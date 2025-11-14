กรมปศุสัตว์เตือน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกช่วงปลายฝน - ต้นหนาว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มีการเตือนให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยได้เผยว่า ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาว สภาพอากาศที่แปรปรวน ก่อให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง และอากาศเย็นลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคต่างๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เกิดความเครียด อ่อนแอ และเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคระบาดที่สำคัญ เช่น ไข้หวัดนก นิวคาสเซิล และอหิวาต์สัตว์ปีก แม้ประเทศไทยจะไม่พบโรคไข้หวัดนกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากสภาพอากาศดังกล่าว แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการอพยพของนกจากต่างประเทศ และรวมถึงยังมีการระบาดในต่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงขอให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เช่น ดูแลสภาพโรงเรือนให้เหมาะสม ป้องกันลมพัดโกรก ควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ หมั่นทำความสะอาดอาหาร น้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ป้องกันสัตว์พาหะ และจัดการวัคซีนและการถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านําสัตว์ปีกไปจําหน่ายจ่ายแจก หรือนําไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0