ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว! “กรณ์ ณรงค์เดช“ สวน “ณพ“ เอาคดีเก่าเล่าใหม่ให้คนสับสน ลั่น ”พ่อเกษม” ไม่มีเหตุผลต้องเป็นตัวแทนใคร

“กรณ์ ณรงค์เดช” พูดแทน “เกษม” ยืนยันคำพิพากษาศาลอาญา ลั่นความจริงมีหนึ่งเดียว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเป็นตัวแทนใคร กราบขอบคุณศาลอาญาและกระบวนการยุติธรรมที่มอบความเป็นธรรม
หลังจากเมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ศาลอาญา รัชดา ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีแดง 13494/2568 โดยศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งลงโทษจำคุกจำเลย “คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา” และ “ณพ ณรงค์เดช” คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ล่าสุดวันนี้ ฝ่าย “ณพ ณรงค์เดช” ได้ตั้งโต๊ะแถลง ยืนยันเจ้าของธุรกิจ วินด์ เอนเนอร์ยี่ ตัวจริงคือ คุณหญิงกอแก้ว ส่วน เกษม ณรงค์เดช เป็นแค่ตัวแทนออกหน้าที่ณพเลือกเพราะไว้ใจ พร้อมนำหลักฐานใหม่ที่อ้างว่ายังไม่ได้แสดงต่อศาล พร้อมยันว่าตนได้ชัยชนะจากศาลแพ่ง คดี พ.978/65 มายืนยัน ซึ่งตัดสินไปเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2568
หลังจากที่ กรณ์ ได้ชมการแถลงข่าวของ ณพ จบแล้ว ก็เปิดใจสั้นๆ ว่า..
“เราไม่ขอก้าวล่วงศาล แต่อยากให้ทราบว่าคดีแพ่ง ที่ถูกหยิบมากล่าวถึงในวันนี้นั้นได้ตัดสินไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ส่วนคดีอาญาที่ศาลสั่งจำคุกจำเลยไป เพิ่งตัดสินไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 พูดง่ายๆ คือเอาคดีเก่ามาเล่าใหม่ให้คนสับสน ซึ่งความจริงมีหนึ่งเดียวตามที่คุณพ่อพูดตั้งแต่วันแรก ว่าไม่เคยเซ็นโอนหุ้นดังกล่าว และไม่มีเหตุผลใดที่ต้องเป็นตัวแทนของใคร และหากจำเลยมีหลักฐานใหม่ขอให้นำส่งศาลเพื่อตรวจสอบ สวน
เรื่องความโปร่งใสในทุกกระบวนการของทุกหน่วยงานที่จำเลยได้กล่าวอ้างโดยยกข้อมูลมาเล่าแค่บางส่วนเพื่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและเล่าถึงในคดีที่จำเลยแพ้เท่านั้นในขณะที่หลายคดีที่จำเลยชนะจำเลยไม่มีข้อสงสัยใดๆ และน้อมรับชัยชนะโดยดี ก็ขอให้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ และให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต่อไป”