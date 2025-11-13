“แพท” เล่าท้องลม ต้องขูดมดลูก ไม่ท้อเตรียมเปิดอู่ใหม่เดือนหน้า รอบนี้ปล่อยจอย “พี” กรอกหูขอวันเว้นวัน

“แพท ณปภา” เล่าเหตุการณ์ท้องลม ต้องขูดมดลูก ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีลูกยาก เพราะมีประสบการณ์ปุ๊บปั๊บรับโชค ส่วนตัวไม่ยม ไม่เป็นซึมเศร้า แต่ต้องเป็นคนปลอบสามีแทน เตรียมเปิดอู่ใหม่เดือนหน้า หลังต้องพัก 2 เดือน รอบนี้ปล่อยจอย แต่หมอเชียร์วิธีวิทยาศาสตร์ เผย “พี” กรอกหูขอวันเว้นวัน แต่ส่วนตัวอาจจะยังนะ!
ทำเอาแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ หลังสาว “แพท ณปภา ตันตระกูล” ออกมาเผยคลิปเซอร์ไพรส์ว่าท้องแล้ว แต่สุดท้ายต้องผิดหวัง เพราะกลายเป็นท้องลม ล่าสุดได้เจอแพท ที่มาร่วมงานมหกรรมความอร่อย “แจ๋วแซ่บเฟ่อร์” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าเดี๋ยวเดือนเริ่มต้นกันใหม่
“ช่วงนี้เจอเด็กที่ไหนก็ขออุ้มหน่อย แต่คนที่หนักที่สุดน่าจะเป็นคุณพี (ชานนท์ วงศ์งามขำ) แล้วทุกคนเวลาเห็นภาพนั้น ก็จะบอกว่าเขาเหมาะกับการเลี้ยงเด็กจริงๆ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เครียด เราจะปล่อยจอย ให้เป็นไปตามกระบวนการ พอเครียดแล้วมันไม่จอยเลย กดดันด้วย ตอนนี้ก็ฟอลโลว์อัป พอไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง คุณหมอบอกว่าน้องไม่โต พูดง่ายๆ ที่เราเข้าใจกันก็คือท้องลม จริงๆ มีการผสมกันแล้วแหละ ร่างกายเรารับรู้แล้วว่าท้องอยู่ ตรวจฮอร์โมนก็ขึ้น ตรวจเลือดก็ขึ้น อัลตราซาวด์ก็มีถุงการตั้งครรภ์ มีรกมีอะไร แต่คุณหมอบอกว่าน้องไม่โตแล้ว
หลังจากนั้นแพทก็ไปอัลตราซาวด์อีกทีตอนเดือนกันยายน อัลตราซาวด์เช้า ขูดมดลูกบ่ายค่ะ คุณหมอก็ให้พักอีก 2 เดือน เพื่อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติ แต่ก็กำลังลังเลกัน ว่าเราจะไปทางธรรมชาติ หรือไปทางแพทย์เลย ด้วยอายุเราด้วย แต่ถามคุณหมอก็เชียร์ไปทางแพทย์ ด้วยความที่ตอนอายุ 36 เราเก็บไข่ไว้ แต่ปรากฎว่า 3 ใบนั้นใช้ไม่ได้เลย ก็เลยเอ๊ะหรือยังไงดี คือเขาเข้าใจแพท ว่าการท้องมันไม่ง่ายเลย มันไม่เหมือนตอนที่เรามีเรซซิ่งตอนอายุ 30
ปีหน้าแพทอายุ 40 มันก็ยากขึ้น ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีลูกยาก คิดว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บแน่นอน เพราะเราเคยปุ๊บปั๊บรับโชคมา แต่อันนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะ แล้วเขาไม่กดดันเลย เพราะเขาเห็นสภาพแพท ณ วันที่ต้องดมยาขูดมดลูก ตื่นขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร ไปได้เรื่อยๆ ตอนนี้ก็คือปล่อยจอยมากๆ เลย เราคุยกันแค่ว่าเมื่อถึงวัยหนึ่ง ถ้ามันไม่ติดจริงๆ ก็ไม่เป็นไรแล้วเนอะ เขาก็บอกว่าใช่ แต่เขาแค่ขอให้เราได้ลองไปก่อนระดับหนึ่ง ถ้าลองแล้วไม่ได้จริงๆ เขาเข้าใจ”
เผยตนต้องเป็นฝ่ายให้กำลังใจสามีแทน ทั้งๆ ที่เพิ่งขูดมดลูก
