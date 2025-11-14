“อารีอานา กรานเด” เจอแฟนคลับบุกประชิดตัวขณะเดินพรมเหลือง เจอเพื่อนนักแสดงสวมบทฮีโร่สกัดอย่างไว

กลายเป็นเรื่องให้พูดถึงกันทั่วโซเชีลยทีเดียวเมื่อมีคลิปของ “อารีอานา กรานเด” นักร้อง-นักแสดงชื่อดัง เจอคนบุกฝ่าประชิดตัวขณะเดินพรมเหลืองเปิดตัวภาพยนตร์ที่สิงคโปร์ แต่เจอ “ซินเธีย เอริโว” ไหวตัวทันรีบห้ามอย่างไว
ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ Wicked: For Good ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ. Universal Studios Singapore อารีอานา กรานเด ได้ไปร่วมเดินพรมพร้อมกับเพื่อนนักแสดงทั้ง มิเชล โพย่ว, ซินเธีย เอริโว และ เจฟฟ์ โกลด์บลัม
ในขณะที่ อารีอานา ทักทายและแจกลายเซ็นแฟนๆอยู่นั้น ก็มีชายสวมเสื่อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น วิ่งบุกมาถึงตัวเธอพร้อมกับล็อคคอดึงเธอเข้าหาตัว งานนี้ ซินเธีย เอริโว ที่ไหวตัวทันรีบพุ่งเข้าหาชายคนนั้นและด่าทอทันที พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้ามาลากตัวออกไป ส่วนทาง อารีอานา มีอาการตกใจตัวสั่น ก่อนที่ทั้ง มิเชล โหย่ว และ ซินเธีย จะรีบเข้าปลอบ
งานนี้ชาวเน็ตรีบขุดหาตัวชายผู้ก่อเหตุทันทีโดยพบว่าชื่อ จอห์นสัน เหวิน เป็นตัวพ่อแห่งการแหกพรมแดงพร้อมใช้ชื่อในอินสตาแกรมว่า “Pyjama Man” เจ้าตัวยังได้โพสต์อินสตาแกรมเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมเขียนบรรยายอย่างภาคภูมิใจว่า
“ถึง อารีอานา กรานเด ที่รัก ขอบคุณที่ให้ผมได้โดดไปเดินพรมเหลืองกับคุณนะ”
จอห์นสัน เหวิน เป็นนักทำลายพรมแดง มักจะบุกไปตามอีเวนต์ต่างๆและบุกประชิดตัวคนดังอยู่เสมอ เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา เขาก็กระโดดขึ้นเวทีไปหาเคที เพอร์รี และเมื่อเดือน ส.ค. ก็บุกขึ้นเวทีกลางโชว์ของ The Weeknd ก่อนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลากตัวออกไป
งานนี้แฟนๆต่างเป็นห่วง อารีอานา กรานเด กันอย่างมาก หลังจากที่เธอเคยสารภาพว่ามีอาการ PTSD จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่คอนเสิร์ตของเธอที่ แมนเชสเตอร์ เมื่อปี 2017 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 22 คน
“มันไม่งายเลยที่จะพูดถึง เพราะมีคนมากมายที่ต้องสูญเสียอย่างสาหัสและใหญ่หลวง... ฉันรู้สึกว่าไม่ควรพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองเลยด้วยซ้ำ เหมือนกับว่าฉันไม่ควรพูดอะไรเลย ฉันไม่รู้วิธีที่จะพูดถึงมันโดยไม่ร้องไห้
ฉันคิดว่าหลายคนเป็นโรควิตกกังวล โดยเฉพาะตอนนี้... ความวิตกกังวลของฉันก็คือความวิตกกังวล ฉันเป็นโรควิตกกังวลมาตลอด ฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย เพราะคิดว่าทุกคนก็เป็นกัน แต่พอฉันกลับจากทัวร์ถึงบ้าน[ในเดือนกันยายน 2017] มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยค่ะ” อารีอานา ให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2018
งานนี้แฟนๆพากันรุมด่า จอห์นสัน เหวิน กันถ้วนหน้าว่า “หน้าไม่อาย” กับการภูมิใจต่อพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
“หลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่ อารีอานา ต้องเผชิญแล้วก้าวข้ามผ่าน นี่คือสิ่งที่ไร้ซึ่งการให้เกียรติและความเคารพ ไม่ใช่แค่กับเธอ แต่รวมถึงนักแสดงและแฟนๆทุกคนที่ไปรอด้วย มันน่าโมโหจริงๆ คุณควรละอายแก่ใจบ้างนะ”
ก่อนหน้านี้ จอห์นสัน เหวิน เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะหยุดบุกเข้าหาเหล่าคนดัง หลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาขัดขวางคอนเสิร์ตของ เคที เพอร์รี ที่ซิดนีย์เมื่อเดือน มิ.ย.
เหวิน ถูกตั้งข้อหา 2 กระทง คือ บุกรุกพื้นที่ต้องห้าม และขัดขวางการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของบุคคลอื่น
เขาได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไข และมีกำหนดขึ้นศาลท้องถิ่นเบอร์วูดในวันที่ 23 มิ.ย.
เหวิน ยังได้รับหมายศาลห้ามเขาเข้าไปในบริเวณสวนสาธารณะโอลิมปิกซิดนีย์เป็นเวลา 6 เดือนด้วย
ก่อนหน้านั้นในปี 2020 เขาถูกปรับ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการห้อยโหนอยู่บนสะพานลอยในบริสเบน และยังถูกปรับ 220 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการบุกรุกสนามแข่งขันรักบี้ยูเนียนในปี 2021