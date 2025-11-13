“ปุ้ย TPN” เผยไม่ได้จะทำหวาน! ช่วย “ณวัฒน์” ขายบัตร MU ลั่นคนไทยด้วยกัน อย่าให้ใครเหยียบหัว

“ปุ้ย TPN” เผยช่วย“ณวัฒน์” โพสต์ขายบัตร MU ในฐานะคนไทยด้วยกัน บอกการจะเป็นผู้จัดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใจถึงเพราะใช้เงินเยอะมากๆ ลั่นนาทีนี้ต้องรวมพลังและส่งกำลังใจเท่านั้น เราอยู่แผ่นดินเดียวกัน อย่าให้คนอื่นมาเหยียบหัว มีอิทธิพลมากกว่าเราคนไทยด้วยกันเอง
แฟนนางงามได้ว้าวกันตั้งแต่เช้า เมื่อเพจ TPN GLOBAL โพสต์ช่วยขายบัตร Miss Universe ครั้งที่ 74 ที่จัดขึ้นที่เมืองไทย หลังจากมีประเด็นดรามาโด่งดังไปทั่วโลก ที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”วีนนางงามเม็กซิโก้ ต่อหน้านางงามทุกประเทศ ทำเอาชาวต่างชาติและแฟนนางงามไทยรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้ รวมไปถึงข่าวฉาวเบื้องลึกเบื้องหลัง ของเวทีนางงามระดับโลกที่สอดไส้ด้วยธุรกิจสีเทาของ “ราอูล โรชา คันตู”ทำแฟนนางงามไม่จอย เบือนหน้าหนีดรามา แม้จะขอความร่วมมือจากแฟนนางงามแล้ว แต่ยอดขายบัตรก็ไม่ไปไหน ขนาดเทขาย ลดแลกแจกแถมยอดก็ยังไม่วิ่ง
แต่เมื่อเห็นเพจ TPN GLOBAL โพสต์ช่วยขายบัตร MU แฟนนางงามต่างก็ใจชื้น เชื่อมโยงกันไปว่าหรือว่า บอสณวัฒน์ อาจจะเคลียร์เรื่องราวหมางใจกับ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ตัวแม่ของ TPN แล้ว? เมื่อช่วงเย็นระหว่างแม่ปุ้ยไลฟ์ขายของ ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ ยันช่วยขายบัตร MU ไม่นัยยะแอบแฝง บอกคนไทยด้วยกันต้องช่วยกัน ซึ่งในไลฟ์ไม่พูดชื่อบอสณวัฒน์ออกมาเลย
“ที่ทำไม่ได้หิวแสง ไม่มีนัยยะอะไร อยู่ในแสงแล้วมันร้อนรน เหมือนเผาตัวเอง อย่าไปแสงเยอะ ขออยู่ในแสงนวลๆ พอ มืดไปก็ซึมเศร้า แสงมากไปก็เบินไหม้ เอาแบบพอดีๆ แล้วกัน เอาน่า เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียชื่อ เพื่อให้คนบอกว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้สุดยอดไปเลย ก็ตามที่โพสต์แล้วกัน หนึ่งให้กำลังใจเจ้าภาพ ใครว่างก็ซื้อบัตรไปดูหน่อยเถอะนะ นอกจากนี้จะจัดอะไรอีก น่ากลัวๆ ก็ต้องช่วยกันๆ
เคยสงสัยไหมสมัยเราจัด มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับการจัดการเป็นเจ้าภาพ แม่ปุ้ยเข้าใจ รู้ดีทุกอย่าง มันมีแต่เรื่องที่เงินมันไหลออกไปเป็นแม่น้ำ เป็นทะเลเลย สมัยแม่ปุ้ยค่าลิขสิทธิ์ 6 ล้านเหรียญนะ ตอนนั้นเราเป็นน้องใหม่หัดขับในวงการมากๆ ด้วย
ตอนที่จัดที่เมืองไทย คนก็มากันชุลมุนวุ่นวายตัวแม่เองก็วิ่งหาเงินหาทองเละเทะไปหมด โทร.หาคนนั้นคนนี้สะบัดเลย คือหนักมาก แค่เรื่องกิน เรื่องนอน เรื่องเดินทาง ฉันบอกเลยก็จบแล้ว ก็อ้วกแตกอ้วกแตนแล้วค่ะ ยังไม่รวมค่าอื่นๆ
บอกเลยลูกมันยิบย่อย แม้จะมีสปอนเซอร์ก็เถอะ แต่ยังไงก็มีภาระเยอะ แล้วยังมาโดนอะไรแบบนี้อีก (ถอนหายใจ)
แม่ก็เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าภาพนะ เขาก็สุดกันจริงๆ ไหนจะเงินทอง แล้วยังมาเจออะไรอีก โอ้ย ให้กำลังใจกันนะคะ ในวันนี้ที่มันมีเรื่องบ้าบอคอแตก ส่งกำลังใจกันค่ะ ยังไงเราก็เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยด้วยกัน อยู่แผ่นดินเดียวกัน มันจะให้คนอื่นมาเหยียบหัวเรา มามีอิทธิพลมากกว่าเราคนไทยด้วยกันเองมันไม่ใช่ ส่งกำลังใจเท่านั้น
แม่พูดจากใจและพูดเสมอ ทุกเวทีมีคุณค่า มีบริบทที่แตกต่างกันออกไป พวกเราเชียร์เถอะอย่าไปด่ากันเลย มันเหนื่อยและมันเบื่อ นี่ฉันไม่ได้มาหวานนะ ฉันไม่มีความจำเป็นต้องมาหวาน พวกเราคิดให้ดีๆ ยังไงก็เป็นคนไทย เชียร์คนไทยให้โลกตะลึงว่าไทยแลนด์คือเซ็นเตอร์ แห่ง beauty pageant
แม่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งนะคะ แม่ก็มือใหม่ค่ะ ประสบการณ์ยังน้อยกว่าหลายๆ ท่าน เชียร์กันนะคะให้คำว่าไทยแลนด์ได้กึกก้องกันค่ะ สมมติตอนนี้เราอยู่ในสมรภูมิ ฉันไม่สนใจว่าใครจะเป็นใคร แต่เราเป็นคนไทยเราต้องจับมือกันเอาไว้ก่อน ลุยเท่านั้น คนไทย เราต้องเอาให้ได้ ช่วยๆ กัน ไปดูในฮอลล์จริงสนุกกว่านะ ไม่มีมาจัดที่เมืองไทยบ่อยๆ หรอกมันยากมาก คนจัดต้องใจถึงบอกเลย”