“อันนี้แพทจะบอกว่าตลกมาก ณ วันอัลตราซาวด์ ไม่เจอน้อง แล้วพอขูดมดลูกเสร็จ แพทก็ตื่นมาจากการนอนหลับ ฉันหิว แต่ผัวฉันร้องไห้ เข้าใจไหมว่าคนที่ต้องร้องไห้หรือต้องยมต้องเป็นเรานะ ก็หาว่าผัวไปไหนวะ ปรากฎว่าน้ำตาคลอ เราก็บอกว่าฉันหิวจ้ะ พาไปกินสุกี้ได้ไหม พอกินเสร็จเราก็บอกว่าคนที่ต้องได้กำลังใจตอนนี้คือฉัน แล้วเหมือนเขาเพิ่งประมวลผลได้ว่าเออจริง วันนั้นคือตอนที่หมออัลตราซาวด์ครั้งสุดท้าย ตลกมากตอนแรกจะถ่ายรีวิว แพลนไปเจอสีหน้าหมอเปลี่ยน แต่ไม่เท่ากับตอนหันกล้องไปเจอเขาน้ำตาคลอ ก็โอเคปิดกล้องก่อน เราก็เลยเข้าใจเขามากๆ ก็บอกว่าไม่เป็นไร แล้วเขามีรุ่นพี่ที่เป็นแบบนี้ ซึ่งรุ่นพี่เขาก็บอกคนที่พีต้องประคองที่สุดตอนนี้คือแพท”
บอกไม่มีภาวะซึมเศร้าใดๆ ไลฟ์ขายของต่อ จะมายมอะไรหนักหนาชีวิต
“ไม่เป็นจ้า งงเลย คือพี่ที่เขาแนะนำพี เขาบอกว่าต้องคอยดูแลเมียนะ ผู้หญิงจะเสียใจ จะยม จะเป็นซึมเศร้า แต่อีพีโทร.ไปหาพี่คนนั้น บอกว่าเมียผมไม่เป็นไรเลยครับ ตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นไลฟ์ขายของต่อ เขาก็ถามว่ามดลูกเข้าอู่แล้วเหรอ เราก็บอกว่าตั้งกล้องจ้า เปิดไฟจ้า จะมายมอะไรหนักหนาชีวิต ขายของต่อค่ะ ตอนนี้เขาก็เข้าใจโลกเยอะขึ้น แพทคิดว่าด้วยวัย ด้วยประสบการณ์ วันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรจากแพทเยอะเลย ว่าบทมันจะยากก็ยากจริงๆ เพราะตอนแรกเขาคิดว่ามันง่าย แม่ปล่อยเดี๋ยวก็ติด แต่พอทำจริงๆ มันก็ไม่ง่ายแล้วนะ”
หมอให้งดไปก่อน 2 เดือน แต่ทานทุกอย่างได้ปกติ
“หนึ่งคือเว้น 2 เดือนเลย เพราะขูดมดลูก แล้วก็ต้องไปอัลตราซาวด์ดูไข่ตลอด ว่ามันโอเคพร้อมเก็บไหม แล้วก็ยังไม่แนะนำให้มีช่วงนี้ เพราะถ้ามดลูกฝังตัวไม่ดีมันก็เข้าลูปเดิม ตอนนี้ก็เที่ยว แล้วก็กินเยอะกว่าเดิม เน้นโปรตีนให้ถึง แต่ไม่ต้องบำรุงอะไรเป็นพิเศษ เพราะหมอบอกว่าทานได้ปกติ”
เตรียมเปิดอู่ปั๊มลูกใหม่เดือนหน้า คุณสามีขอตอนสะกิดอย่าง่วง
“เดือนหน้าจะครบ 2 เดือน ก็เริ่มใหม่ แต่เราก็ต้องคุยกับคุณพี ว่าเบาได้เบา (หัวเราะ) เขาชอบมาแบบ แม่ต้องอย่าง่วงนะ (หัวเราะ) คือแพทเป็นคนแบบพอ 3-4 ทุ่มจะงัวเงียแล้ว ไม่ไหวแล้ว พอเขาสะกิดเราก็เฮ้ยจะนอน แล้วพอเราไม่ทำอะไรเลย เขาก็ถามว่าแล้วเราจะมีลูกกันกี่โมง แล้วเขาไปเจอพี่ปุ้ย (พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย) กับกวินท์ (กวินท์ ดูวาล) บ้านนั้นเขาวันเว้นวัน ไอ้นี่ก็เอาไอเดียมากรอกหู เราก็บอกว่าอาจจะยังนะ อาจจะขอนอนก่อนได้ไหม อันนี้มันหนักไป เอาแบบจอยๆ พอเขาพูดแบบนี้เราเลยพูดเรื่องธรรมะไป ว่าถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเราก็ได้ นางเลยบอกว่าโอเค”
ตอนนี้คนที่อยากมีน้องที่สุดคือ “เรซซิ่ง”
“ล่าสุดพาเขาไปเจอ โซล-โมเน่ โอ้โห…หนักกว่าเดิม แต่ไม่ใช่คุณพีแล้ว เป็นคุณเรซ ไม่เคยเห็นลูกเป็นอย่างนี้ ไปแล้วไม่อยากกลับบ้าน น้องอยากได้นาฬิกาก็ถอดให้ น้องอยากทำอะไรไป อุ้มไม่ไหวก็อยากจะอุ้ม เราก็โอ้ตายแล้ว หนักกว่าพีก็คือเรซนี่แหละ เขาอยากมีน้อง แต่เขาเข้าใจ แต่เขาก็เคยพูดกับแพท ว่าอยากมีน้องที่มาจากท้องของแม่ไง”