“ณวัฒน์” ลดอีโก้อีกครั้ง ขอบคุณเพจ TPN และกลุ่มแฟนนางงามที่เคยแบน

ไม่รู้ว่าพักรบหรือจูบปากกันแล้ว ยังไม่มีใครออกมายืนยัน แต่ที่แน่ๆ แฟนนางงามดีใจมากจนสร้างด้อม “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” หรือ กับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” หลังจากที่เพจ TPN GLOBAL ของแม่ปุ้ย โพสต์ช่วยขายบัตร Miss Universe ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ รวมถึงกลุ่มแฟนนางงามที่รักแม่ปุ้ยและ MUT ซึ่งตั้งแต่ณวัฒน์เข้ามาถือลิขสิทธ์ MUT ก็สั่งห้ามกลุ่มนางงามที่แอนตี้ MGI พูดถึงเวที MUT อีกต่อไป ทำให้บรรยากาศในการเชียร์นางงามเกิดความบาดหมาง สะดุด และไม่สนุกเหมือนก่อน
ล่าสุด เพจ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้โพสต์ภาพข้อความที่แคปจากเพจ TPN และกลุ่มแฟนนางงาม พร้อมแคปชั่นว่า…
“ขอบคุณทุกกำลังใจ ผมและทีมงานทุกคนจะอดทนและทำงานเต็มความสามารถครับ”
ทำแฟนๆ นางงามดีใจและมีความสุข บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกครื้นแล้ว พร้อมยุให้ ปุ้ย-ณวัฒน์ ช่วยกันไลฟ์ขายบัตร MU รับรองว่าบัตรจะหมดเลยแน่นอน