“มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา” ขอบคุณคนไทยใจดีด้วย ไม่กดดันต้องได้มงฯ แค่ทำให้ดีที่สุด

“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา เปิดใจ ไม่กดดันตัวเองต้องได้มงฯ แค่ทำให้ดีที่สุดในทุกวัน เผยเคยมาไทยหลายครั้ง เพราะมีเพื่อนคนไทยเยอะ ขอบคุณทุกคนที่ใจดีด้วย ทำให้รู้สึกมีความสุข
แม้จะมีดรามาอยู่บ้างในระหว่างการเก็บตัว จนถึงขั้นต้องออกมาแก้ไขความเข้าใจผิด ว่าไม่ได้เป็นหลานสาวของ “พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และไม่เคยเจอกันสักครั้งเดียว แต่งานนี้สาว “ฟิยาตา” หรือ “ไท เนียรี โสเจียตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ก็พร้อมจะทำเต็มที่กับการประกวด Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทย โดยล่าสุดวันนี้ (14 พ.ย.) เธอได้เปิดใจกับทางทีมข่าว หลังเสร็จสิ้นการเดินแฟชั่นโชว์ในรอบชุดว่ายน้ำ ที่ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส พัทยา ว่าวันนี้ทั้งตื่นเต้น ทั้งลุ้น เพราะตอนแรกคิดว่าเป็นรอบซ้อม พร้อมขอบคุณทุกคนที่ใจดีกับเธอ เพราะมันทำให้รู้สึกมีความสุข
“เรื่องตลกคือ ตอนแรกฉันไม่รู้เลยว่านี่คือรอบจริง ฉันคิดว่ายังเป็นรอบซ้อมอยู่ ฉันก็แบบ…โอเค ชิลมาก แต่พอทุกคนเริ่มจริงจัง เตรียมตัวทุกอย่าง ฉันเลยแบบว่า เดี๋ยว! นี่รอบจริงแล้วเหรอ จะขึ้นโชว์จริงแล้วใช่ไหม ตอนนั้นฉันไม่มั่นใจเลย ตอนแรกก็ชิลค่ะ แต่พอเริ่มเดินจริงๆ ก็รู้สึกถึงแรงกดดัน ทั้งตื่นเต้น ทั้งลุ้นค่ะ”
ไม่กดดันตัวเองว่าต้องได้มงฯ แค่ทำให้ดีที่สุดในทุกวัน
“ฉันไม่ได้คิดว่าฉันต้องได้ หรือกดดันตัวเองแบบนั้น ฉันจะให้เวลากับตัวเอง เพราะถ้ากดดันเกินไป คุณจะทำไม่ได้ดีแน่นอน ตอนนี้ฉันแค่จะทำให้ดีที่สุดในทุกวัน วันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน นี่คือเป้าหมายของฉัน เรายังไม่โฟกัสอนาคตมากไป เพราะถ้าคุณคาดหวังอนาคตมากเกินไป แล้วไม่ได้ตามนั้น คุณจะยิ่งกดดันตัวเอง และทำผลงานได้ไม่ดี”
3 คำให้ตัวเองคือ Unstoppable, Lovely และ Confidence
“คำแรกที่โผล่ขึ้นมาเลยคือ Unstoppable หยุดฉันไม่ได้ ฉันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฉันไม่เคยหยุด ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง หรือมีคนสร้างอุปสรรคให้ฉันมากแค่ไหน ฉันจะเดินหน้าต่อ คำที่สองคือ Lovely น่ารัก อบอุ่น เพราะฉันมอบความรักให้ทุกคน คำที่สามคือ Confidence ความมั่นใจ เพราะฉันจะพูดกับคุณอย่างมั่นใจ และความมั่นใจมันจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาค่ะ”
เผยเคยมาประเทศไทยหลายครั้งแล้ว คิดว่าสภาพอากาศคล้ายกันกับกัมพูชา
“หลายครั้งค่ะ (ชอบอะไรในไทยบ้าง?) ฉันคิดว่าประเทศฉันกับไทยคล้ายกันทั้งเรื่องอากาศ และเวลา เราอยู่โซนเวลาเดียวกัน ทำให้เดินทางง่าย ไม่เหมือนไปยุโรปที่ต้องปรับเวลายากกว่า การเดินทางในเอเชียมันง่ายค่ะ”
มีโอกาสได้ไปเที่ยวมาหลายที่มาก เพราะมีเพื่อนคนไทยเยอะ
“ไปมาหลายที่มากค่ะ ก่อนมาประกวดฉันเคยมาไทยหลายครั้ง มีเพื่อนคนไทยเยอะด้วย พอเห็นว่าฉันมาที่นี่ เขาก็ส่งข้อความมาหา บอกว่าอยากเจอ แต่ฉันอยู่ในระหว่างแข่งขัน ก็เลยเข้าไปพบแบบนั้นไม่ได้ค่ะ (หวังว่าคุณจะสนุกกับการมาที่นี่นะ?) ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณจริงๆ ทุกคนใจดีมาก แบบนี้แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขค่ะ”