‘แม่สิตางศุ์’ เผยเหตุสูญเสียจนเสียศูนย์ วันไร้เงิน รู้ชัดใครเป็นเพื่อนแท้ ‘บอย ธิติพร’ ถามตรงลมหายใจที่มี เดินหน้าต่อเพื่อใคร ?

เส้นทางชีวิตที่ไม่ได้สวยหรู มรสุมหลายลูกที่ตำนานมีมโซเชียล ‘แม่สิตางศุ์ บัวทอง’ ต้องเจอทำเอาชีวิตเสียสูญไปพักใหญ่ ชีวิตที่เคยมีงาน มีเงิน มีคนเคียงข้าง สู่วันที่ ‘โดดเดี่ยว’ และหัวใจพัง
ซึ่ง ‘แม่สิตางศุ์’ เปิดใจสุดช้ำที่กว่าจะเยียวยาตัวเองได้ผ่านรายการ ‘คนนี้ต้องถึงบอย’ โดยพิธีกร ‘บอย ธิติพร จุติมานนท์’ ชวนคุยลึกถึงประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเจอ เมื่อวันที่งานรุ่งเคยโกยเงินได้มากถึง 10 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นหลักแสน พร้อมที่จะดูแลครอบครัว อดีตสามี รวมถึงญาติ ด้วยเงินที่หามาจากน้ำพัก น้ำแรง และชื่อเสียงของตัวเอง แค่เพียงเอ่ยปากก็พร้อมหยิบยื่นทุกความช่วยเหลือ แต่วันที่ตัวเองล้ม เจอปัญหาถาโถมใส่ ชีวิตคู่พัง เพื่อนหนี เงินไม่มีติดตัว กลับไม่มีใครรับโทรศัพท์เพราะกลัวจะยืมเงิน
ถึงจะต้องผ่านช่วงเวลาสุดแย่มาแบบลำบาก ‘แม่สิตางศุ์’ มองว่าวันที่ล้ม ทำให้เห็นความจริงของชีวิต และรู้ว่าหัวใจที่เต้นอยู่เพื่อใคร ไม่ใช่ ‘เพื่อน’ แต่เป็น ‘สุนัข’ ที่ซื่อสัตย์และอยู่เคียงข้าง
ส่วนคำบูลลี่ที่ทำร้ายจิตใจ ภาพที่คนมองว่าเสียสติ ไม่เคยเก็บมาคิดว่าใครจะมองแบบไหน ขอเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ ถึงจะหาเงินได้ไม่เท่าเดิม แต่ไม่เคยคิดเปิดรับบริจาค ลั่น! ทำงานได้ ช่วยสนับสนุนกันด้วยการจ้างงานเพื่อให้มีเงินดีกว่า
