ชาวโลกวิจารณ์ “มิสอิสราเอล” มองแรงใส่ “มิสปาเลสไตน์” เจ้าตัวยืนยันเป็นการเข้าใจผิด

เรียกได้ว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 มีประเด็นให้พูดถึงไม่น้อยทีเดียวเกี่ยวกับการจัดงาน รวมถึงตัวสาวงามผู้เข้าประกวดเอง ล่าสุดสาวงามจาก 2 ชาติที่กำลังสู้รบกันอย่างหนักในเวลานี้อย่าง อิสราเอล และ ปาเลสไตน์ ก็ถูกจับตามอง หลังมีการบันทึกเหตุการณ์ขณะ มิสอิสราเอล มองแรงใส่ มิสปาเลสไตน์ จนคนวิจารณ์กันทั่วโลก
โมเมนต์สั้นๆ แต่ถูกเก็บภาพไว้ได้ขณะประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ กล่าวหาว่า เมลานี ชีราซ มิสอิสราเอล แอบมอง นาดีน อายูบ มิสปาเลสไตน์ ด้วยสายตาเหยียดหยาม ระหว่างอยู่ในกองประกวด ขณะทำกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะเรียกร้องให้ มิสอิสราเอล ออกมาชี้แจงถึงการกระทำดังกล่าว
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ เมลานี ได้หันหน้าไปทาง นาดีน พร้อมใช้สายตามองเธอขณะยืนอยู่ด้านข้าง ซึ่งเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ไม่น้อย พร้อมวิจารณ์การมองแรงจองเธอว่าเป็นสายตาแห่ง “การดูหมิ่น” และ “อิจฉา”
งานนี้ชาวเน็ตพากันขนทัวร์ไปลงอินสตาแกรมของ เมลานี กันยกใหญ่พร้อมข้อความ “ฟรีปาเลสไตน์” แถมยังเรียกเธอว่า “Miss Genocide” ที่สื่อถึงกองทัพอิสราเอลที่ไปถล่มกาซ่า
ทางด้าน เมลานี ชีราซ ได้โต้ข้อกล่าวหา ปฏิเสธการกระทำดังกล่าว โดยมองว่าชาวเน็ตตีความผิดเพี้ยนไป โดยระบุว่า
“เห็นได้ชัดเลยว่าฉันแค่มองไปที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ตอนที่พวกเขากำลังเดินขึ้นเวที การใส่ดราม่าลงไปในช่วงเวลาธรรมดาๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งใจสื่อถึงผู้อื่นในทางที่ผิด ไม่ได้ทำให้เกิดความเมตตาหรือความยุติธรรม ฉันหวังว่าในอนาคตคุณจะคิดดีๆก่อนที่จะเลือกสร้างไวรัลด้วยการเอาเปรียบผู้อื่น”
อย่างไรก็ตาม การประกวดในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อ นาดีน อายูบ กลายเป็นมิสปาเลสไตน์คนแรกที่ได้เข้าประกวดนางงามระดับโลก
ก่อนหน้านี้ นาดีน อายูบ ได้โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมว่า “ฉันเป็นตัวแทนของสตรีและเด็กชาวปาเลสไตน์ทุกคนที่โลกต้องการเห็นความเข้มแข็งของพวกเขา เราเป็นมากกว่าความทุกข์ทรมานที่เราได้รับ เราคือความยืดหยุ่น ความหวัง และเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจของประเทศบ้านเกิดที่ยังคงไหลวนอยู่ในตัวเรา”
ความขัดแย้งล่าสุดเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สหลายคนได้ประท้วง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าภาพผู้จัดประกวดในประเทศไทย หลังจากที่เขาออกมาประณาม ฟาติมา บอช สาวงามจากเม็กซิโก กลางห้องโถงต่อหน้าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในระดับโลก ส่งให้ ณวัฒน์ ต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษ พร้อมกับหลั่งน้ำตาต่อหน้าสื่อจากความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น