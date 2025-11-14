“เม พรีมายา” โต้ดรามาใช้แรงงานเด็ก ลั่นค่าตัวน้องโมเน่ชั่วโมงละ 3 แสน วอนสังคมยินดีกับน้อง

“เม พรีมายา” เปิดใจดรามา #ทวงความเป็นเด็กให้โมเน่ ยืนยันไม่ได้บังคับลูกไลฟ์ดึก ชี้เป็นโอกาสทองทำเงิน 100 ล้าน วอนสังคมร่วมยินดีกับน้อง ลั่นค่าตัวน้องโมเน่ชั่วโมงละ 3 แสน หนึ่งในประเทศที่มีโอกาสเข้ามา
กลายเป็นดรามา หลังจากที่โลกออนไลน์ ผุดแฮชแท็ก #ทวงความเป็นเด็กให้โมเน่ หลังจากที่ “น้องโมเน่” ลูกสาว “เม พรีมายา” กลายเป็นอินฟลูฯ เด็กยอดนักขายวัย 2 ขวบ ที่ตกดารา และคนไทยทั่วประเทศ โดยชาวเน็ตมองว่าเด็กควรนอนให้เร็วกว่านี้ ควรใช้ชีวิตแบบเด็ก ไม่ใช่ทำงาน นั่งไลฟ์ขายของกับแม่จนดึกๆ ดื่นๆ บางคนสงสารบอกโมเน่พูดว่าเหนื่อยแล้วแต่เม กลับยังให้ทำงาน ถึงขั้นเรียกร้องหน่วยงานให้เข้าไปช่วยเหลือน้องโมเน่ ดรามาเริ่มลุกลาม หลังมีการจับพฤติกรรมหลายๆ อย่างของเม พรีมายา แล้วมองว่าไม่ได้สนใจลูก จะขายของอย่างเดียว ล่าสุด เม พรีมายา ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้
-สั่งอะไรเขาไม่ได้หรอก เขาอยากกินข้าวเขาก็กิน ไม่อยากแปรงฟันเขาก็ไม่อยากแปรง เขาอยากเดินเขาก็เดิน ถ้าเจ้าไหนมาเยอะ หน้างานเยอะ เราก็ตำหนิลูกค้าเหมือนกัน ทุกอย่างพยายามปรับให้เข้ากับลูกที่สุด
-ถ้าห่วง หวังดี รักน้อง ทุกโอกาสที่เข้ามา ให้อิสระแบบนี้ จ้างเด็กชม.นึง 3 แสน ใครสู้ก็จ่าย ไม่สู้ก็ไม่อา ให้มองเป็นความรักน้อง ยินดีกับน้องไปก่อน มันก็หนึ่งในประเทศนะมึง ที่มีโอกาสเข้ามา เขาอาจได้ 30 ล้าน 100 ล้าน ยินดีไปกับเขาเถอะถ้าได้โอกาสขนาดนั้น
-อย่าเหน็บแนมอะไรมากมาย เพิ่งรับงาน 3-4 วันที่ผ่านมา ไม่ใช่ 3,000 เจ้ารับมาเลยจนถึงเม.ย. กูไม่รับเพราะลูกกูยังเด็ก เราก็ต้องรู้ว่าไหวหรือเปลา เพราะเราก็ท้อง นี่ก็เด็ก อยากให้เป็นการยินดี
-เขาไม่ได้แบกอิฐ หามปูน เขาไม่ได้เหนื่อยอะไร ชีวิตมีความสุขมาก ตอนนี้เขาก็เล่นอยู่บ้าน เขายังเด็กมาก เล่าให้เห็นภาพเนอะ มันเด็ก ไม่รู้เรื่อง
-น้องนอนวันละ 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม บางทีมีเลทบ้าง แต่ก็พยายามดูให้เหมาะสมที่สุด กลางวันเขาก็นอน เด็กจะหลับมันก็หลับ มันจะนอน มันก็นอน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา เราสะดวกกี่โมง
-การพิมพ์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดี หรือต้องการคำตอบ เราไม่ได้มองว่าคนที่พิมพ์ซ้ำๆ เป็นร้อยคอมเมนต์ มีเจตนาที่ดี ถ้าต้องการคำตอบจริงๆ พิมพ์มาให้มีมารยาทนิดนึง เราไปสั่งอะไรเขาไม่ได้หรอก เขาอยากกินข้าวเขาก็กิน เขาอยากออกไปเดินเล่นเขาก็ไปเดิน ทุกอย่างในชีวิต คือไปสั่งเขาไม่ได้ เขาเด็กมากๆ ขึ้นอยู่กับหน้างาน ลูกค้าเจ้าไหนมาเยอะ หน้างานเยอะเราก็ต้องตำหนิลูกค้าเหมือนกัน ทุกอย่างเราพยายามปรับให้เข้ากับลูกและบ้านเราที่สุด ไม่ว่าฝั่งลูกค้าหรือฝั่งเรา ฝั่งใครที่เข้ามา ต้องรับรู้สโคปเด็กทั้งหมด
-เรื่องที่น้องบอกว่าเหนื่อย โอ้ย (หัวเราะ) (คนที่ร่วมไลฟ์ด้วยบอกว่าน้องแกล้ง) เชื่อแม่มันสิ ไปเชื่อเน่มัน 2 ขวบ เดือนนี้คนเพิ่งมีงานเนอะ รับอาทิตย์บายอาทิตย์ ถ้าเมโลภมาก เมรับไปเลย 1,900 คูณ 5 หมื่น คิวเต็มไปถึงเม.ย. กระแสหายก็ไม่สนใจ เอาเงินก่อน จะมีมายด์เซ็ตนี้ก็ได้ แต่ไม่ทำ
-งานเพิ่งรับ 3 วัน 5 วัน แชตก็เพิ่งตอบ สปอนฯ มาบางทีเราก็รับไม่ได้ เราท้องลูกเราเด็ก เราพยายามดูว่าเราไหวไหม ลูกเราได้ไหม เดือนหน้าค่าตัวเพิ่มหมด ใครสู้ก็สู้ ไม่สู้ก็ไม่ทำ เราไม่ได้หากินตรงนี้ แต่ถ้าเป็นโอกาสของเขา เขาได้วันละ 3 แสน 5 แสน คูณ 30 วันได้เท่าไหร่ อยากให้ยินดีกับเขา ลูกค้าก็น่ารักมาก บางวันเน่นอน เน่ไม่ตื่น ลูกตื่นแล้วต้องไปเดินเล่นก่อน
-ถ้ารักน้องยินดีกับเขาเถอะ ถ้าหากปังจริง งานเข้าทั้งปีเลย เดือนหน้าไม่ได้รับแล้วนะ เดือนหน้าขึ้นค่าตัวและสแกนงาน ทำไมเราต้องรับเยอะขนาดนั้นให้เราเหนื่อย ใครสู้ก็จ่าย ใครไม่สู้เราก็ไม่เอา เพราะเราไม่ไหว ให้มองว่าเป็นความรักน้อง
-ต้นโพสต์ก็ห่วงน้อง ไม่มีเจตนาโจมตี แต่คอมเมนต์มีบ้าง แซะ มีทั้งคนชอบ และไม่ชอบ แต่พี่ต้นโพสต์เมไม่ได้มองว่าอะไร เอาเป็นว่า ทั้งคอมเมนต์และทุกอย่างที่มองว่าเป็นดรามา ไม่รู้เรื่องอะไรบ้าง แต่สุดท้ายแล้วเด็กอยู่ในการดูแลของเรา ที่ตั้งใจเลี้ยงให้ดีที่สุดแหละ บางอย่างเป็นโอกาสที่เข้ามา บางคนตีความจากคลิปสั้นๆ อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมาก บางอย่างก็เป็นกระแสแป๊บๆ แล้วก็ผ่านไป ไม่ต้องดรามาอะไร แต่ยอมรับบางคอมเมนต์มีถูกใจไม่ถูกใจ แซะๆ บ้าง ก็มองข้ามไป เราอยู่ตรงนี้มานาน
-ถ้าทำให้ทุกคอมเมนต์ถูกใจหมดก็คงไม่ได้ หลายๆ อย่างเมก็ต้องเก็บเกี่ยวเหมือนกัน มีหลายอย่างมากที่เราเลือกไม่ได้และจำเป็นต้องทำเหมือนกัน อยากให้เข้าใจและเอ็นจอย แค่นั้นจริงๆ