำเพื่อนๆ นางงามทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่
“เยอะมาก ด้วยความที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มีอะไรหลายๆ อย่างเกิดขึ้น บางคนก็ยังไม่รู้ว่าโบว์จะต้องติดตอนไหน ก็เรื่องเล็กๆ จนถึงเรื่องใหญ่ๆ ค่ะ หลายๆ คนก็ขาดอุปกรณ์อะไรบางอย่าง เราก็ช่วยบอกให้ว่าต้องสั่งจากไหน ซื้อจากไหน ช่วยแนะนำสถานที่ แนะนำอาหาร เพราะหลายๆ คนเขาก็ไม่เคยทานอาหารไทย แต่ว่าสิ่งที่ได้รับมาคือเขาชอบมากๆ อย่างแรกคือคนไทยเฟรนด์ลี่มากๆ ยิ้มและทำให้เขารู้สึกอบอุ่น อย่างที่สองคืออาหารอร่อยมาก อันนี้วีนาดีใจมากๆ เป็นสิ่งที่วีนาไม่ต้องแนะนำเลย เขาสามารถเห็นได้ด้วยตัวของเขาเอง”
ดีใจและภูมิใจมาก ที่มีคนหลงรักประเทศไทย บางคนถึงขั้นอยากย้ายประเทศ
“มีบางคนบอกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลย เขาบอกว่าเขามาแล้วเขาชอบมาก อยากย้ายมาอยู่ประเทศไทยเลย วีนาก็ดีใจมาก เพราะเราเองในฐานะคนไทยคนหนึ่ง เรามองว่าที่นี่เป็นที่ที่เป็นบ้านของเราตลอดชีวิต แล้วคนเริ่มเห็นเหมือนกับเรา และรักประเทศไทยแบบที่เรารักเหมือนกัน ก็รู้สึกภูมิใจมากๆ ค่ะ แล้วก็สอนภาษาไทยเยอะมาก คำว่า ปังมาก เริ่ดมาก น่ารัก สวยมาก ก็เป็นศัพท์น่ารักๆ ที่เข้าใจได้”