eaJ (Jae Park) พร้อมเตรียมขึ้นแสดง “eaJ: the 1/9 tour in Bangkok” 23 พ.ย. นี้!

กลับมาไทยอีกครั้ง สำหรับศิลปินเกาหลี–อเมริกัน eaJ (Jae Park) เตรียมพาคุณดิ่งลึกไปในโลกดนตรีของเขา ด้วยเสียงร้องอบอุ่นและซาวด์ที่ผสมผสานความเป็น อัลเทอร์เนทีฟป๊อป และ อาร์แอนด์บี จากบทเพลงฮิตอย่าง “Car Crash”, “Visions”, “when the rain stops” และอีกมากมาย รวมถึงผลงานใหม่ล่าสุดในปี 2025 อย่าง EP “1”, ซิงเกิล “LA Traffic (/)”, และ ซิงเกิลใหม่ “put it on me” ที่กำลังได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเพลงทั่วโลก
โดยแฟนๆ ชาวไทยเตรียมพบกับเขาได้ในงานVery Live Presents “eaJ: the 1/9 tour in Bangkok” ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ CenterpointStudio บัตรราคา 2,600 บาท จองได้ทาง Ticketmelonแล้วมาสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่หลอมรวมทุกอารมณ์ไว้ในคืนเดียว เสียงดนตรีจะพาคุณดำดิ่งและเชื่อมโยงเข้ากับศิลปินหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์คนนี้อย่างแท้จริง
#VeryLive #eaJPark #eaJLiveInBangkok2025