ยิ่งใกล้วัน ยิ่งหวั่นไหว! CHAEMF ไทย เตรียมใจละลายต้อนรับ “อีแชมิน” กับแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

เสียงในหัว(ใจ)ของเหล่า CHAEMF ไทย (แชมป์ ไทย) กำลังเต้นแรงขึ้นทุกวันเมื่อ “อีแชมิน (Lee Chae Min)” นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากเกาหลีใต้ เตรียมเดินทางมาใกล้ชิดแฟน ๆ ชาวไทยในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน “2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK (ทู เธาเซินด์ ทเวนตี้ ไฟว์ อี แช มิน แฟนมีตติ้ง ทัวร์ 'แชม-อินทู ยู' อิน แบงคอก) ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ณ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI (เอ็มซีซี ฮอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ)
งานนี้นอกจากจะเป็นเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์ครั้งแรกของอีแชมินแล้ว ยังเป็นครั้งแรกของ CHAEMF ชาวไทยที่จะได้สบตากับชอนฮาสุดหล่อ เติมโมเมนต์สุดฟินกับ อีแชมิน แบบใกล้ชิดสุด ๆ แม้ซีรีส์ยอดฮิต ‘Bon Appétit, Your Majesty’ (เมนูรักพิชิตใจราชา) จะลาจอไปแล้ว แต่กระแสความนิยมของ “ฝ่าบาทอีฮอน” ก็ไม่มีแผ่ว! อีแชมินยังคงได้รับข้อเสนอผลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง และกำลังมุ่งหน้าสู่บทบาทที่ท้าทายมากขึ้นในอนาคต
เพื่อตอบแทนความรักจากแฟน ๆ งานนี้จึงจัดเต็มแบบไม่กั๊ก ด้วยกิจกรรม Hi-Bye (ไฮบาย) ที่ให้ผู้เข้าชมทุกที่นั่งมีโอกาสได้สบตากับอีแชมินแบบใกล้ๆ ทั้งยังได้เตรียมความสนุกสนาน บรรยากาศอบอวลด้วยความอบอุ่นและเสน่ห์ของหนุ่มคนนี้แบบเต็มพิกัด บัตรมีจำหน่ายแล้วทาง www.feoh.co.th บัตรราคา 6,500/ 5,500/ 4,500/ 3,500/ 2,500 บาท
พิเศษ!! ข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรอยู่ในมือแล้ว หากคุณต้องการขยับเข้าใกล้ให้มากขึ้นอีก ทางผู้จัดงานเปิดโอกาสให้ได้ “ย้ายที่นั่ง” ภายในโซนราคาเดียวกัน ทั้งยังสามารถ “อัพเกรดที่นั่ง” ไปยังโซนที่ใกล้หัวใจ “อีแชมิน” ได้มากขึ้นอีกด้วย โดยสามารถเริ่มดำเนินการผ่านระบบและคำแนะนำ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป (มีระยะเวลาจำกัด)
ติดตามรายละเอียดดังกล่าว พร้อมทั้งข่าวสารอื่นๆ ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน “เฟโอห์” (Feoh) https://www.facebook.com/FeohTH / X: https://x.com/FeohThai / IG: https://www.instagram.com/feoh.thai ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับฝ่าบาทอีฮอนมากกว่าเดิม แล้วมาสร้างโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกัน!