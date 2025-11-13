natori ASIA TOUR 2025 in Bangkok นาโทริ จุดระเบิดความมันส์แบบ Very Very Fun! โดพามีนพุ่งทะยานทั่ว UNION HALL

ยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่ทำเอาโดพามีนของแฟนเพลงพุ่งทะยานมากที่สุด! สำหรับคอนเสิร์ตแรกในประเทศไทยของ นาโทริ (natori) นักร้อง - นักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ ใน natori ASIA TOUR 2025 in Bangkok ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา โดย Avalon Live โปรโมเตอร์มากคุณภาพ ผู้พา นาโทริ มาระเบิดพลังแห่งดนตรี J-POP และความสนุกสุดมันส์ที่ทำเอาพื้นที่ UNION HALL สั่นสะเทือน
Very very very Fun! ความสนุกที่ชาว natorium รอคอยเริ่มต้นขึ้น! เปิดเวทีด้วย Visual และ Lighting สุดลึกลับ ก่อน นาโทริ จะปรากฏตัวเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น พร้อมพาแฟนเพลงออกเดินทางผ่านเพลงฮิตกว่า 20 เพลง
นาโทริ เปิดโสตสัมผัสด้วยการไต่ระดับอารมณ์เพลง เริ่มต้นด้วย 猿芝居 (Sarushibai) ที่ทำเอาอะดรีนาลีนพุ่งทะยานตั้งแต่ต้นจนจบ แฟนเพลงทั้ง “Very very Happy”, “Very very Fun”, “Very very Joy” ไม่ว่า นาโทริ จะบอกให้กระโดด ร้อง หรือปรบมือ แรงขนาดไหนก็ไม่มีแผ่ว จนเสียง “Very Very Louder Voice!” เสียงแฟนเพลงที่ดังกว่าลำโพงทะลุผ่านหูฟังมอนิเตอร์ของนาโทริ ยิ่งปลุกพลังของเขาให้เพิ่มขึ้น ไฮป์แฟนเพลงของเขาด้วยพลังเสียงสุด Powerful
Setlist จัดเต็มเดือดอย่างต่อเนื่อง 金木犀 (Kinmokusei), 食卓 (Shokutaku), Cult., プロポーズ (Proposal), にわかには信じがたいものです, EAT, Catherine, ラブソング (Love Song), ターミナル. (Terminal), 糸電話 (Itodenwa), Sleepwalk, DRESSING ROOM, 非所口逃げてみた (Hijoguchi Nigetemita), Overdose, SPEED, フライデー・ナイト(Friday Night), IN_MY_HEAD, エウレカ ( Eureka) ก่อนที่จะปิดท้ายด้วย 絶対零度(Zettaireido)
ซึ่งแน่นอนว่าไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือเพลง Overdose เพลงที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตศิลปินของ นาโทริ ที่มียอดสตรีมสูงถึง 400 ล้านครั้ง เพลงที่ชาว natorium อยากฟังมากที่สุด เมื่อได้ฟังสดเป็นครั้งแรก บวกกับโปรดักชั่นสุดยอด ที่ขนทั้งไฟ และเลเซอร์มาเต็มที่ จึงทำเอาแฟนเพลงฟินจนทะลุเพดาน UNION HALL นับเป็นช่วงเวลา 90 นาทีในคอนเสิร์ตที่ไม่มีวินาทีไหนเลยที่ไม่เอ็นจอย!
ด้วยพลังแห่งเสียงร้อง และการส่งพลังเพื่อไฮป์ผู้ชมที่ดึงดูดทุกคนด้วยจิตวิญญาณของ นาโทริ การสื่อสารกับแฟนๆ ด้วยภาษาดนตรีสามารถเชื่อมโยงเขากับแฟนเพลงชาวไทยเข้าด้วยกันอย่างไม่มีสะดุด อาจรวมถึงพลังบวกจาก “ข้าวมันไก่” เมนูโปรดที่ได้ลิ้มลองตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทย ทำเอา นาโทริ เต็มไปด้วยเอเนอร์จี้บวกๆ นอกจากการพยายามสื่อสารกับแฟนเพลงทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษแล้ว
เขายังซ้อมภาษาไทยมาด้วย ทั้งช่วงแนะนำตัว “สวัสดีครับ นาโทริ ครับ” ตามมาด้วยคำชมที่จัดมาเพื่อแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้ง “สุดยอดครับ”, “น่ารัก”, “รักทุกคนครับ” และ “กินข้าวมันไก่ เวรี่ อร่อย” เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากแฟนๆ ไปได้ไม่น้อย
นับว่าเป็น 90 นาทีแห่งความสนุกไม่มีหยุดหายใจ ทั้งร้อง ทั้งกระโดด ทั้งตะโกนแบบ “Very Very Louder Voice!” ส่งท้ายด้วยคำเดียวจากใจแฟนๆ... Very very Thank you! นาโทริ ที่เลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในเอเชียทัวร์ครั้งนี้
และคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ยังถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ Avalon Live ในฐานะโปรโมเตอร์ผู้มุ่งมั่นผลักดันศิลปินญี่ปุ่นคุณภาพให้ได้มาสร้างความประทับใจแก่แฟนเพลงชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางดนตรีที่งดงาม จริงใจ และเต็มไปด้วยพลัง เพื่อให้ทุกเสียงดนตรีจากเวทีนี้ กลายเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจของทุกคนตลอดไป