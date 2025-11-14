xs
xsm
sm
md
lg

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว! “กรณ์ ณรงค์เดช“ สวน “ณพ“ เอาคดีเก่าเล่าใหม่ให้คนสับสน ลั่น ”พ่อเกษม” ไม่มีเหตุผลต้องเป็นตัวแทนใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“กรณ์ ณรงค์เดช” พูดแทน “เกษม” ยืนยันคำพิพากษาศาลอาญา ลั่นความจริงมีหนึ่งเดียว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเป็นตัวแทนใคร กราบขอบคุณศาลอาญาและกระบวนการยุติธรรมที่มอบความเป็นธรรม

หลังจากเมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ศาลอาญา รัชดา ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีแดง 13494/2568 โดยศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งลงโทษจำคุกจำเลย “คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา” และ “ณพ ณรงค์เดช” คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ล่าสุดวันนี้ ฝ่าย “ณพ ณรงค์เดช” ได้ตั้งโต๊ะแถลง ยืนยันเจ้าของธุรกิจ วินด์ เอนเนอร์ยี่ ตัวจริงคือ คุณหญิงกอแก้ว ส่วน เกษม ณรงค์เดช เป็นแค่ตัวแทนออกหน้าที่ณพเลือกเพราะไว้ใจ พร้อมนำหลักฐานใหม่ที่อ้างว่ายังไม่ได้แสดงต่อศาล พร้อมยันว่าตนได้ชัยชนะจากศาลแพ่ง คดี พ.978/65 มายืนยัน ซึ่งตัดสินไปเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2568
 
หลังจากที่ กรณ์ ได้ชมการแถลงข่าวของ ณพ จบแล้ว ก็เปิดใจสั้นๆ ว่า..

“เราไม่ขอก้าวล่วงศาล แต่อยากให้ทราบว่าคดีแพ่ง ที่ถูกหยิบมากล่าวถึงในวันนี้นั้นได้ตัดสินไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ส่วนคดีอาญาที่ศาลสั่งจำคุกจำเลยไป เพิ่งตัดสินไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 พูดง่ายๆ คือเอาคดีเก่ามาเล่าใหม่ให้คนสับสน ซึ่งความจริงมีหนึ่งเดียวตามที่คุณพ่อพูดตั้งแต่วันแรก ว่าไม่เคยเซ็นโอนหุ้นดังกล่าว และไม่มีเหตุผลใดที่ต้องเป็นตัวแทนของใคร และหากจำเลยมีหลักฐานใหม่ขอให้นำส่งศาลเพื่อตรวจสอบ สวน

เรื่องความโปร่งใสในทุกกระบวนการของทุกหน่วยงานที่จำเลยได้กล่าวอ้างโดยยกข้อมูลมาเล่าแค่บางส่วนเพื่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและเล่าถึงในคดีที่จำเลยแพ้เท่านั้นในขณะที่หลายคดีที่จำเลยชนะจำเลยไม่มีข้อสงสัยใดๆ และน้อมรับชัยชนะโดยดี ก็ขอให้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ และให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต่อไป”






ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว! “กรณ์ ณรงค์เดช“ สวน “ณพ“ เอาคดีเก่าเล่าใหม่ให้คนสับสน ลั่น ”พ่อเกษม” ไม่มีเหตุผลต้องเป็นตัวแทนใคร
ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว! “กรณ์ ณรงค์เดช“ สวน “ณพ“ เอาคดีเก่าเล่าใหม่ให้คนสับสน ลั่น ”พ่อเกษม” ไม่มีเหตุผลต้องเป็นตัวแทนใคร
ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว! “กรณ์ ณรงค์เดช“ สวน “ณพ“ เอาคดีเก่าเล่าใหม่ให้คนสับสน ลั่น ”พ่อเกษม” ไม่มีเหตุผลต้องเป็นตัวแทนใคร
กำลังโหลดความคิดเห็น